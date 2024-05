Ernesto Calvo: "En las redes sociales, la huella digital de Milei es muy pequeña"

Ernesto Calvo habló sobre las protestas estudiantiles en Estados Unidos por el conflicto en la Franja de Gaza y sostuvo que el conflicto ha sido transformado por el partido Republicano en una disputa electoral y política. Además, analizó la división política en la juventud mundial y de Argentina, con un aumento en la tendencia hacia la derecha por parte de los hombres y hacia el progresismo por parte de las mujeres. “El voto de Milei fue muy alto entre los jóvenes varones de 18 a 25 y casi la mitad en la intención de voto de las mujeres”, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Ernesto Calvo es profesor de Ciencia Política de la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Sus investigaciones se focalizan en la comparación entre instituciones electorales y legislativas. Además, estudió los vínculos entre las redes sociales y la política.

Desde hace varias semanas, las universidades de Estados Unidos son escenario de tomas gestionadas por parte de alumnos en reclamo del cese de fuego entre Israel y Gaza. Me gustaría un balance para tratar de entender qué está pasando y si se parece en algo a aquellos reclamos de los estudiantes durante la Guerra de Vietnam.

Sí y no. Hay varias cosas que son distintas sobre la actual protesta y en particular la respuesta que ha habido a las protestas. Lo que hay que tomar en consideración es que hasta el momento en que Columbia decidió intervenir, las protestas eran relativamente modestas en tamaño y representaban la expresión de, sobre todo, una comunidad de estudiantes enojados con la situación en Gaza, pero que no tenía escala nacional en Estados Unidos.

Lo que sucedió fue que primero el Congreso de Estados Unidos transformó esto en un tema electoral político, para Estados Unidos, y que después, cuando la presidenta de la Universidad de Columbia decidió reprimir la protesta, a dos semanas de que terminaran las clases y en un acto absolutamente innecesario, se multiplicaron las protestas en todo Estados Unidos y se transformó entonces en otra cosa, que es lo que estamos viendo ahora.

Entonces, en inglés se dice "fueron armamentadas", fueron transformadas en un arma política que en gran parte responde también a los conflictos internos de Estados Unidos.

Justo hoy se cumple un aniversario del comienzo del Mayo Francés, donde los estudiantes comenzaron la protesta que derivó en paros nacionales, protestas generalizadas y fundamentalmente un cambio de costumbres. ¿Hay algo en los jóvenes en particular que usted esté percibiendo, como un punto de inflexión que pueda ser parecido, o que nos pueda hacer prever que, en algún momento, puede producirse algo equivalente, aunque con las costumbres actuales, a lo que fue el Mayo Francés?

No sé si va en esa dirección, en algún sentido los años 60s fueron un momento de alta movilización con un giro social, político, cultural hacia la centro izquierda. Entonces todo lo que se está describiendo también hay que marcarlo en el momento que había movimientos hippies, Flower Power, amor, y la lucha contra Vietnam que era una intervención militar de Estados Unidos.

La actual situación es distinta, porque lo que vemos es una expansión muy activa de la derecha y la transformación de esto en un evento político fue motorizada en gran parte por el Partido Republicano, por la derecha, por un giro a la derecha también en el Estado de Israel, con Netanyahu armando una colisión con actores religiosos de extrema derecha.

Entonces, si bien los estudiantes son en algún sentido expresión de una posición progresiva como pasó en los '70, lo cierto es que toda la visibilidad y la explosión política de estos eventos está siendo en este momento armada desde la derecha para beneficiar a actores políticos, económicos y sociales que están en la derecha.

La tendencia política de la juventud

¿Hoy la juventud gira a la centro derecha y a la derecha?

Hay una división muy grande. Vemos una división de género enorme en Argentina, el voto de Milei fue muy alto entre los jóvenes varones de 18 a 25 y bastante más bajo, casi la mitad, en la intención de voto entre las mujeres jóvenes de ese rango de edad.

Vemos lo mismo acá, las protestas que hay han encontrado un grupo que se llama la contraprotesta, y es un grupo de ataque que es también de extrema derecha, muy ligado a grupos supremacistas blancos. Lo cual es un giro político complicado para la política de Estados Unidos, y eso hace que esté más dividida la juventud y que lo que uno ve de la protesta de un lado también se encuentre con su uso político por actores muy extremos en la derecha.

En una entrevista a un ex funcionario de la CIA, casi irónicamente, decía que parte del crecimiento de los divorcios en Estados Unidos eran resultado de que los hombres tienden más a la derecha y las mujeres más al progresismo. ¿Usted percibe eso dentro de los estudiantes también?

Sí, eso lo hemos visto, y hay muchos estudios que la verdad nos han sorprendido.

Diría que en estos últimos cuatro o cinco años consistentemente estamos viendo un crecimiento muy alto de jóvenes varones de extrema derecha que, en algún sentido, son reminiscentes del período entre guerras, donde la derecha cambió su intención de movilización y empezó a tratar de reclutar activamente a jóvenes para la Falange, en el caso español, para el fascismo italiano en Mussolini, para el nazismo. O sea, un intento explícito de movilizar juventudes de extrema derecha, y ese intento de movilización de la extrema derecha hacia los jóvenes se abandonó, básicamente, en el período de la posguerra.

En la posguerra vimos una derecha que, en general, se enfocaba en votantes más adultos, de mayor ingreso económico, digamos, la imagen de la derecha era la de un votante con sombrero de banquero, para ponerlo de ese modo. Lo que hemos visto en estos últimos años es, muy activamente, una intención de movilizar, reclutar y energizar a esos jóvenes hacia posiciones de extrema derecha, lo cual, por supuesto, siempre ha sido reminiscente de problemas políticos muy serios, escalados, porque justamente es un actor que, tradicionalmente, ha sido muy violento a ese joven de extrema derecha movilizado.

Usted hace una comparación con el periodo de entreguerras, previo a la Segunda Guerra Mundial. En aquel momento no existía el Estado de Bienestar. ¿Es atinado o es una simplificación decir que estemos en un momento parecido, de un reverdecer de la derecha o la extrema derecha en los jóvenes? ¿Eso tendrá que ver con que en aquel momento no existía el Estado de Bienestar y en este momento se está desvaneciendo?

Puede ser. Podemos ver perfectamente que, justamente, hay cierta mezcla en el crecimiento de los movimientos de jóvenes de extrema derecha, pero tradicionalmente los movimientos fascistas, nazis, la Falange entreguerra, eran movimientos muy anti-Estado, muy anti-estado de bienestar, y muy tradicionales.

Pero también hay que acordarse que había una expansión del estado del bienestar también en esos gobiernos como el fascismo, Mussolini y el nazismo, en la cual se expandían los derechos económicos y sociales hacia el interior de estos grupos. Entonces, en Estados Unidos la expansión del estado del bienestar y del gasto público hacia sectores blancos en el sur, en todo el periodo de 1910 a 1970, fue muy extensa, y hay una retracción justamente después del movimiento de derechos civiles. Así que sí. Por un lado, es un sector muy anti-Estado y muy anti-estado de bienestar, pero es, digamos, en su versión aggiornada del 2020.

El futuro de Milei en las redes

Vemos a Milei como enamorada de las redes sociales. ¿Se imagina un Milei, dentro de unos años, siendo un gran influencer en los Estados Unidos?

No creo. Hay que pensar de nuevo todo lo que es la escala. Las redes sociales y la huella digital de Milei y la Argentina es muy pequeña. Hay muy poca penetración, y el motivo por el cual Milei en este momento es una persona de referencia entre la extrema derecha de Estados Unidos es porque su discurso encaja muy bien con, digamos, la percepción de la globalización de esta extrema derecha. Pero de nuevo, Argentina tiene un octavo de la población de Estados Unidos y no tenemos influencers de Argentina que sean realmente fuertes en el mercado digital de Estados Unidos.

Así que en verdad, una vez que Milei no sea más presidente, para mí, desaparece del escenario. Pero bueno, en este momento sí está vinculado con, así como fue Tucker Carlson a entrevistarlo antes de la elección, en este momento se escucha un cierto grupo de la extrema derecha de Estados Unidos que está en sintonía con el gobierno de Milei.

