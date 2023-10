Facundo Nejamkis, consultor y analista político, afirmó que la inestabilidad del dólar beneficia a Javier Milei.“La situación no va a beneficiar al candidato oficialista, pero tampoco a la candidata de Juntos por el Cambio porque la economía no es su principal fortaleza", analizó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

A las encuestadoras les está costando acertar los resultados electorales, pero las PASO han sido un claro indicio. Otro puede ser la baja del rating entre el primer y el segundo debate, asumiendo que Javier Milei, el personaje que generaba toda la expectativa.

¿Hay algo que indique que el candidato libertario está creciendo o decreciendo en la intención de votos?

Encuesta: Massa quedaría primero y hay empate técnico entre Bullrich y Milei

Nosotros no vemos ni una cosa, ni la otra. Vemos un escenario estabilizado en el que Javier Milei parece confirmar su liderazgo para el proceso electoral que se viene. Todavía no se ve con claridad si ese escenario de triunfo le va a permitir ganar en primera vuelta, lo más probable es que tengamos que asistir a un balotaje.

Hay dos hechos objetivos: el primero es que Milei se monta sobre una situación de inestabilidad preexistente. No es que él desestabilizó una economía que estaba estabilizada. Por otro lado, también es cierto que, según lo que podemos observar en nuestros estudios, la imagen de Javier Milei se fortalece en los momentos de mayor inestabilidad económica.

Si eso se confirmara, se podría pensar que esta situación de inestabilidad con el dólar de estos últimos días debería beneficiar más a Milei que al resto de los candidatos. Lógicamente, la situación no va a beneficiar al candidato oficialista, pero tampoco a la candidata de Juntos por el Cambio porque la economía no es su principal fortaleza y porque una parte de la sociedad también le asigna responsabilidad en la situación económica.

Javier Milei le respondió a Alberto Fernández por la denuncia judicial

Yo no conozco los deseos no confesos de Milei, pero uno podría pensar en que hay una intención de su espacio político de empujar un triunfo en primera vuelta y evitar una situación de balotaje, en la cual una figura como él no está probada que pueda construir una mayoría del 50%. Una situación de inestabilidad de la economía podría derivar en un Milei que esté muy cerca de los 40 puntos y que pueda ganar en primera vuelta.

¿Patricia Bullrich tiene posibilidades de entrar al balotaje?

Si miramos los últimos números, uno no ve a Patricia Bullrich ingresando al balotaje. Pero el Gobierno debería temerle más a la inestabilidad del dólar que al Yate Gate, porque lo más peligroso para un gobierno peronista es la inestabilidad del dólar, que transmite la idea de falta de gobernabilidad y, al mismo tiempo, presiona sobre los precios y puede provocar un desabastecimiento.

En ese escenario de confusión, y después de una elección primaria muy pareja, no hay que descartar ninguna posibilidad. En ese caso, el ingreso de Bullrich a un balotaje no sería producto de su propio éxito, sino de una caída de la intención de votos del oficialismo producto tener malos días en la previa a las elecciones.

The New York Times analizó los "ataques contra el peso" de Milei y la suba del dólar blue

Claudio Mardones (CM): ¿Le complica las chances a Bullrich el hecho de que una de sus mayores debilidades sea la cuestión económica?

Patricia Bullrich perdió competitividad frente a La Libertad Avanza. Apareció una opción de recambio de gobierno que es más eficiente, saca más votos y tiene más chances de ganarle al kirchnerismo, siendo que esa es la génesis de Juntos por el Cambio.

Es difícil convencer a la población y deberían pasar a un argumento más sofisticado que implica hacerle comprender a la sociedad que tienen más gobernadores, más diputados y podrían tener mejor gobernabilidad.

Eso es lo primero que le hizo perder competitividad, más allá de las dificultades de la interna y de la propia debilidad de la candidatura de Patricia Bullrich que no tiene su mayor fortaleza en la economía que pareciera ser el área central de discusión en estas elecciones.

Patricia Bullrich: "Si Massa quiere meter preso a los vivos que se meta él, a Cristina y a Alberto Fernández"

¿Ella podría meterse en el balotaje a costa de mostrar sus dotes para el manejo de la economía y la solución del problema del dólar? Probablemente no. ¿Desde qué lugar podría correr de atrás y meterse en el balotaje? El único escenario que imagino es que logre crecer algunos puntos si una parte de la sociedad siente que La Libertad Avanza y Javier Milei se comportan un poco irresponsablemente en relación al manejo de la economía.

Depende de un error de Javier Milei y de que el Gobierno no crezca los tres o cuatro puntos que parecía que estaba creciendo en relación a la primaria.

Lo más peligroso para un gobierno es que se le escape el control de la principal variable que ordena la economía argentina y es el valor del dólar. No quiere decir que si se desordena el dólar, el Gobierno va a caer en su intención de votos, pero lo que antes parecía casi un imposible, hoy es una posibilidad latente.

Bullrich: "Milei actúa como un asesor de una cueva financiera"

Alejandro Gomel (AG): ¿Los debates incidieron en la intención de voto?

Creo que está bien que haya debates y la sociedad valora esta instancia de intercambio. Un candidato que no vaya al debate hoy sería repudiado, a diferencia de aquella ausencia aplaudida de Carlos Menem.

Por otro lado, hicimos una encuesta antes del debate, preguntando si la gente lo iba a ver, y un 65% contestó que sí. Cuando uno ve el rating, la repercusión en redes y la atención que le prestan los periodistas te das cuenta que es un hecho distintivo.

De todas formas, todos los estudios muestran que son muy pocos los sectores que se sientan a escuchar el debate y, en función de eso, cambian su voto.

Susana Giménez reveló en LAM que votará a Patricia Bullrich en las Elecciones 2023

Pero en una elección de resultado dudoso, donde la única referencia que tenemos son las PASO que fue realmente pareja, si el debate logra mover un punto, puede marcar la diferencia entre que un candidato salga segundo o tercero.

Mi impresión es que el debate no permite que haya ganadores claros, porque el formato es muy estricto como para que uno de los candidatos pueda destacarse y lucirse mucho más que el resto.

¿Vamos a un balotaje?

Todavía no se ve un escenario de una fuerza que esté ganando en primera vuelta. Pero hay que relativizar el peso de las encuestas.

¿A cuánto cotizará el dólar tras las elecciones?

En la elección pasada, el promedio de las encuestas lo ubicaba a Javier Milei entre 18 y 24 puntos. Hoy lo ubica entre 32 y 37. Milei sacó 5 o 6 puntos más que el promedio que se auguraba. Si se repite ese fenómeno, estaríamos hablando de un Milei con más de 40 puntos.

ADP JL