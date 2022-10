Facundo Suárez Lastra: "Soy más partidario del hornero que de los halcones"

El ex intendente de la Ciudad de Buenos Aires, Facundo Suárez Lastra, manifestó que Facundo Manes es un dirigente "con mucha vocación y condiciones", aunque destacó que "le falta sutileza en las cosas más finas de la política". También se refirió a las candidaturas en Juntos por el Cambio y enfatizó que "la propuesta final tiene que ser la más integradora". "Soy más partidario del hornero que de los halcones", sentenció en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Dijiste que Facundo Manes es limitado políticamente. ¿A qué se debió eso?

Lo que hice fue explicar una declaración suya, que la vi con mucha detención, porque tengo aprecio por Facundo Manes. Pertenecemos a uno de los pocos partidos que tiene tres siglos y me parece bien que se incorpore gente novedosa y con prestigio intelectual, como Facundo.

Pero en el reportaje que le hizo Luis Majul, él quería hablar de ciencia, de educación, de futuro y de unir a los argentinos, mientras Majul le preguntaba por Mauricio Macri y Cristina Kirchner. Él no le quería contestar y se notó que le faltó experiencia política. Eso que dijo sobre el populismo institucional lo adjudiqué a una falta de formación política.

Es un dirigente en formación, con mucha vocación y condiciones, pero le falta sutileza en las cosas más finas de la política. Podría haber dicho lo mismo de otra manera., me pareció una mala formulación.

Facundo Manes agita la interna de JxC : “Me salió a matar un sistema coordinado”

¿Cuál tendría que ser el rol de Facundo Manes en las elecciones?

Manes es un gran candidato y una novedad política, que es lo que necesita el país. Además, es diputado nacional por el radicalismo, siempre tuvo simpatía por la UCR, y fue militante alfonsinista. Es un radical, pero sin vinculación directa con el sistema político. Que el candidato sea alguien que no está en ese sistema, me parece algo virtuoso, que le agrega un valor importante a la propuesta de Juntos por el Cambio.

¿Podría darse una lista pura radical compitiendo contra una fórmula combinada entre la UCR y el PRO?

Más allá de los nombres, me parece virtuosa la integración de todas las fuerzas en juego. La fórmula tiene que expresar los acuerdos de Gobierno y los equipos de trabajo. La propuesta final tiene que ser la más integradora y unificadora posible. Tomando la idea del Coloquio de IDEA, todos los partidos tenemos que ceder, y encontrar el común denominador que nos haga fuertes.

Facundo Manes

¿Ves posible una fórmula mixta con Patricia Bullrich como candidata presidencial? ¿Hay forma de integrar una fórmula conjunta con los halcones del PRO?

Podría ser el caso, pero no es mi perfil. Soy más partidario del hornero que de los halcones. Hay que tener moderación y capacidad de diálogo con el otro, sean peronistas, socialistas o de fuerzas independientes. Tengo una gran consideración sobre Patricia Bullrich y la respeto, pero no tiene el perfil que imagino como el más dotado para unir y transformar a la Argentina.

La representación del Juicio a las Juntas en el cine y el rol de la UCR

La película Argentina, 1985 no tiene gran participación de Raúl Alfonsín. ¿Pudiste verla? ¿Tenés alguna consideración al respecto?

La película me gustó y me conmovió, recomiendo verla. Da oportunidad para el debate porque deja muchas cosas afuera. No voy a juzgar si es intencionado o no, pero distorsiona alguna cosa de la realdad. Pero sugiere que Julio César Strassera estaba solo, cuando se sabe que hubo un gran respaldo y difusión de lo que hacía la Justicia.

Recuerdo que Perfil publicaba gratuitamente el desarrollo de los acontecimientos. Hay algunas cosas que son injustas y arbitrarias. Muchas cosas no se reconocen, como la determinación de Raúl Alfonsín de ir contra la opinión mayoritaria, que quedaría dejarlo pasar.

Las posibilidades del radicalismo en las elecciones del 2023

Cuando uno analiza los nuevos candidatos radicales, ¿cuál es tu postura sobre Evolución?

En el caso de Martín Lousteau, no tiene un pasado radical, pero celebro que se incorpore gente inteligente y preparada. La mirada que tiene Lousteau del mundo y la Argentina me parece lúcida y la comparto. Pero soy muy crítico de la operación política de Evolución, al margen del aporte de algunos valores personales. Me pareció muy malo que dividieran el bloque, les falta consistencia política. Evolución tiene algunas actitudes que son involuciones.

Con críticas a Macri, Federico Storani amenazó con la ruptura de Juntos por el Cambio: "Si no cambia, no tiene sentido la coexistencia"

¿Lo asociás con la formación política limitada, como dijiste de Facundo Manes?

Quiero decir que tienen una formación política en crecimiento, pero Manes es un hombre preparado. Lo que no me parece un dato menor es que se separen del bloque porque no están discutiendo cara a cara las cosas. Eso es malo para la capacidad de comprensión, no hay que encerrarse. Pero resolvieron no estar en los debates internos.

