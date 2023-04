Fernán Quirós: "Tenemos que llegar a las PASO con un solo candidato del PRO"

Fernán Quirós, ministro de Salud en Capital Federal, respeta que Mauricio Macri tenga preferencia por su primo como candidato del PRO en la Ciudad, pero asegura que “hay que escuchar qué es lo que la sociedad está pidiendo y valorando, si no, se dan vuelta las prioridades”, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cómo afecta la salud este humo que está llegando desde el Uruguay y cuáles son las recomendaciones?

Lamentablemente no es una buena noticia tener humo en el aire. Irrita la mucosa, los ojos, trae trastornos para las personas alérgicas, con asma o enfermedades respiratorias. Además, el humo siempre tiene un grado de hollín que causa cierta irritación y molesta.

En los días donde hay más intensidad, se recomienda quedarse en el interior o en los lugares donde el aire es más claro. Sobre todo, no hacer deporte, porque es un momento en el que uno respira más cantidad de aire. Es recomendable mantenerse en una actividad más tranquila, y en el interior en la medida de lo que se pueda.

A las personas que tienen algún problema preexistente, les recomendamos usar barbijo, en la medida en que se pueda.

La interna del PRO en la Ciudad

Sos el candidato con mayor aprobación en la Ciudad de Buenos Aires. Algunos, como el expresidente Mauricio Macri, opinan que debería haber una única candidatura en tu espacio, pero por ahora se mantienen varias candidaturas en carrera. ¿Cuál es tu visión de lo que debería hacer el espacio?

Yo siempre digo que hay que ir de lo grande a lo chico y no perder el horizonte. Lo primero es recordar que vinimos acá a ser funcionarios públicos, a ocuparnos de las cosas que compartimos todos. Hay que escuchar qué es lo que la sociedad está pidiendo y valorando, si no, se dan vuelta las prioridades.

Lo importante es que las personas que consideran que tienen algún diferencial, algún valor agregado, que la sociedad valora positivamente, tenemos que hablarle a la gente, contar lo que somos, qué valores defendemos, qué ideas tenemos, cómo trabajamos, qué equipos hemos construido.

Luego, que la sociedad nos ordene, porque si no, no estamos haciendo las cosas en el orden correcto. Tenemos que evaluar qué impacto tiene eso en la sociedad, y con eso tenemos que ir a las PASO.

Yo considero y estoy convencido que el PRO es un espacio político que ha demostrado una alta capacidad de buen gobierno en la Ciudad y ha hecho cosas muy significativas. Todavía hay cosas que hay que mejorar.

Creo que el PRO debe trabajar para mantener el gobierno, por lo tanto, debiera llegar con un solo candidato. Pero ese candidato tiene que estar ordenado por lo que opine la sociedad.

Usted propone que ese ordenamiento sea previo a las PASO, ¿cómo sería? ¿Con las encuestas?

Primero tenemos que acordar esto y después buscar el mejor mecanismo, las encuestas pueden ser uno. El concepto sería, para mí, que el primer ordenador sea la opinión de la gente.

El segundo es que si creemos que el PRO y los equipos que tenemos actualmente, que empezaron con Mauricio y Horacio, sigan trabajando allí, tenemos que llegar a las PASO con un solo candidato del PRO. Esos son los dos elementos que nos tienen que ordenar.

El fenómeno Milei

¿Qué te pasa a vos cuando ves el crecimiento de un candidato como Javier Milei, que propone cosas como la compra y venta de órganos?

Me parece que es una expresión bien clara de que una parte de la sociedad se ha desanclado de lo que la política le propone. Creo que esa es una autocrítica que tenemos que hacernos todos los que estamos en el espacio público.

Qué nos pasa, que vinimos al espacio público, haciendo un esfuerzo personal para aportar al conjunto, y una proporción de la sociedad siente que no es eso lo que vinimos a hacer, que estamos centrados en nosotros mismos y no nos importa el cotidiano de la sociedad.

Entonces, ese grupo de la sociedad que siente que estamos aislados de ellos opta por un “voto bronca”, un voto “que se vayan todos”, que se queja y denosta a todo el mundo, porque es el estado de ánimo que tiene.

Creo que ahí el punto no es el candidato, sino qué hemos hecho los que estamos trabajando desde el espacio público para la sociedad, para que parte de la sociedad haya perdido la confianza en nosotros.

Lo que hay que hacer es retomar y trabajar fuertemente en eso, en volver a construir ese camino en el que lo que nos importa verdaderamente primero es lo que está atravesando la gente.

¿Qué opinás concretamente sobre la compra y venta de órganos?

Me parece totalmente inhumano. Me choca y repugna tanto que no tengo ni ganas de opinar del tema. Está completamente fuera de lo que debiera ser un concepto de humanidad.

Cómo definir la candidatura del PRO en CABA

Claudio Mardones (CM): Su presencia ha empezado a tomar otra fuerza, sobre todo en la última semana, a partir del reclamo de Mauricio Macri de que su primo sea el único candidato, al menos del PRO, en Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, las últimas semanas se instala la perspectiva de que también compitan Soledad Acuña y usted. ¿Cómo piensa que se va a canalizar la discusión?

Vamos a poner las cosas en el orden que considero más apropiado. Mauricio es el líder que ha creado este espacio, ha sido presidente. Es una persona extremadamente relevante en la historia argentina en términos políticos y nacionales.

Él tiene todo el derecho a tener predilección, a considerar que alguno es el mejor candidato. Yo eso lo valoro y respeto mucho. El candidato tendrá que hablarle a la sociedad y contarle qué es lo que está proponiendo y qué es lo que pretende para el futuro de la Ciudad.

Para eso vivimos en democracia. Son los ciudadanos los que tienen que decir quién es el que en mejores condiciones está y quién tiene más aceptabilidad. A mí no me parece que deba ser un diálogo de cúpulas, creo que debe ser un diálogo con la sociedad.

Si la sociedad, mayoritariamente, considera que Jorge es el mejor candidato, o a la inversa, opina que lo es Soledad Acuña o yo, habrá que respetar la opinión popular. Podremos saberlo con las encuestas o algún otro mecanismo.

Si mezclamos las prioridades o los conceptos, lo que pasa es que cada vez la gente siente que estamos más lejos de ellos.

Alejandro Gomel (AG): Usted comparte con Larreta la idea de que hay que llegar con un solo candidato del PRO a las PASO para enfrentar a Martín Lousteau y dice que eso se podría decidir mediante las encuestas. ¿Podría haber un Fernán Quirós que vaya como candidato a vicejefe de Gobierno en lugar de a jefe de Gobierno porteño?

En principio no lo veo con claridad, más que nada porque creo que lo que vine a ofrecer yo tiene algún diferencial, que es lo que quiero aportar. Ese diferencial, justamente, se diferencia de lo que otros proponen. De todas maneras, eso lo decidiremos en el transitar.

Las encuestas vienen fallando mucho en todas partes del mundo, porque está comprobado que los que las contestan son mayoritariamente las mayorías intensas. ¿Considera que son un método válido para poder decidir algo tan importante?

Es una gran pregunta. Las encuestas tienen un problema serio, que es la tasa de respuesta. Si responden pocos, los resultados pueden estar sesgados, marcados por una condición o un criterio particular. De definir una decisión así con encuestas, hay que trabajar y definirlas muy bien para que representen la realidad. Es un tema que hay que considerar prioritariamente.

Pero vuelvo a lo que te decía al principio. Tengo la íntima convicción de que el PRO es un partido que es capaz de hacer un excelente gobierno en la Ciudad de Buenos Aires y tiene los equipos técnicos ya conformados y trabajando.

Es muy importante que el PRO retenga la Ciudad, básicamente porque creo que a la ciudadanía eso le va a hacer bien. Tenemos que trabajar y hacer nuestra parte para presentar la mejor propuesta dentro de nuestro espacio político sin darle ventajas a ningún otro partido, que tienen todo el derecho a querer gobernar, pero nosotros consideramos que lo podemos hacer mejor.

Fernán Quirós junto a Horacio Rodríguez Larreta.

Nuria Am (NA): Más allá de que las encuestas sean relativas para tomar definiciones, hay un nuevo sondeo de Opinaia que lo muestra a Javier Milei muy cerca. ¿Hay algún tipo de posibilidad de que Milei finalmente juegue en algún tipo de alianza en la Ciudad o a nivel nacional?

Yo diferenciaría dos cosas. Una cosa son las ideas políticas o económicas y otra la integración de personas.

Creo que siempre es inteligente en la vida tener apertura intelectual para ideas, y sobre todo para ideas de gobierno. Hay muchas ideas de lo que él defiende que uno puede compartir, otras no, como ya dijimos hace un rato. Pero no lo veo con posibilidad de integrarse en la Ciudad.

Ellos mismos han dicho que no tenían ningún interés, y además Milei construye acuerdos políticos de una manera que no creo que sea la conveniente. Eso de denostar y denigrar al que piensa diferente, quitarle la posibilidad de igual para opinar sobre una idea concreta, es un formato que ya vivimos con el kirchnerismo durante mucho tiempo y nos ha hecho mucho daño.

La campaña de Jorge Macri, el primo de la discordia

¿Lo predispone mal el hecho de que Mauricio Macri diga que Jorge Macri es el mejor candidato? ¿Cree que eso puede influir en las encuestas?

No me pone mal de ninguna manera, soy extremadamente respetuoso de lo que él opina. Si eso impacta o no en las encuestas, habría que preguntarle a la gente.

Yo considero que puedo aportar un diferencial sobre lo que hay en el espacio y se lo ofrezco a la sociedad. Si la sociedad lo toma, tendré la oportunidad de demostrarlo y llevarlo adelante.

Nos presentamos para ser servidores públicos. Yo estuve 32 años trabajando en el espacio privado, y en un momento tomé la decisión de dedicar, la última etapa de mi vida laboral, a ser un servidor público. No hay que cambiar el orden de las prioridades cuando vos sos un servidor público.

