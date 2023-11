Franco Giardino Yankelevich rompió el silencio

En una nota exclusiva para Telefe Noticias, el Canal que supo albergar durante tantos años a su abuela, Cris Morena, a su abuelo, Gustavo Yankelevich y a su mamá, Romina Yan; Franco Yan recordó su infancia en familia, y el momento exacto cuando su padre, Darío Giordano, les dijo a él y a sus hermanos Valentín y Azul que su madre había muerto.

“Recuerdo perfecto el momento en el que me lo dijeron, a los tres, porque estábamos los tres sentados, fue después del colegio. Ese día no nos fue a buscar ella al colegio, nos buscó nuestra vecina de enfrente. Llegamos y estaba toda mi familia en casa, todos. Y dije ‘qué raro’. Nos sientan en el sillón y ahí mi papá nos dice ‘bueno chicos, ustedes saben que…’, no le salían las palabras. No nos dijo ni siquiera que ‘falleció’, fue como mucho más duro: ‘Mamá murió’”, relató Franco, recordando el momento y la situación.

“Ese momento fue triste, pero yo no la despedí, porque ella no se fue. Más allá de que, por ahí, en ese momento sí se sintió que la perdimos, no la perdimos, para nada, ella está. Sueño, tengo charlas… me deja mensajes. Yo la sueño todo el tiempo. A veces escucho canciones y por ahí aparece una que necesitaba en ese momento, y me doy cuenta que es ella”, concluyó dejando un mensaje hermoso que demuestra que el amor verdadero traspasa todo y perdura para siempre.

