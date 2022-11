Futbol y política, un debate picante entre Guillermo Moreno y Pato Galmarini

Guillermo Moreno y Fernando Pato Galmarini hablaron de todo en el encuentro que tuvieron en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9). El ex secretario de Comunicaciones contó un desopilante partido de fútbol con Bilardo y el ex secretario de Deportes respondió con los partidos entre los equipos de Eduardo Duhalde y Carlos Saúl Menem. Además coincidieron: "Es muy probable que la gente que no tiene para morfar no piense en el Mundial".

¿Van a ver la final del domingo entre Racing y Boca?

Guillermo Moreno (GM): Es un placer compartir un dialogo con un viejo compañero del peronismo. No voy el domingo porque tengo actividades en casa y a esta altura necesito los domingos para descansar.

Fernando Galmarini (FG): Lo mismo digo, un placer. Yo tampoco voy porque me comprometí a jugar a la pelota. Me cuesta pero juego. Siempre me manejo en el mediocampo.

¿Alguna vez se les cruzó meterse en la política de sus respectivos clubes de los cuales son hinchas?

Guillermo Moreno (GM): No, no. Nos habían ofrecido pero no. Mi vinculo en ese sentido son los internos del GEBA, que eran muy picantes. Y un día vinieron a vernos de Independiente pero cuando le pregunté a mi mamá me dijo "en esta casa se estudia", no había muchas opciones. Ahora juego al vóley o al fútbol con mi nieto.

Fernando Galmarini (FG): En Boca jugué un amistoso contra Quilmes hace muchos años. Fue un sueño aunque aún no sé su jugué bien o mal. Estaban varios históricos de Boca. A nivel político estuve cerca de algunas comisiones directivas, pero nunca incursioné. Como soy amigo de Ameal traté de darle una mano.

Boca y Racing se miden en la final

¿Y pasaron por los famosos partidos de Olivos?

GM: Trabajábamos mucho y no me daba para ir a Olivos por una cuestión de tiempos. Soy familiero. Lo que sí me acuerdo es de un partido que, con 18 años y en plenas vacaciones en Mar del Plata, se armaban partidos en los acantilados, en el fondo.

Y en uno de esos encuentros en la playa aparece del otro lado Bilardo. El jugador. Y un momento fuimos a disputar un pelota con él y puse un poco fuerte. Y la próxima que fui a disputar Bilardo me apoyó la pierna. Todavía me duele esa patada. Hay una distancia fenomenal entre un jugador amateur y uno profesional.

¿Y con Néstor Kirchner no le tocó jugar?

GM: No, porque no frecuenté Olivos en ese momento. Fijate que en ese momento yo estaba en el ministerio de Planificación y no íbamos directamente. Era porque trabajábamos todos los días y entrábamos a las 4 de la mañana. No daba para jugar al fútbol.

¿Y vos Pato has jugado con Menem? ¿Es verdad que había que dejarlo ganar?

FG: Jugué mucho en Olivos y en lo que era la quinta de Duhalde en San Vicente. Había duelos entre los equipos de él contra el de Menem. Ninguno jugaba bien pero eran inteligentes para el juego.

El "Pato" Galmarini festejó la llegada de Massa a Economía: "Es un buen tipo, gran hincha de Tigre y buen marido"

A un año de las elecciones, con la gente que no le alcanza para llegar a fin de mes y en una situación compleja en general, tenemos el Mundial cerca. ¿El fútbol distiende y hace que los argentinos entremos en una especie de nebulosa?

GM: Obviamente que afloja. En el ´86 tuve unos cheques rechazados de un cliente que me ponían en una mala situación. Y lo buscaba al hombre para que me pagara y cuando jugo la Selección lo paré de buscar, imaginate.

Ahora bien, el hambre es un límite. Panza vacía no grita goles. Así que por más que Argentina salga campeón al Gobierno no le cambia nada.

FG: Hay un sector muy amplio en la sociedad argentina que tiene los ojos puestos en el Mundial. En este país el fútbol es muy amado por todos. Pero, siguiendo lo que dice Guillermo, es muy probable que la gente que no tiene para morfar no piense en el fútbol. Pero a los que están medianamente bien este deporte le genera muchas sensaciones. Esta íntimamente ligado al sentir de los argentinos y a la política nacional, tal cual lo señaló Perón en su momento.

Juan Parrondo (JP): Pato, ¿cómo lo ves a Boca en líneas generales, ya que sigue ganando a pesar de no jugar bien? ¿Riquelme tiene la chapa suficiente para ser dirigente?

FG: Riquelme es uno de los grandes de la historia de Boca. Le ha ido bien a Boca en números, pero no juega bien. Sería lindo que sea como el Barcelona de Guardiola pero tampoco es un desastre. Ojalá que este domingo sigamos por este camino para ganarle a este Racing.

Advierten que el presupuesto 2023 "subestima la inflación"

JP: Y vos Guillermo, ¿sentís que este partido con Boca es una especie de revancha y qué sensación te dio las declaraciones de Enzo Copetti en su momento y la definición del torneo?

GM: Habíamos hecho un acto en Mar del Plata, el día anterior al partido definitivo, donde estaban dos grandes dirigentes de Boca, Horacio Valdés y el Negro Ledesma. La mitad del discurso la pasaron hablando de Boca y yo en el medio. Se reían porque yo decía que iba a ir a misa. Y este domingo voy a hacer lo mismo, pero el resultado va a ser distinto.

Racing jugó todo el año mejor que Boca pero el penal no entró, y eso es una marca que nos queda. Hay que asumirlo y hacer el duelo. Después de que perdimos el campeonato no pude dormir, estaba más triste que el día que Alfonsín le ganó a Lúder.

Juan Domingo Perón, una figura que une a ambos políticos

Alejandro Gomel (AG): Siguiendo con este juego, en el Gobierno, ¿quién es el Hauche, que hace el gol agónico, y quién es el Copetti? ¿Y en Boca quién Rossi, el salvador, y quién Benedetto?

GM: El carácter de un gobierno tiene que ver con un momento histórico pero obviamente lo más importante es economía, relaciones exteriores y seguridad. Y en estos tres elementos Alberto Fernández no está apto. No hay ningún Hauche en este Gobierno. Hay algunos que tratan de hacer lo que pueden, pero el final está cantado.

FG: Sergio Massa es el Rossi de este Gobierno, sin dudas. Y el que erra los penales es compartido porque todos pueden fallar.

La evolución de la doctrina y los "eslabones perdidos" del peronismo

¿Moreno, usted qué opina de Tombolini, que está en un cargo que usted ocupó?

GM: No puedo hablar de él. Imaginate que tiene un ministro que es abogado. El secretario de Comercio trabaja en el margen. Si no tiene otra alternativa Galmarini va a decir eso de Massa, sino se pelea con todo el mundo. Rubinstein sólo dijo barbaridades en el Senado.

FG: No voy a agregar nada, pero eso sí, este domingo vamos a estar más cerca de Martín Galmarini que deja el fútbol.

Perón y el club de sus amores

¿Perón era de Racing o de Boca?

FG: Sin dudas era de Boca. Isabel me dijo eso y que en el final de sus días era de todos los equipos.

GM: Perón fue siempre de Racing mientras que era solo Juan Domingo Perón, el coronel. Pero cuando fue un líder indiscutido fue de todos los clubes y, por extensión, de Boca.

Al margen de la visión de cada uno al respecto de la realidad, tenemos la obligación de que el peronismo siga unificado. Nos debemos a los trabajadores.

AO PAR