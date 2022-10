Hilda "Chiche" Duhalde: "Tengo posibilidades de ganar la Gobernación"

Hilda "Chiche" Duhalde, precandidata a la gobernación de la Provincia de Buenos Aires, habló de la relación con el electo presidente brasileño Lula da Silva. A su vez, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), que "siempre me molestó que muchos de los candidatos a gobernadores no sean de la Provincia" e hizo hincapié en que Máximo Kirchner deje de ser el presidente del Partido Justicialista porque "no cumple con los requisitos necesarios para serlo".

¿Qué balance hace de la elección en Brasil y de la relación de su marido con Lula da Silva?

Recuerdo el día que, dejando la presidencia, nos fuimos con Lula y su esposa a Brasil, y nos quedamos como un mes allí. Siempre tuvimos una relación muy amable y buena.

En cuanto a las elecciones, era un resultado que podía ser para cualquiera de los dos, porque Brasil estaba mostrando que funcionaba económicamente. Pero me gusta más el perfil de Lula da Silva. Fue tan apretado el numero que, evidentemente, la gente valoró la gestión de los dos. Ahora, con un Congreso en contra y muchos gobernadores que no son de su partido, es más difícil. Pero él tiene la capacidad para hacer lo que hay que hacer, es decir, trabajar con todos.

El camino económico en Brasil va a seguir apuntando hacia arriba y lo veo siendo el gran país que es. Lula fortalecerá las relaciones con el Mercosur y los organismos internacionales en general.

El terreno bonaerense y los dos partidos justicialistas

¿Qué la lleva a ser precandidata a gobernadora bonaerense?

Hace tiempo que lo pienso y Fernando González me preguntó si me interesaba participar y con qué tarea. Le respondí que me gustaría participar, sobre todo, en la tarea ejecutiva, pese a que estuve también con cuestiones legislativas. Y cuando me preguntó por la posibilidad de ser gobernadora de la Provincia, me dije: "¿Por qué no?".

Cuando me pongo a pensar en quiénes hoy se presentan como candidatos, creo que soy la más conocedora de la Provincia, he trabajado en ella mucho con éxito en materia social. Algo que hoy lo reconocen todos. Por esto, por las ganas y la experiencia, lo veo posible.

Siempre me molestó que muchos de los candidatos a gobernadores no sean de la Provincia, que sólo cambien de domicilio un rato antes y que no hayan vivido con las dificultades propias del Conurbano. Actualmente, soy la que más está preparada.

Independientemente de las condiciones que uno tenga, las personas son electas, muchas veces, más allá de eso. ¿Usted tiene posibilidades de ganar realmente?

Tengo posibilidades de ganar la Gobernación, porque la sociedad no se olvida. Se necesita que todos se junten y que se lleguen a acuerdos rápidamente. No puede ser que no seamos capaces de juntarnos para analizar cómo resolvemos los temas fundamentales para que el país salga adelante. Esto no lo va a hacer un supuesto iluminado que piensa que lo va a resolver solo.

¿Y por qué partido sería?

Estoy trabajando para el Partido Justicialista, no voy a abandonar mis ideas. Hay que diferenciar el justicialismo y el kirchnerismo. Abrazo las ideas del justicialismo con el Perón del ascenso y la justicia social.

¿Competiría en las PASO del Frente de Todos?

No, en la Corte Suprema de Justicia estamos tratando la ilegalidad con la que se adueñaron de nuestro partido, y deseo que pronto eso tenga una resolución. Espero que Máximo Kirchner deje de ser el presidente del Partido Justicialista porque no cumplía con los requisitos necesarios para serlo, ni tampoco lo hacen 14 miembros.

¿Este fallo debería salir antes de las PASO?

Sí, debería, porque inhabilita a un montón de gente que no tiene nada que ver con el kirchnerismo.

