Gerardo Romano: "Milei quiere sacar a la casta y quién viene detrás de ese vacío"

El protagonista de "Un judío común y corriente", Gerardo Romano, dialogó con Jorge Fontevecchia para "Modo Fontevecchia", por Radio Perfil (FM 101.9), y se refirió al contexto político actual comparado con el nazismo. Qué parecido encuentra en Javier Milei.

¿Cómo reacciona la gente al ver la obra?

Es aceptada y entendida porque relata un hecho histórico exacto, como fue el genocidio en Alemania, y que tiene bastante repercusión y vigencia por los lazos de coordinación con lo que pasa en la actualidad. Me refiero a la aparición del neoliberalismo, aunque es del siglo pasado, pero ahora hace su expansión. En los años setenta la sociedad buscaba por izquierda, teniendo en cuenta al ser humano. Pero cuando la democracia y la instituciones fallan, ocurre lo que estamos viendo ahora, en contraposición con lo que marcaba de los 70, con una mirada despreciativa hacia la política. De algún modo el nazismo fue un fabricante de seres descartables, esa es la metáfora de la obra, y lo que vemos convertido ahora en neoliberalismo en este momento.

Cuando hacés referencia a la derecha y te referís a Javier Milei, ¿encontrás algún punto de contacto entre los libertarios y el nazismo, salvando la distancias?

El primero y más paradigmático es la inflación. En términos muy superiores era la hiperinflación, donde a la mañana tenías un precio y a la noche otro. Me recibí de abogado en los 70 y tuve que convivir con el desgaste que producía el fenómeno de la inflación, la inmoralidad que corrompía la ética de la conducta cotidiana de las personas y el tema del enemigo interno, que claramente fueron los judíos, y aquí hay otros como los mapuches, los extranjeros de países limítrofes o los pobres.

¿Ves que puede haber peligro en las ideas de una persona como Milei?

Sí, porque existieron factores que son desconocidos en las consecuencias sociales que tiene, como la pandemia. Sobre todo, lo que fue la cuarentena para terminar con el virus. Pero hay circunstancias que reflejan el fenómeno de odio y es muy difícil la salida, porque lo que se busca es la cuestión económica, redistribuir, y para eso hay que producir e invertir. Y para todo eso hay que modificar la naturaleza y no sé si es lo mejor. La megaminería da trabajo, pero el fracking destruye el ecosistema. Cuando pasó lo de la papelera Botnia en Uruguay, veía que la gente estaba a favor de la intervención porque no tenían para comer y no podían pensar en el cuidado del ambiente. El enemigo del ecosistema sería el capitalismo y aparece acá toda la conversación sobre el Estado. Milei quiere sacar a la casta y quién viene detrás de ese vacío. Lo único que conozco son los militares y ya tuvimos una experiencia muy dolorosa. En eso también la obra refleja que el genocidio nazi, con la vuelta a la democracia en Argentina, se resignificó y se convirtió en modelo de identificación de nuestra propia tragedia, que fue el terrorismo de Estado, con algunos aspectos inéditos. Lo viví y me marcó para toda la vida.

JL PAR