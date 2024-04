Guillermo Coppola: "Prefiero el abrazo de un amigo antes que la plata"

El empresario Guillermo Coppola se sorprendió por el éxito que tuvo la serie sobre su vida. “Con relación a esa época, yo le puedo decir que la viví bárbaro, trabajaba en el exterior y cuando volvía me divertía, no había cosas violentas tal vez como si se ven hoy”, destacó respecto a los año '90 en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Guillermo Coppola es un empresario y representante. Además, fue el histórico representante de Diego Armando Maradona y se encuentra presentando su propia serie que narra su vida desde una interesante intimidad.

Me imagino que al haber estado participando en la construcción de la serie se le removieron todos los recuerdos, me interesa mucho comparar el clima de los 90’ con el actual. ¿Aquellas comparaciones que a veces hacen de Javier Milei con Menem tienen que ver con cierta nostalgia de los 90’? Me gustaría que me ayude a sacar una conclusión de la sociedad en su conjunto…

Lo de la serie es ficción, son los 90’ ficcionados de un representante de futbolistas que respondía y atendió algunos de los pedidos de sus representados. Con relación a esa época yo le puedo decir que la viví bárbaro, trabajaba en el exterior y cuando volvía me divertía, no había cosas violentas tal vez como si se ven hoy a la salida de los lugares.

¿Ve un crecimiento de la violencia que no estaba en los años 90’?

Me acuerdo que las chicas se preparaban durante la semana, conversaban que ponerse y hoy en día los chicos van con mucha más libertad, mucho más tranquilos. Antes hasta se hacía una cena previa, estaba la Recoleta de moda. Recuerdo una noche tranquila, no como vemos ahora que hay más violencia.

A partir del Gobierno de Milei hay una revalorización del gobierno de Menem, ¿encuentra algún tipo de contacto entre lo que escucha del presidente Milei y lo que recuerda del presidente Menem?

Generalmente me mantuve siempre al margen, tenía una relación con el hijo de Carlos Menem, pero nunca mezclé mi aspecto político con mi actividad laboral. Tengo amigos en la política, pero no mezclo para nada. Trabajo desde los 12 años, fui cadete de farmacia y hace 50 años que estoy en el fútbol.

Ayer entrevistamos a Daniel Scioli, que aparece en su serie junto a su mujer de aquel entonces. Él nos comentaba que usted le había pedido permiso para colocarlo. En aquel momento, Menem descubrió que personas que eran famosas por el deporte y que podrían ser grandes candidatos, no solamente Scioli, sino también Carlos Reutemann. ¿Se imagina que hoy la sociedad reaccionaría de la misma manera si alguien quisiera tomar a un artista o a un deportista famoso para meterlo en la política?

Yo entiendo que si alguien está preparado para cumplir una función me parece perfecto que sea convocado, cada cosa en su lugar y cada uno en lo que sabe. Si usted me dice que mi popularidad me llevaría a que me convoquen, yo pediría perdón, pero no sabría sentarme a discutir una ley porque no lo sé hacer. Lo de Daniel son muchos años, sé que ha hecho una nota diciendo que me acerqué a él cuando tuvo el accidente. Honestamente nunca necesité nada de los políticos, ni un cargo, ni un sillón ni un aventón.

Daniel Scioli: "Milei y Menem comparten el liderazgo"

¿Se imaginaba que la serie iba a tener el éxito que tuvo?

No, la verdad que no. Veo y percibo el cariño de la gente a diario, pero lo que sucedió después de esta serie, con una mano en el corazón, le digo que no lo esperaba.

¿A qué lo atribuye?

Hay tanta grieta, pelea, discusión, celos y diferencias que yo no vivo. Vivo sin rencores, sin odio y laburando, he cometido errores, pero nunca dañando a un tercero. Prefiero el abrazo de un amigo antes que la plata, si usted me hace elegir entre mil dólares y un abrazo, le digo que me de 500 dólares y un abrazo.

Cinco íconos de los noventa en la serie de Guillermo Coppola

En la industria de Hollywood hay análisis respecto de la tendencia de gusto de la sociedad y el efecto nostalgia está medido entre 20 y 40 años. Hay una audiencia que se repite con la nostalgia de aquellos que recordaron o empezaron su vida en la década que corresponde, en este caso los 90’. Creo que hay algo del componente nostalgia de los 90’ que tiene que ver con el éxito de la serie y con aquella época en donde había estabilidad y no inflación. Además, creo que la serie salió en el momento justo.

VF FM