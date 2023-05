El dirigente peronista, Guillermo Moreno, manifestó que el secretario de Comercio es el funcionario más importante del Gobierno. "Debería quedarse a dormir en su oficina por dos semanas para resolver el problemas de abastecimiento", remarcó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

A una semana de la corrida, ¿fue correcta la decisión de la Massa de subir las tasas de interés e investigar con la UIF las famosas cuentas?

Es obvio que es una sinrazón, no son medidas económicas. Si el Gobierno garantiza el abastecimiento, esto no pasa a mayores. Caso contrario, el final es indescriptible. Todavía está a tiempo, aunque hay atisbos de producto que van a faltar.

Deberían exigirle al secretario de Comercio que, como el funcionario más importante de este Gobierno, tenga los elementos necesarios para tomar sus decisiones. Además le aconsejaría que duerma en su oficina, no tiene tiempo para otra cosa que no sea el abastecimiento. Aparte, su mujer le puede llevar la muda de ropa, no va a pasar nada en esos días.

Con las cuentas en rojo: cajas y vacas flacas

¿En su momento usted hizo eso de quedarse en su oficina?

No, porque entraba a las cuatro de la mañana. Pero teníamos una economía ordenada, no 16 puntos de déficit fiscal medido contra el PBI ni tampoco cepo. Teníamos superávits gemelos, de hecho nosotros incorporamos ese concepto.

Las dificultades estaban en, como aumentaban los precios de los alimentos a nivel internacional, se trasladaban los aumentos al mercado interno. Por eso recreé la Secretaría de Comercio. Llegué a tener la leche en polvo 5500 dólares la tonelada, cuando veníamos de un precio de 2700 dólares.

Si nosotros multiplicábamos esa señal de precio, irrumpía en el mercado doméstico al 100%, nos hacía un descalabro. Para mayor idea, yo tenía entre 60 mil y 100 mil visitas anuales, grandes reuniones.

La inversión extranjera cayó 80% durante la gestión Fernández-Fernández

¿Por qué ve esta amenaza de abastecimiento? ¿La teoría es que el costo de reposición en la espiralización eventual de la inflación y el dólar haga que algunos fabricantes prefieran stockear y no fabricar y vender al precio actual?

Las prioridades son que las familias preserven su patrimonio y las empresas su stock. Siempre es preferible eso. Ahora bien, el stock puede ser de bienes finales, intermedio o insumos. Si se corta el flujo de ingresos, se corta el de salida, y esa es la decisión lógica que están tomando las empresas y las familias.

Por tanto, con el abastecimiento no me refiero sólo al bien final. Si se rompe la pieza de una máquina que fabrica, debería estar garantizado su repuesto y no es tan fácil, menos cuando la situación es como ahora.

El sistema capitalista es el más eficiente pero, a su vez, debe estar perfectamente sincronizado para que las piezas funcionen. Es la magia para que miles de personas que no se conocen entre sí, tomen decisiones para que podamos tomar un café.

Guillermo Moreno, apocalíptico: "Del Frente de Todos no quedará ni el nombre"

El sistema capitalista y la economía planificada

¿Es decir, que actualmente el sistema económico se parece más a la economía planificada, por tanto empieza a ser ineficiente?

Claro. Este es un sistema como este que cuenta con miles de problemas en las empresas, producto de los inmensos desequilibrios de la macroeconomía. Es casi milagroso poder comprar un bien en medio de este contexto.

Yo fui secretario de la Cámara de Comercio ruso-argentino porque me interesaba mucho la salida de la economía planificada a la de mercado. ¿Lo que trata de hacer Massa es parecido, salvando las distancias, a la Gosplán, o sea, quiere planificar todo y es imposible?

Esto es peor. Ni siquiera intenta planificar, las circunstancias lo llevaron a esto. Hoy estamos peor que cuando Alfonsín se tuvo que ir. No tiene posibilidad de planificar ni la tasa de interés con este desequilibrio macro. El Gobierno debe reducirse a su mínima expresión, por eso tiene que apuntar al abastecimiento.

Se necesita un bien que tiene que estar disponible, es decir, los dólares. El BCRA no está en condiciones de saber cuáles son las piezas estratégicas que no pueden faltar en el país, eso lo hace el secretario de Comercio.

Economía: la Ciencia Lúgubre

El presidente del Central no tiene aptitud intelectual para entender esto, pero el Gobierno piensa que puede ser el que asigne los dólares. Y los mismos deberían estar asignados a la economía real. Pero si no hay bienes del otro lado no sirve de nada la plata, es sólo un papel de color.

El secretario de Comercio debe garantizar que los elementos básicos de la supervivencia de los argentinos estén. Después hay que debatir cuáles son esos elementos. Por eso, le digo que prepare su cabeza y los planes de contingencia, incluso para abastecer el mercado sin precios en el sistema capitalista.

Guillermo Moreno: "Si Perón estuviera vivo, a Milei lo haría peronista"

Y a usted mismo le puede pasar, ya que tiene que imprimir un diario y no tiene el valor del papel, pero la publicación tiene que salir porque no va a dejar a los argentinos sin Perfil.

Para cerrar, quiero referirme a la coronación del Napoli, que no se trata de globalización sino de un nacionalismo de inclusión. De alguna manera, hay un parangón con la patria peronista.

AO JL