Gustavo Weiss, titular del Cámara Argentina de la Construcción, aseveró que "lo privado invertirá cuando pueda sacar un rédito económico". "No será posible que las actuales obras en ejecución atraigan interés privado", añadió en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Gustavo Weiss es empresario y el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, cargo que ya ocupó en dos ocasiones.

La UOCRA denunció 500 despidos en Vaca Muerta y alertó por la política "no hay plata" de Milei

Alejandro Gomel: Después de la declaración de Javier Milei de que esta "es la Cámara Argentina de la Corrupción", ¿tuvieron algún contacto o pedido de disculpas? ¿En qué quedó eso?

No, no tuve ningún contacto con Javier Milei. Sí con Guillermo Ferraro, que es nuestro interlocutor natural, el nuevo ministro de Infraestructura, que conocemos de su época de KPMG. Incluso trabajó para la Cámara de la Construcción en distintos trabajos que hicimos en su momento, por lo que tenemos muy buena relación él. Tuvimos contactos informales con él y estamos esperando una reunión más formal para analizar el futuro de la obra pública porque este gobierno recibirá muchos contratos en marcha y, más allá de nuevas licitaciones y futuras obras a ejecutar, hay muchas obras en plena ejecución y nuestro interés es conocer qué decidirá el gobierno sobre todas estas obras que, como dije, están en plena ejecución en todo el país.

El sector de la construcción en alerta por el "fin de la obra pública" que planea Milei

Nuria Am: En su momento, Javier Milei había dicho que las obras que están en ejecución debería ser continuadas por los privados, es decir, que éstos iban a tener que hacerse cargo de ellas. ¿Cree que ese camino es viable? ¿En qué situación están esas obras que están en ejecución? ¿Se avanza o están frenadas hoy?

Depende la obra, están en situaciones muy disímiles. Las obras vienen complicadas por altas inflaciones y falta de insumos. En algunos casos también por atrasos importantes en los pagos. Algunas de ellas están ralentizadas, otras frenadas. Con lo cual, la situación de los contratos en todo el países muy disímil, pero hay obras paradas y hasta obras en una ejecución relativamente normal.

Es muy difícil que los privados se hagan cargo de las obras porque no tienen rentabilidad económica. Lo privado invertirá cuando pueda sacar un rédito económico y la mayoría de las obras públicas en ejecución, en Argentina y en el mundo, no tienen una rentabilidad económica directa. Pueden tener rentabilidades económicas indirectas, que son más difíciles de calcular, pero no una directa como puede ser el recobro de un peaje en una autopista, por dar un ejemplo típico. En su inmensa mayoría, no será posible que las actuales obras en ejecución atraigan interés privado.

Guillermo Ferraro confirmó que será ministro de Infraestructura en el Gobierno de Javier Milei

AG: Milei también habló de imitar el sistema chileno de obra pública. ¿Cómo es el sistema? ¿Se puede trasladar a la Argentina?

No. El sistema chileno lo conocemos muy bien. Es un sistema de concesión de obra pública. Nosotros tenemos leyes de concesión de obra pública similares a los chilenos antes que Chile. De hecho, en Argentina se hicieron muchas obras de infraestructura con ese sistema. Las autopistas de accesos a la Ciudad de Buenos Aires son solamente un ejemplo de concesión de obra pública. Tenemos una muy buena relación con la Cámara Chilena de la Construcción, y con las otras cámaras de Sudamérica participamos de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción. Estamos muy en contacto y conocemos bien los sistemas.

Los sistemas son procedimientos de concesión de obra pública, pero hay que encontrar aquellos proyectos que tengan repago directo de usuario. En Chile y en el mundo desarrollado esas obras de infraestructura no superan el 7% del total, es decir, el 93% restante de la inversión en infraestructura en Chile y en el mundo lo hacen los Estados en sus tres niveles (Nacional, provincial y municipal) porque no tienen interés económico para los privados, ya que no tiene repago directo por el usuario.

Guillermo Francos, con Mirtha Legrand: "Cuando se dice 'se cierra la obra pública', es hasta que haya recursos"

El futuro de la obra pública en Argentina

NA: Le pregunto por el estado de situación de la contratación de personal. En este caso, desde el triunfo de Milei, ¿las obras siguen contando con la misma cantidad de gente? ¿Se produjeron ceses de actividades por parte de algunos de los obreros contratados? ¿Hubo despidos en cantidad?

Hay obras que están paradas, ralentizadas. Por supuesto que las consecuencias inmediatas cuando alguien para una obra o baja mucho el ritmo es que cierta cantidad de personal de las obras se queda sin trabajo.

NA: Y cuando hablamos de cierta cantidad, ¿hay un estimado, un porcentaje? ¿Hay algo que se conozca, desde el triunfo de MIlei hasta ahora, en números que se pueda contar?

No, lo desconozco absolutamente. En la Cámara no manejamos esas estadísticas, sabemos porque nuestros socios nos refieren que hubo despidos, pero desconocemos absolutamente la magnitud. No debería ser un volumen enorme, si no incluso habríamos tenido conflictividad social vía UOCRA. Pero que hay despidos, hay despidos.

Un jefe comunal de Santa Fe anunció que cobrarán servicios

AG: La UOCRA incluso habla de un volumen de si hay una paralización total de hasta 200.000 trabajadores de la construcción que quedarían sin empleo.

El personal involucrado en obra pública, entre jornalizados y mensualizados, es del orden de 270.000 personas. Claramente no se quedarán sin trabajo 270.000 personas, pero dependiendo de la magnitud de la continuidad de las obras, ese es el segmento que se vería afectado.

NA: Al principio de la entrevista decía que tienen bien diálogo con Ferraro, que tienen llegada previa a su designación como el hombre que se hará cargo del área. ¿Están esperando alguna convocatoria formal?

Estamos aguardando tener una reunión más formal con Ferraro. De hecho, falta una semana para que asuman. Con lo cual, si la reunión se produce la semana que viene podrá ser más informal, ya a partir de la otra es formal porque asumen las autoridades. Pero sí, estamos en la espera de una reunión con Ferraro.

Advierten por despidos masivos en la construcción tras los dichos de Milei sobre la obra pública

NA: ¿Pero informalmente no la tuvieron todavía?

No, no la tuvimos.

BL JL