Transición día 12: Separados por el Cambio

A 12 días de que Milei se convirtiera en presidente electo, hay una transición que desde lo económico es “tranquila” pero desde lo político muy convulsionado, especialmente por lo que está ocurriendo entre las principales figuras de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, contó Nuria Am en el inicio de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del viernes 1 de diciembre.

La fragmentación de JxC llegó al PRO

Juntos por el Cambio comenzó a romperse luego de la victoria de Milei, ya que cuando Macri decidió aliarse con el presidente electo, la mayoría de los radicales decidieron dar un paso al costado, encabezados por Lilita Carrió. Pero ahora, las internas vienen del propio partido del PRO.

Por caso, en el programa de +Viviana, a la conductora, Viviana Canosa, le llegó un mensaje de Patricia Bullrich en vivo: “Yo no me someto a Mauricio Macri” fueron las palabras de la ex candidata presidencial, quien días atrás había arreglado con Milei su ingreso al Gabinete, lo cual trajo enojo en Macri que se estaba encargando de ordenar los apellidos del futuro gobierno.

Crisis en la relación entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich

En ese sentido, el próximo gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, sostuvo que si ella quería ser parte del nuevo gabinete debería renunciar a la presidencia del PRO. Anoche Bullrich recogió el guante y convocó a elecciones internas para el 2024. “Quiero dedicar todo mi esfuerzo, energía y tiempo en trabajar para una Argentina próspera y segura”.

Asimismo, Frigerio reconoció que veía con buenos ojos las convocatorias de dirigentes de JxC: “Celebro que el próximo presidente convoque a gente de valía,de experiencia y con capacidad de gestión, va a hacer falta”, afirmó.

En ese mismo sentido, Alfredo Cornejo, parte de los radicales del ala dura, respaldó a Bullrich: “Es un aporte sustantivo para el nuevo gobierno, ella ya realizó tareas, conoce el área y ya demostró que tiene coraje para enfrentar problemas”.

En una tensa reunión, gobernadores de JxC rechazaron un cogobierno con Milei y presionan a referentes del PRO

“Más allá de las peleas internas, se habla de que entre Macri y Milei hay poco diálogo, y que el libertario se quiere alejar de la imagen de “títere”. En el caso de la hipotética futura ministra de Seguridad, el ex mandatario sostiene que se tomó esta decisión sin consultarlo”, comentó la conductora Nuria Am.

“De todas maneras, Milei necesita buscar el apoyo de otros sectores pensando que en el Congreso tiene menos de 40 diputados propios y que no cuenta con ningún gobernador. Por tanto salió a tejer alianzas tanto con el PRO como con el PJ no kirchnerista, tal como sucedió con Juan Schiaretti”, explicó el columnista Alejandro Gomel. Precisamente, en las últimas horas el ex candidato presidencial cordobés le brindó su apoyo a Milei: “Estamos para ayudar, dándole las condiciones para que pueda gobernar como corresponde”.

El futuro del sistema energético y las consecuencias directas

En la cumbre de la Unión Industrial Argentina (UIA), la designada canciller del próximo gobierno, Diana Mondino, se refirió a lo que sucederá con la energía eléctrica el próximo verano y anticipó que habrá escasez: “Si se llega a reactivar un poco la industria, no hay para todos, así que el que no tenga un generador vaya comprándolo ”, fue el polémico consejo de la economista.

La conductora del programa, Nuria Am, completó la información con un dato económico para contextualizar los dichos de Mondino: “Ayer averigué cuánto estaba, en promedio un generador, y vi que llegaban a más de 6 millones de pesos”.

Diana Mondino en la conferencia de la UIA

El gasoducto Néstor Kirchner, fundamental para obtener divisas para el país y no tener que importar gas, fue cuestionado por la futura canciller quien manifestó que debería estar en manos privadas: “¿Por qué el caño lo pagamos los 47 millones de argentinos?”, se preguntó.

Además, al respecto de las tarifas explicó que “Todo el mundo dice: ‘uy, va a ser muy caro’. Pero la tarifa hoy es 50% de impuestos. Vos podrías duplicar la tarifa si le quitaras los impuestos. Y no la estás pagando vos directamente a tu cuenta de luz y de gas, pero la estás pagando indirectamente a través de la inflación. Lo que pasa es que cuando ven una factura que le pasa de mil a 3 mil pesos no hacen la relación de que con eso se va a bajar la inflación”, detalló.

La estanflación, la mirada empresarial y la reaparición de Cristina

“Luego de las elecciones se esperaba que los mercados hicieran un ruido tremendo, pero no sucedió, de hecho hay un dólar blue y financieros a la baja. Por lo tanto se está viviendo una especie de “tensa calma”, graficaba Alejandro Gomel.

Nuria Am, complementó: “Lo que más llamó la atención en las últimas semanas es que el propio Javier Milei puso en agenda la estanflación de los próximos 6 meses, y vale remarcar esa sinceridad inusitada que, por ejemplo, no se vio en Mauricio Macri al asumir en 2015”

Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Massa propusieron a Juan Manuel Olmos como titular de la AGN

En ese sentido el empresario Cristián Ratazzi se mostró muy optimista: “La estanflación es preocupante, pero el plan económico de Milei me encanta, quiero que el país esté insertado en el mundo”. Además, subrayó que “es fundamental una reforma del Estado, que ya es una mermelada”.

En medio de la convulsionada coyuntura, la actual vicepresidenta Cristina Fernández apareció en un video (con pretendido tinte institucional) publicado en sus redes sociales y sostuvo que “la estanflación es igual a la caída total de la actividad, desempleo y precios altos, es una catástrofe social”. Y añadió: ”Faltan los dólares que se llevaron”. Como se dijo, una transición en donde priman los cambios y la inestabilidad política.

