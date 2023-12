"Todavía no está decidido": manto de dudas sobre el desembarco de Patricia Bullrich en Seguridad

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, aseguró este jueves que su designación en el Ministerio de Seguridad todavía no está cerrada, aunque señaló que están "trabajando" junto al presidente electo Javier Milei.

"Es un tema que todavía no está decidido, hoy tuve una reunión con Milei pero estamos trabajando", dijo Bullrich en declaraciones a la prensa en el Teatro Colón, donde se realiza el acto de despedida del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tras ocho años de gestión.

Al ser consultada sobre un eventual cogobierno entre La Libertad Avanza y el PRO, la ex ministra señaló: "No quiero hacer declaraciones hasta tanto no hable el presidente electo".

Javier Milei y Patricia Bullrich. Foto: Télam

Bullrich se cruzó en el Teatro Colón con el ex presidente Mauricio Macri, en momentos en que la relación entre ambos no estaría atravesando su mejor momento por las negociaciones con La Libertad Avanza.

Si bien la ex funcionaria nacional prefirió no adelantar nada sobre su designación en Seguridad, tanto en LLA como en su entorno aseguran que es casi un hecho que vuelva a desempeñar ese cargo a partir del 10 de diciembre.

Este jueves por la mañana Bullrich visitó a Javier Milei en el Hotel Libertador y del encuentro también participó la futura ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

"Portazo" de Patricia Bullrich en el PRO

Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Foto: Télam

De cara al inicio del mandato de Javier Milei el próximo 10 de diciembre, siguen las negociaciones de áreas clave de su gabinete.

En este contexto, quedaron expuestas las diferencias entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich, quien confirmó este jueves que no será candidata a la reelección en la presidencia del PRO, y convocará a elecciones para febrero de 2024.

"Convocaré a elecciones internas para principios de 2024 con el fin de renovar las autoridades nacionales de PRO Argentina. Mi decisión es no presentarme para un nuevo mandato. Dedicaré todo mi esfuerzo, energía y tiempo en trabajar por una Argentina próspera y segura", escribió Bullrich a las 19.07, mostrando que sus choques con el macrismo más duro no dejan lugar para otra lectura que un claro "cisma" en el partido creado por el ex presidente.

CA/ED