Rogelio Frigerio, gobernador electo de Entre Ríos, resaltó que "estamos todos muy mal fiscal y financieramente. "La Libertad Avanza tiene personas con experiencia como para proponer", destacó sobre la controversial designación de las presidencias de las cámaras del Congreso, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Rogelio Frigerio es el gobernador electo de Entre Ríos por Juntos por el Cambio, fue diputado nacional entre 2021 y 2023, ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación entre 2015 y 2019. Además, presidente del Banco Ciudad de Buenos Aires entre 2013 y 2015, legislador previamente por la Ciudad de Buenos Aires entre 2011 y 2013, en aquel momento por el PRO, y secretario de Programación Económica y Regional de la Nación entre 1998 y 1999.

Te toca asumir en un contexto en el que pareciera cambiar el flujo de fondos, por lo menos, de la Nación a las provincias. ¿Cómo te imaginás que te las vas a arreglar? Supongo que el tema del aguinaldo, con la reunión que hubo con el saliente ministro de Economía, pareciera encaminarse. Me gustaría un balance de coyuntura económica del gobernador que, a partir del 10 de diciembre, tiene que hacerse cargo de una provincia que es de la más importantes del país.

Es como planteás, una conversación entre secos. Estamos todos muy mal fiscal y financieramente. Además la gente está muy mal del bolsillo desde hace mucho tiempo. Por lo que está claro que llegó la hora de que la política también haga el ajuste, y coincido plenamente en ese aspecto con Javier Milei. En el caso de Entre Ríos estoy haciendo una reducción del 50%, voy a bajar a la mitad los cargos de la política y eliminar todos los gastos que no están vinculados con cosas que le lleguen a la gente. Esa es una decisión que tomamos y que mi equipo está terminando de pulir para implementar con toda la fuerza a partir del 11 de diciembre. Es más, estoy convencido de que el Gobierno Nacional tiene que hacer lo mismo porque la única forma de vencer el flagelo de la inflación es con equilibrio de las cuentas públicas, no tengo dudas de es. Así que acompaño plenamente al presidente electo en esa prédica.

Además, soy consciente de que la Nación no puede gastar más y que también necesita ordenarse. Nosotros necesitamos y deseamos que al nuevo gobierno le vaya muy bien, pueda vencer el problema de la inflación y sostener el crecimiento en el tiempo, que son la dos variables que necesita Argentina imperiosamente. También porque lo necesitan todos los argentinos en cada rincón de nuestro territorio.

Por lo tanto, todo lo que esté a mi alcance para apoyar medidas que vayan en ese sentido lo haré, además de apoyar la gobernabilidad de un gobierno electo que será el más débil, al menos del último siglo, porque aún es más débil en términos parlamentarios y poder territorial que lo que fue el mandato de Mauricio Macri en 2015, por lo que necesitará de ese apoyo de gobernabilidad y nosotros se la daremos. Porque somos conscientes del mandato popular del cambio que ocurrió en Argentina y que se manifestó con claridad en las urnas y no le daremos la espalda a ese mandato de cambio.

La situación financiera y fiscal es mala prácticamente en todos lados. En mi provincia también lo es, la dificultad que tenemos habitualmente se exacerba en el mes de diciembre porque se le asuma el pago de aguinaldo y la realidad es que no contamos con los recursos para abonar las dos cosas: el aguinaldo se paga antes, así que obviamente se pagará, pero para tener plena seguridad de que contamos con los recursos para pagar los sueldos de diciembre a principio de enero tenemos que esperar la recaudación, hacer cosas como el esfuerzo que hicimos ayer de lograr que la Nación nos devuelva recursos que nos habían sacado y de qué manera cumpliremos con la obligación indelegable de pagar sueldos y jubilaciones.

No recibo una provincia con beneficio de inventario, no puedo elegir qué problema agarro y cuál dejo de lado. Agarraré la provincia como me la den, la pondré de pie y solucionaré los problemas de los entrerrianos uno a uno porque también ese fue, con contundencia, el mensaje de las urnas en Entre Ríos.

Rogelio Frigerio junto a Mauricio Macri y Alfredo Cornejo en 2018

Por portación de apellido es inequívoco tu origen desarrollista. El desarrollismo es un brazo que surgió del radicalismo. Para muchos, el peronismo es una continuación del radicalismo y que existe, podríamos decir, una cosmovisión económica de la importancia del Estado, el desarrollo económico, de la industria, cierta concepción si se quiere, no sé si la palabra "popular" es excesiva pero amplia e integradora de la mayoría. ¿Hay elementos en común entre esa parte del peronismo no kirchnerista, el radicalismo y el desarrollismo, que es distinto a la perspectiva que representa Milei y una parte, si vos querés, más "halcona" del PRO?

Todavía no vi ninguna cuestión concreta por parte del gobierno electo. Cuando se presente el paquete de leyes que el ministro del Interior (Guillermo Francos), que asumirá el 10 de diciembre, me anticipó que están preparando, lo analizaremos. Apoyaremos todas las propuestas de cambio y transformación que vayan en línea con nuestras ideas y valores.

Los 10 gobernadores de JxC que somos o creemos que somos los depositarios de la defensa de nuestras ideas y valores planteamos con mucha precisión, en un documento que hicimos después del 19 de noviembre, cuál es el norte del país que vamos a defender. Todo lo que se encuadre en ese norte lo apoyaremos si lo propone Milei. Le daremos la gobernabilidad que necesita a un gobierno extremadamente débil desde el punto de vista parlamentario y de poder territorial. Aquí hay que hablar de cosas concretas. La situación del país es de un nivel de desesperación e incertidumbre tan grande que prefiero hablar de cosas concretas ideas o filosofías.

Para la aprobación de esas leyes es necesario el Congreso. Con mucha claridad marcaste que aquellas personas que se integren al Ejecutivo que sean de JxC o del PRO deben renunciar al cargo que tengan.

Lo hacen a título personal. No hubo un acuerdo programático ni institucional entre fuerzas políticas. Si hubo algo, todavía no se manifestó. Pero si hay incorporación de dirigentes de valía, además, de nuestra fuerza al gobierno actual celebro, porque en general los que se escuchan son gente con mucha capacidad y experiencia, creo que este gobierno electo los necesitará.

Pero no es producto de un acuerdo programático o institucional. En consecuencia, termina siendo un acuerdo a título individual que apoyaré porque quiero que al país le vaya bien y quiero a que estos dirigentes, que conozco y aprecio, si finalmente terminaron ocupando un cargo público les vaya bien. Reitero, detrás de eso no hay un acuerdo de cogobernabilidad institucional, sino de incorporación de dirigentes de valor y capacidad que están o estuvieron en JxC al gobierno electo. Son matices, pero son importantes aclararlos.

Entiendo perfectamente que sea a título personal, que si ocupan un cargo en el partido renuncien, como era tu ejemplo en el caso de Patricia Bullrich, que al mismo tiempo te gustaría que sí ocupase el cargo.

El rearmado del Congreso

Quiero llevarte al Poder Legislativo. Para que las leyes se aprueben, y lo que vos decís de esperar a ver cuál es el paquete para ver si lo apoyás o criticás, apoyás parcialmente o criticás parcialmente, tiene que pasar por el Congreso. En el Congreso, ¿creés que la presidencia de la Cámara de Diputados y la presidencia provisional del Senado debería ser alguien de La Libertad Avanza o podría ser alguien de JxC?

El presidente de la Cámara lo tiene que elegir Milei. Respeto esa tradición parlamentaria.

Estamos de acuerdo. Pero si el presidente electo prefiriese alguien de JxC...

Hay que respetar lo que el presidente electo defina, tampoco le voy a decir al presidente la persona a la cual tiene que elegir.

Miguel Pichetto

No, obviamente. Es una decisión de la persona el hecho de aceptar. La pregunta es si a vos te parece conveniente, si te gustaría que así fuese o preferirías que para que hubiera una menor mezcla o irradiación de imágenes, que no fuera alguien de JxC, independientemente de lo que decida el presidente.

En alguna medida es semejante a los ejemplos de incorporación al Poder Ejecutivo. En este caso, además, es alguien que tiene que ser votado por la totalidad de los bloques e interbloques. Prefiero no meterme en eso.

Entendí que para vos es conveniente que personas con experiencia se integren al Ejecutivo Nacional a título personal y que eso es bueno para ayudar a que le vaya bien al nuevo Gobierno.

Mi pregunta es igual para el Legislativo. ¿Sería bueno, por ejemplo, Miguel Ángel Pichetto, independientemente que la decisión sea de Milei y después del propio designado de aceptar?

Seguramente La Libertad Avanza tiene personas con experiencia como para proponer. Pero no me quiero meter y entorpecer la decisión del presidente. Quiero dejar en claro que esa decisión forma parte de la sucesión presidencial, hay que respetarlos y respetar esa tradición parlamentaria.

Alejandro Gomel: Vendrá un paquete de leyes que ya anunció Milei. A esas primeras leyes que pedirá el Ejecutivo, ¿JxC debe apoyar a ese paquete de leyes que pedirá el presidente?

¿Me pregunta si hay que darle un cheque en blanco a la nueva administración? Yo cheque en blanco no le doy a nadie. En ese sentido, quiero ver lo que plantean, discutirlo y seguramente nuestros legisladores puedan hacer un aporte también. ¿Por qué querer que el resto de las fuerzas políticas no pueden aportar y mejorar lo que envíe el Ejecutivo? Ojalá se dé.

Creo que sí hay que apoyar la gobernabilidad y todas las medidas que impliquen un cambio en el norte que defendimos y planteamos con claridad, sobre todo, los gobernadores en estos últimos tiempos. Un norte vinculado con la cultura del trabajo, el esfuerzo, el mérito, con la educación, la inserción inteligente de la Argentina en el mundo, entre otras cosas. En ese lugar nos encontrarán, sin dudas apoyando el cambio, que manifestó con contundencia la gente en las urnas, que necesita el país.

AG: Entonces, ¿el PRO es oposición a este gobierno pese a tener personas del partido en el gobierno? Algunos hasta hablan del "segundo tiempo de Macri", quien habla permanentemente con Milei. ¿En dónde está parado el PRO?

Que los dirigentes políticos hablemos con otros dirigentes políticos no implica necesariamente un cogobierno. La gente a nosotros no nos eligió para gobernar. De hecho, salimos terceros en la última elección y eso nos pone naturalmente como una alternativa de cara al futuro, pero esto no implica que yo no crea o desee profundamente que al gobierno y a Milei le vaya muy bien porque esa es la forma en la que le irá bien a los argentinos. Tampoco implica que no haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a este proceso de cambio que necesita Argentina. A mí, particularmente, me eligieron para gobernar mi provincia, no me eligieron para cogobernar la Nación.

La dificultades económicas por delante

Fernando Meaños: Lo llevo nuevamente al tema fiscal y del gasto. Le pregunto particularmente por el tema del empleo en el Estado, que siempre es tan controversial, sobre todo en las provincias y municipios. Usted particularmente entiendo que tendrá muchos municipios de Entre Ríos que están inclusive gobernados por intendentes opositores a su partido. ¿Qué plan tiene en ese sentido antes esta andanada de mensajes de recortes que trae el Gobierno Nacional? ¿Qué planea en ese escenario del empleo público en su provincia?

Implementaré una reducción drástica de los cargos vinculados a la política, por lo menos el 50%. Reduciremos a la mitad los cargos de la política y eliminaremos los que no estén concretamente vinculados con mejoras en la calidad de vida de la gente o con el progreso de las personas, la calidad de los bienes y servicios públicos que tiene que ofrecer un gobierno provincial. El resto lo recortaremos. Hoy plantear un ajuste de la cantidad de empleados, primero, no se puede porque tienen estabilidad constitucional. Segundo, muchos de esos empleos públicos, sobre todo el municipio pero también en provincias, se transformaron casi en planes sociales, en gran medida con sueldos muy bajos que no pasan la línea de pobreza prácticamente en ningún caso.

Rogelio Frigerio, gobernador electo de Entre Ríos

En ese sentido, lo que hay que hacer es tomar medidas para reactivar la inversión y generación de empleo en el sector privado.

FM: Mientras tanto esos empleos, que como usted dice en realidad son planes sociales, seguirán en marcha. En eso, usted no tiene planes de modificarlo.

Con la situación dramática que vive Argentina, arrancar por ahí ni siquiera es justo. Sí creo que hay tomar medidas drásticas para generar condiciones para que haya inversión y trabajo en el sector privado. Hay que enfocarse en esa línea y en este marco hay que tomar medidas concretas como, por ejemplo, bajar impuestos o eliminar impuestos y trabas burocráticas que afectan precisamente a la inversión y a la generación de empleo.

