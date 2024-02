El profesor en la Facultad de Ciencias Económicas, Gustavo Zorzoli, rechazó el subsidio en la educación privada. "Ya se probó el sistema de voucher en San Luis y fue un total fracaso". Por otra parte, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), consideró que "CTERA adelantó el paro indebidamente".

Gustavo Zorzoli es el ex rector del Colegio Nacional Buenos Aires, actualmente profesor en la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Economía de la UBA. Además integra la agrupación Argentinos por la Educación.

Alejandro Gomel: ¿A dónde va la educación en la gestión de Milei?

Está bastante complicada, con un problema autogenerado por el Gobierno: no transfiere a las provincias el FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente). A esto había que discutirlo porque era un fondo creado en los 90 para compensar las asimetrías de sus sueldos cuando se transfirieron los servicios educativos.

Hay que recordar que en nuestro país podría suceder que en una provincia se pagara un sueldo de 100 pesos y en otra multiplicarla por cuatro. Y esto vino a equiparar los sueldos en todo el país, pero lo que empezó siendo provisorio por cinco años, terminó siendo eterno.

Entonces, las provincias, algunas más y otras menos, nunca terminaban de poner en su presupuesto los fondos necesarios para pagarle a sus empleados, que son de cada una de las provincias y, por ende, deben pagar los salarios de forma íntegra.

Esta fue una manera intempestiva, ya que los gobernadores no tenían previsto este gasto adicional en sueldo, habiendo un conflicto entre los estados provinciales que tienen que arreglar por paritaria el sueldo, y los gremios. Los docentes, en general, ejercemos nuestro derecho a protestas, pero los niños se quedan sin clase, vulnerando su propio derecho de poder aprender.

Además, se sabe que los perjudicados son los estudiantes, quienes están en muy malas condiciones en términos de aprendizaje, tanto en la primaria como en la secundaria.

AG: Paralelamente a esto, el Gobierno dijo que quiere financiar, vía voucher, a los padres que manden a sus hijos a las escuelas privadas. ¿Está claro cuál es el concepto que tiene este gobierno en cuanto a educación?

Es una barbaridad porque desfinancia al sector educativo y, por otro lado, intenta financiar la educación privada. Esto es lo que cumplió el rol de "caballito de batalla" estando en campaña, los famosos voucher. Darle dinero a los padres que envían a sus hijos al privado es financiar la demanda, es decir, un voucher encubierto. Lo hace de esta manera porque la educación no está en manos de Nación sino de cada provincia.

Ahora, esto es contradictorio con la filosofía del secretario de Educación, Carlos Torrendell, quien está en contra de los voucher. En nuestro país se implementó algo parecido a los voucher en San Luis y fue un total fracaso, no hace falta volver a experimentar eso. Ese dinero que el Gobierno se ahorra a través del FONID espero que sea bien utilizado para mejorar el sistema educativo.

Claudio Mardones: Mencionaba la génesis del FONID, siendo el disparador la transferencia entre 1993 y 1994 de lo que consideraban en aquel momento todos los servicios educativos no universitarios, que fueron transferidos a las provincias sin los fondos, una disparidad de ingresos en todas las jurisdicciones. En el presente solamente hubo un momento en donde el FONID no se giró y después se pagó, que fue después de la crisis del 2001 y después se recuperó. Ahora ya no rige desde el primero de enero y ha empezado otra situación, no solamente los reclamos, sino también que algunos gobernadores han recurrido directamente a la corte y a la Justicia, es el caso del gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, que el viernes hizo la presentación precisamente en ese sentido. ¿Qué piensa que va a pasar finalmente? ¿Se va a restituir el Fondo Nacional de Incentivo Docente por una decisión de la Corte? ¿O que indefectiblemente va a tener que pasar como pasó con el caso de Chubut, donde Ignacio Torres en el medio del tironeo con la Nación buscó el Fondo Provincial de Incentivo Docente y que la provincia se haga cargo de ese incentivo que la nación deja de girar? ¿Qué cree que va a pasar en este contexto?

En realidad fue De la Rúa el que creó el Fondo y, de hecho, la carpa blanca se levantó en ese momento, pero se desvinculó del impuesto.

CM: Tengo entendido que lo que hace De la Rúa es precisamente que sea financiado con restas generales…

Claro, efectivamente. Pero no es una ley, entonces, cada año por decreto el Gobierno lo extiende. Pero esta vez no se firmó el decreto, con lo cual el incentivo se cae porque vence la prórroga que había hecho el presidente saliente en el 2023.

La situación es complicada, pero creo que cada una de las provincias va a absorber el Fondo Docente con dinero propio, resignando partidas presupuestarias porque el Gobierno nacional no está obligado a auxiliarlas en este ítem y tampoco tiene intención de hacerlo.

Lo que sí está obligado es a hacer la paritaria nacional que, de forma tardía, la va hacer mañana. Creo que CTERA, una de las cinco centrales nacionales, adelantó un paro indebidamente, porque podría haber esperado a la reunión de mañana. Y digo que es tarde porque ya empezaron las clases, de forma dispar, en ocho jurisdicciones en el país, de las cuales cinco están afectadas por el paro. Siento que todo va a destiempo.

