La especialista en temas de mercado de trabajo y economista, Nuria Susmel, detalló la modificación de las reformas laborales con el DNU. “En el tema de las relaciones laborales no registradas, la idea es penalizar a aquellos que tengan trabajadores informales. Eso se ha utilizado como amenaza para despidos y arreglos de indemnizaciones más altas”, remarcó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Nuria Susmel es economista de FIEL y especialista en temas de mercado de trabajo y seguridad social. Además, desarrolló tareas como consultora para el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

¿Desregular las relaciones laborales genera empleo formal y de calidad?

Alejandro Gomel: ¿Qué le queda en limpio de lo que propone Milei, a través del DNU, para el mercado laboral?

El DNU es un cambio drástico en muchas cosas de la legislación laboral, cosas que tienden a desregular y flexibilizar las relaciones. El objetivo de todo esto es bajar costos para las empresas, que uno lo mira como los impuestos de las empresas, pero hay un montón de costos que son menos visibles. La idea es bajar costos para traer inversiones y que se genere más empleo, que sería el fin último de estas regulaciones. También apuntan, algunas cosas del DNU, a actualizar la legislación laboral.

El último gran cambio de la legislación laboral es de los noventa, un mundo que ya no existe. Las relaciones laborales están regidas por leyes de un mundo que ya no está. Es una idea para una generación que no quiere u laburo en el mismo lugar ni en el mismo puesto toda su vida laboral, gente que demanda más flexibilidad en las relaciones. A eso apuntan varias cosas dentro del mercado laboral, así como apuntan a las relaciones con los sindicatos.

AG: Lo que generalmente se aparenta es una reforma laboral con pérdida de derechos para los trabajadores, como el aguinaldo, las vacaciones, las indemnizaciones, etc. Suelen decir que los trabajadores pierden derechos, ¿es así?

De indemnización hay algo sobre el tema de cómo se calcula. Antes se calculaba sobre la remuneración, los bonos u otras cosas que se cobraban que no estaban dentro del recibo de sueldo, y ahora solo sería la remuneración mensual. La reforma avanza sobre algunas cosas como los contratos o la registración. Cuando se habla de legislación laboral hablamos de 6 o 7 millones de personas sobre un mundo de 20 millones de trabajadores. Es decir, la legislación laboral protege a un tercio de los trabajadores. La visión es que el resto no puede entrar al mercado formal por las restricciones que encarecen al trabajo formal. Los costos son tan altos para algunas empresas, no solo en lo laboral sino en tarifas e impuestos, que como no llegan a cubrirlos, sus opciones son: no abrir la empresa o ser informal con sus empleados. Hay un montón de gente que no accede a la formalidad porque los costos son muy altos. Esto apunta, a lo mejor, a una pérdida de derechos de algunos, que hasta ahora no he visto tanto, pero al acceso del empleo formal de mucha otra gente.

Fernando Meaños: Si el decreto entra en vigencia como está previsto, ¿cuánto afecta a los contratos laborales que ya están en curso y cuánto al trabajador futuro?

Uno de los cambios más grandes que vi es el tema de las multas por contratos informales o registrados perdidamente. No recuerdo que hubiera cosas que cambiaran tanto. Hay algunos temas sobre teletrabajo también. En el tema de las relaciones laborales no registradas, la idea es penalizar a aquellos que tengan trabajadores informales. Eso se ha utilizado como amenaza para despidos y arreglos de indemnizaciones más altas. Hay situaciones en las cuales los trabajadores dicen haber estado trabajando informalmente y es solo una presión, porque litigar en el foro laboral es costoso para el empleador y gratis para el trabajador. En lo personal, una multa por trabajo en negro me resulta razonable.

FM: En ese caso, ¿eso sí afectaría la indemnización de un empleado?

Claro, porque ahora la calcularán sobre el último salario y no sobre ningún otro agregado. El tema de las multas también cambia desde ahora. No sé cuándo va a pasar, hay que ver qué dice la Justicia.

FM: ¿Espera que todo esto acabe en la Justicia y que desde el sindicalismo se trate de frenar?

Probablemente, hay que ver qué pasa con el fallo si un trabajador va a la Justicia a decir que estaba en negro.

FM: Hoy enfrentamos un mercado laboral en donde hay salarios muy malos, gente en blanco que cobra por debajo de la línea de pobreza. Pero al mismo tiempo, el desempleo viene cayendo y tiene un porcentaje relativamente bajo para la crisis económica que arrastra la Argentina. ¿Qué cree que pasaría con estos datos si la reforma entra en vigencia?

Los salarios efectivamente han caído muchísimo, especialmente en el sector informal. De hecho, la caída de los salarios es lo que ha mantenido el empleo.

Hablando de la pobreza de los trabajadores y de aquellos que “mandan a trabajar” a los pobres, alrededor del 65% de los pobres viven en hogares en donde el jefe del hogar trabaja, y el 20% vive en hogares en donde el jefe es asalariado formal.

La economía tiene que empezar a recuperarse y la inflación debe bajar. Yo, en el corto plazo, sigo viendo que la inflación va a seguir comiendo los salarios, y la actividad económica va a estar cayendo hasta que esto empiece a repuntar. Los salarios se recuperan cuando crecen la actividad y la productividad, y estas reformas apuntan a eso. El éxito de esto es más empleo y mejores salarios, pero no es inmediato.

FM: ¿Si este régimen con tantas flexibilidades llegara a volverse sólido y permanente en el tiempo, ayudaría a la generación de empleo formal?

Creo que sí, porque apunta a bajar costos. Hay cosas como la flexibilización del horario que hoy son complicadas de hacer. Todo eso apunta a que las empresas gasten menos y paguen más. En algún momento, en el mediano plazo esto puede mejorar.

