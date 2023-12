Hernán Letcher sostuvo que la prioridad por parte del Gobierno debería ser cómo el desarrollo del litio puede beneficiar a los argentinos, principalmente a las provincias productoras. Además, cuestionó la idea de atraer inversiones extranjeras para el metal. “El problema es que a los argentinos se nos vaya, como agua entre los dedos, un recurso que es nuestro”, enfatizó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Hernán Letcher es Magíster en Economía Política (FLACSO) y Director del Centro de Economía Política Argentina (Centro CEPA).

Alejandro Gomel: ¿Hay preocupación especial por lo que pueda pasar con el litio en la Argentina?

Sí. El otro día, Javier Milei, en la entrevista con Mirtha Legrand, dio cuenta de algo que ya sospechábamos, y antes de que Milei asumiera había mencionado porque se conocía la inquietud que tenía el propio Milei por hacer concesiones a Elon Musk, en particular con el tema del litio, con un desconocimiento o una intencionalidad muy manifiesta en sus propias declaraciones, en el sentido de que el litio, por la Constitución de 1994, es un recurso de las provincias. Y cuando Milei plantea que hay que cuidar el derecho a propiedad, primero tendría que haber defendido a las provincias. Pero no sólo no menciona a las provincias, sino que dice está interesado Elon Musk, están interesados los estadounidenses y están interesadas varias empresas (que están muy bien). Pero la principal preocupación es, en todo caso, cómo los argentinos (y particularmente las tres provincias litíferas) pueden lograr que no se les vaya como agua entre los dedos este recurso. Es decir, que puedan lograr desarrollo en sus propias provincias.

Por eso yo iba un poco más allá y decía que no solo se debería preocupar por el derecho a propiedad de las provincias, que son las propietarias del litio, sino que además debería pensar, en clave nacional, cómo hacer para que el desarrollo del litio pueda generarle beneficios a los argentinos y las argentinas, y particularmente a los vecinos de estas provincias. Son provincias que ven en el litio la posibilidad de desarrollo. Además, cuando uno conoce la cadena del litio, hay distintas etapas en las que efectivamente la Argentina podría insertarse. No es solo hacer la batería, aunque además hacer la batería te permitiría insertarte en alguna de las discusiones centrales de lo que viene, sobre todo en la cuestión de la electromovilidad. No probablemente para que hagas baterías para todo el mundo, pero sí quizás para el mercado latinoamericano.

De todas formas, la exportación de litio podría hacerse en un formato que no sea necesariamente el carbonato de litio, que es la primera etapa de procesamiento del litio, la separación del litio del resto de los minerales y hoy se exporta básicamente en este formato. Podría exportarse en formato de material activo, es decir, agregarle un eslabón adicional al proceso de industrialización del litio y multiplicaría el valor por tres.

AG: El Gobierno dice que necesita inversiones y con esto crearía un marco para que esas inversiones lleguen y así poder tener un desarrollo. ¿Este razonamiento tiene sentido?

Adolece de un problema central que es cuál es el objetivo de que vengan inversiones a la Argentina. ¿Generar empleo? ¿Lograr divisas? ¿Lograr desarrollo en términos de infraestructura? Supongamos que, en parte, sean las tres.

Primero, supongamos que sean divisas. Perfecto. Entran las divisas para explotar el litio en la Argentina. Yo tengo absolutamente todo desregulado. Con lo cual, esa empresa multinacional, supongamos de Elon Musk, cuando gane guita en la Argentina, se la va a querer llevar en forma de divisa. Con lo cual, el negocio es bastante limitado. Esa inversión, la verdad, la deberíamos pasar.

Segundo, en términos de empleo, el litio, en la producción de carbonato, genera relativamente pocos puestos de trabajo, incluso menos que la producción de cobre. Con lo cual, para generar empleo deberías escalar en la cadena.

Tercero, el desarrollo lo vas a tener que hacer vos, pero suspendiste la obra pública, entre otras cosas, con lo cual, es difícil que las comunidades que tienen el litio vean desarrollo en este contexto de desregulación.

Conclusión: el formato no es ese. Porque además, hay una cuestión que no dicen, que es muy básica. ¿Por qué Elon Musk quiere venir a la Argentina? ¿Porque le le cae bien Milei? No, porque acá está el triángulo del litio. El 60%, si no más, de los recursos y reservas conocidos del litio están en el triángulo del litio. Y a Bolivia no van a ir, porque es un país que tiene nacionalizado el litio. A Chile difícilmente vaya, porque es un país unitario, y necesita, a nivel gobierno nacional, la explotación del litio. Y Chile le incorpora una cláusula que implica que un porcentaje de la producción de litio lo tienen que procesar en Chile. Entonces, claro, quieren venir a la Argentina, donde nadie les pide nada. Lo que nosotros deberíamos hacer es lograr que vengan a la Argentina, pero garantizar que acá procesen buena parte de ese litio para generar, como lo mencionaba antes, empleo y desarrollo. Y en todo caso, que parte de esos recursos queden, en alguna forma, en las provincias litíferas de la Argentina en general.

Fernando Meaños: ¿Todavía seguís en tu cargo en YPF Litio o no?

No.

FM: ¿Has presentado la renuncia?

Sí, a pesar de todas las operaciones mediáticas que hicieron, presenté mi renuncia. No tuve ningún tipo de indemnización, ni tuve ningún gasto en la tarjeta corporativa, absolutamente nada. Acá en la Argentina te denostan por deporte.

El portal que hizo esa nota original no se preocupó, por ejemplo, porque Alejandro Lew dejó de ser vicepresidente de la compañía y pasó a ser director del Banco Central, y no se preguntó si se había llevado una indemnización o no, o de cuánto plata, pero sí gente que no lo hicimos. Me llamó la atención.

FM: ¿Habría alguna objeción en que, por ejemplo Lew, pase de YPF, ya desvinculado, al directorio del Central?

No, yo no tengo problema, que haga lo que quiera. El problema es que estos portales, que aparentemente son asépticos de la vida y que son objetivos, a los que no nos llevamos indemnización, nos ponen en la tapa, salimos todo el día en La Nación+, y tenemos que explicar. Yo le tuve que mandar mi recibo de sueldo a Jonatan Viale para que se deje operarme. ¿Por qué no se lo preguntaron a Lew? Hoy no se lo preguntan, y no se lo preguntaron antes, durante, ni después. Y lo digo porque es una persona que se fue de funcionario. En las radios y demás decían "con la nuestra". ¿Y cómo es ese caso? ¿Se lo olvidaron justo porque no era kirchnerista? Sería lindo que alguna vez expliquen esas cosas.

FM: En estos años, ¿qué se hizo para consolidar el negocio del litio en Argentina? ¿Cuál es el esquema para que lleguen inversiones al litio en Argentina en estos últimos años?

En primer lugar, se creó YPF Litio, que es una compañía100% de YPF para promover el desarrollo del litio en buena parte en nuestro país. De las 40 banderitas que uno podría ponerle a las explotaciones de litio en la Argentina, sólo una es argentina, el resto son de los demás países. Con lo cual, inversiones ya tenés. Hacer más barata la explotación del carbonato sería una absoluta despreocupación. Yo no sé si ustedes saben, además, que en términos de regalías se paga el 3% sobre boca de mina, sobre el valor de costo sería prácticamente de la producción, o sea nada. Básicamente no se paga nada.

Hasta hace muy poquito, además, en derechos de exportación tenían devoluciones, con lo cual hay quienes dicen incluso que la financiábamos nosotros la explotación, porque las devoluciones superaban generalmente el aporte de derechos de exportación. Por suerte eso se modificó, lo de las regalías no, pero las tres provincias que conforman lo que se denomina "mesa del litio" han promovido algunas políticas en ese mismo sentido.

YPF Litio participó de una liquidación en Salta, tiene una zona de explotación en Catamarca. Desde la compañía hemos impulsado el desarrollo de baterías y, de hecho, antes de que yo me fuera de YPF habíamos puesto en funcionamiento, junto con la Universidad de La Plata, la planta de producción de celda, allí en la localidad, única en Latinoamérica. Así que para demostrar también que se puede hacer ese proceso, que el conocimiento de la tecnología lo tenemos y que había que instalar ese proceso.

FM: ¿Las regalías siguen siendo del 3%?

Por ley, lamentablemente, está en la Ley de Inversiones Mineras, y sigue siendo ese monto.

FM: ¿Te parece que puede ser viable que el esquema funcione? Sobre todo con el potencial que podría funcionar con ese esquema de regalías tan bajas.

Yo soy crítico. Me parece que eso da cuenta de que, en realidad, las provincias también se ven perjudicadas en la explotación de un recurso que les podría significar el desarrollo.

En las últimas "Mesas del Litio", alguna me ha tocado participar, los gobernadores eran muy críticos de esa cuestión y habían planteado (están los comunicados públicos, así que se los puede chequear cualquiera) la necesidad de incrementar las regalías o los recursos que finalmente quedaran en las provincias de la explotación del litio. `Porque para modificar las regalías deberían modificar la Ley de Inversiones Mineras. Nosotros acompañábamos una ley de cuotas que modificara varias cuestiones de lo que es la cadena. Primero, desenganchar al litio del resto de los minerales, y que se convirtiera o tuviera un régimen específico. Dentro de ese régimen, que tuviera regalías y derechos de exportación de crecientes en tanto se incorporara valor agregado a lo largo de la cadena. Es decir, que haya un incentivo a procesar en nuestro país.

FM: Con esa serie de incentivos, ¿también veríamos pasar las inversiones?

Van a venir las inversiones. A mí no me molesta particularmente Elon Musk. Yo he estado en reuniones con la mayoría de las empresas norteamericanas, no hay ningún problema, hay muchas con China también. Algunos me decían "pero de China no decís nada", pero es lo mismo, no me preocupa eso, no es un problema del origen. Es lo mismo, porque para la producción de carbonato de litio no lo hacen empresas Pymes. Así que indefectiblemente tenés que recorrer ese camino. El tema es en qué condiciones lo podés hacer.

De nuevo, Chile tiene mucha más explotación que nosotros, y, por ejemplo, el costo o la presión fiscal para la producción de litio es del orden del 40%. Bastante más caro que en nuestro país. Entonces, lo único que yo planteo es que ese desarrollo con inversiones extranjeras, que está muy bien que vengan aquí, se tiene que hacer pensando en el desarrollo nacional y pensando en el desarrollo de las provincias.

Lo que me preocupa de Milei es que, cuando Mirtha le pregunta, no habla de las provincias, no habla del desarrollo de litio, ni en qué nos puede beneficiar a los argentinos, sino que con una sonrisa y libremente dice: “Yo quiero ayudar a Elon Musk y a las empresas norteamericanas”. Ponele China, es lo mismo. El problema es que a los argentinos, esta historia ya la hemos visto, que se nos vaya, como agua entre los dedos, un recurso que es nuestro, que es de las provincias y que es de los provincianos.

