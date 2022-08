"Titulamos la apertura de hoy Halconización porque tiene que ver con la escalada discursiva y la polarización dentro de la interna de Juntos por el Cambio, como también con la prevalencia del kirchnerismo en el Frente de Todos. Es la idea de una guerra de todos contra todos. Esto se relaciona con el concepto del Leviatián, que hablaba del egoísmo biológico, a diferencia de un gobierno de abejas unidas por la voluntad común. En los humanos la unidad es artificial. Al revés de Immanuel Kant, quien decía que siempre iba a prevalecer el egoísmo biológico y que lo importante era educar a las personas para que sean éticas y morales y así lograr el contrato social. Pareciera que está imperando más Thomas Hobbes que Kant en la actualidad", decía Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9) de este miércoles 31 de agosto.

Luego se compartió con los oyentes la palabra de Patricia Bullrich diciendo que "a nosotros no nos corren" y que "la gente quiere trabajo, educación y que todos estemos felices". También le pidió a Horacio Rodríguez Larreta que "banque el operativo" en la casa de Cristina Kirchner" y tenga coraje.

Quien también habló fue Ricardo López Murphy, señalando que "no puede ser que la patota pueda más que la policía" y que la "represión no es una mala palabra". "La idea de que tiene que haber más heridos de un lado que del otro es discutible porque el Estado tiene una responsabilidad superior", explicó el conductor.

"Estaba medio… a esa hora", Cristina Kirchner ironizó con Patricia Bullrich y todo JxC le respondió

Además, Cristina Kirchner planteó que "quieren estigmatizar 12 años de gobierno" y cuestionó a Bullrich, criticando su postura más dura. "Ciertas alusiones a su borrachera son de pésimo gusto", manifestó el periodista. A su vez, la vicepresidenta manifestó que "intentaron una provocación como la de los volquetes" y remarcando que "hay que discutir la jurisdicción" de la Ciudad de Buenos Aires. "Los griegos decían que no existía el mal, sino la ignorancia", agregó Fontevecchia.

En el sentido contrario a la ex presidenta, Lilita Carrió resaltó que "Cristina Kirchner es una mujer que aparenta que sabe, pero en realidad no. Es primitiva, se maneja con la contratapa de un libro". También dijo que "no es una persona preparada ni culta, es vulgar, con ropa de rica que odia lo que ama". Por su parte, Mariano Recalde enfatizó que "no pueden explicar cómo aparecieron dos volquetes llenos de escombros" y que "Rodríguez Larreta debería ser más duro con Patricia Bullrich y Mauricio Macri".

Elisa Carrió defendió a Rodríguez Larreta y lapidó a Cristina Kirchner: "Es una mujer vulgar, con vestido de rica"

Para finalizar, el propio jefe de Gobierno porteño analizó que "no hubo un solo manifestante herido", defendiendo a la Policía de la Ciudad. Además, expuso que "la violencia es el límite y no se combate con más violencia" y que "el kirchnerismo incita a la violencia". Por tal motivo, llamó a "aislar a los violentos y mostrarles que no es el camino". "Veremos hacia dónde se dirige la Argentina, si pasa a tener una gestión de centro o si triunfa la polarización", cerró el conductor.

JL PAR