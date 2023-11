Hernán Lombardi afirmó que los que destruyen los medios públicos son sus supuestos defensores. “Al quitarle su independencia le quitan su razón de ser”, explicó el diputado de JxC en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1)

Hernán Lombardi es diputado nacional desde 2021 por Juntos por el Cambio, fue titular del Sistema Federal de Medios Públicos durante la presidencia de Mauricio Macri, ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires y ministro de Turismo, Cultura, Deportes de la Nación en 2001. El dirigente apoyó la propuesta de privatización de medios públicos que planteó Javier Milei.

Giudici: "Tiene que haber medios públicos, pero como en los países desarrollados"

Se dice siempre que para llegar a la dolarización hay que eliminar el déficit fiscal, pero si uno elimina el déficit fiscal no es necesario dolarizar porque la estabilidad ya estaría garantizada. Haciendo el paralelismo con los medios públicos, ¿quién podría querer comprar un medio deficitario? Entiendo que, para privatizarlo, primero habría que racionalizarlo, y si están en equilibrio no tendría sentido privatizarlo. ¿Es un dilema comparable al de la dolarización?

Lo primero que habría que preguntarse es para qué sirven los medios públicos en Argentina. Este año la Televisión Pública nos va a costar 30 mil millones de pesos, Télam 6 o 7 mil millones, y hoy Argentina no está para estos gastos. Lamentablemente, los medios están colonizados por la propaganda oficialista, me indigné mucho estos cuatro años con como el "seis siete ochismo" fue retomando lugar, después de que nosotros lo habíamos desalojado en los cuatro años de Mauricio Macri. Basta un ejemplo, en el último partido de Argentina y Brasil hicieron campaña por Sergio Massa. No sólo violan la ley, si no que lo hacen a cara descubierta.

Martín Tetaz sobre la privatización de medios públicos y la dolarización: "No tiene el volumen político para hacer esas reformas"

Yo estuve censurado durante los últimos cuatro años y nunca más me invitaron a un programa. ¿No te parece raro que alguien cuya opinión suele ser valorada, nunca más haya sido invitado? Toman los medios para la propaganda. Los que destruyen lo público son sus supuestos defensores y, al quitarle su independencia, le quitan su razón de ser. Cualquiera sabe que con nosotros no fue así y que todo el mundo tenía su voz, he sido duramente criticado a pesar de que defendí la idea del pluralismo. Ahora vuelven estos gobiernos y vuelven para atrás. No es un problema económico, no podés tener la propaganda del gobierno financiada por el Estado.

¿No se pueden corregir sus defectos y mantenerlos?

Adentro hay una mafia muy violenta dominada por algunos sindicalistas. No es necesario que te cuente la cantidad de colegas tuyos que han sido amenazados, no solamente durante nuestra gestión. El que piensa distinto "cobra", lo fajan. ¿Sabés la cantidad de anécdotas que puedo contar del mítico secretario del gremio en el noticiero? Hay que dar soluciones drásticas.

Patricia Bullrich opinó sobre la privatización de medios públicos

¿Le aconsejarías a algún empresario amigo que compre un medio público?

Antes que nada le diría que este modelo de gestión no va más. A lo mejor, hay que buscar soluciones más drásticas. Primero hay que liquidar, y después ver que hacés.

Entonces lo que plantean es cerrarlos.

Yo no descarto ninguna alternativa. No descarto que habría que cerrar medios públicos. Así no va más. Gastar la plata de los argentinos en propaganda del gobierno es un escándalo. Los que destruyen los medios públicos son los que dicen defenderlos porque los transforman en medios de propaganda del peor estilo de gobiernos autoritarios.

Los medios públicos con "preocupación" por la idea de Milei de privatizarlos

Me he cansado de ver empresas de comunicación que fueron cerradas para hacer negocios con el edificio. ¿Podría ser el caso de que vendan el edificio y hacerse cargo de las indemnizaciones?

Cuando ves lo que cobran los tipos que trabajan honestamente al lado tuyo dándote técnica o en la televisión o en la editorial y ves lo que cobran en los medios públicos, es para indignarse 100 veces. Es un nido de privilegiados y hay que terminar con eso. Además hacen propaganda oficialista y censuran a opositores. Hay que terminar con este modelo de gestión.

Fernando Meaños: ¿Qué se hizo durante tu gestión para desarmar esa influencia de los sindicatos?

Bajamos el déficit al 30% de lo que era, achicamos la planta, en Télam teníamos 900 empleados cuando asumimos y conseguimos llevarlos a 700. Télam es una cablera, ¿cuánto hace que no lees un cable?

En mi caso, trabajo en un portal de noticias y los cables de Télam se utilizan en algunos casos, y en otros, no.

¿Te parece que se justifican mil empleados?

Milei ratificó que privatizará YPF, TV Pública, Télam y Radio Nacional

No, pero, al mismo tiempo, en cuanto a justificación, los medios públicos suelen prestar algún servicio informativo que los medios privados no prestan. Esto no justifica sueldos triplicados, pero los medios públicos tienen su justificación.

A mí me parece que no. Las agencias de noticias nacieron como una especie de cooperativa de compras, cuando había pocos medios y brindaban el mismo servicio para cubrir toda la información.

Hoy no es así y uno se informa por 50 formas distintas. Yo creo que en el futuro, el Estado tiene un papel de lucha contra las fake news, pero las fake news las produce el mismo Estado. Durante la campaña electoral, el 90% de las menciones a Sergio Massa fueron positivas y el 90% de Javier Milei fueron negativas.

¿Durante su gestión evaluaron la posibilidad de cerrar algún medio público o privatizarlo?

Evaluamos achicarlo al máximo y migrar a una empresa 360 todos los contenidos públicos para poder llegar a los jóvenes a través de portales de noticias. Creo que es una situación que hay que sincerarla, ir a fondo e ir sin miedo. Andrés Manuel López Obrador cerró la cablera de México porque no tenía ningún sentido. Y nadie podría acusarlo de ser un privatizador incontrolable.

El recorte de Milei: medios públicos en la mira

Alejandro Gomel: ¿Vos vas a ser el "liquidador" de Télam?

No, yo estoy tratando de que al gobierno le vaya lo mejor posible. No hemos hablado de cargos ni de nada parecido. Comparto el criterio de Mauricio y de Patricia de haber apoyado a Javier contra Massa.

Me cuesta ver a un tipo como vos al lado de una figura como Javier Milei, un radical que es consciente de lo que le tocó atravesar a Alfonsín, al lado de una persona que desprecia a los radicales y es vago cada vez que se le pregunta por la democracia. Imagino el sapo que te estás comiendo.

Encuesta Nacional: el 53 % quiere que Javier Milei haga un "ajuste moderado"

Yo pienso que lo que se está discutiendo en la Argentina de hoy es la decadencia o una mirada hacia el futuro. En la mirada de la sociedad se entrecruzan diferentes agenda, la educativa, la cultural, la ambiental, la histórica, pero la contradicción principal es buscar un cambio o seguir yendo para atrás.

Hay otras discusiones cruzadas en las que me puedo llegar a sentir diferente, pero no puedo dejar de tratar de usar toda mi inteligencia, mi esfuerzo y mi capacidad para apoyar a que este gobierno salga bien.

ADP JL