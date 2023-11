Juan Manuel Casella: “El Juntos por el Cambio que conocimos no existe más”

El político y dirigente del radicalismo, Juan Manuel Casella, destaca la paradójica situación de que muchos de los que votaron a Javier Milei lo hicieron pensando que no va a hacer lo que promete. “Eso puede generar un resultado inverso, la reacción popular puede ser más dura todavía”, advirtió en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Juan Manuel Casella es uno de los históricos referentes de la Unión Cívica Radical que llamó a votar por Sergio Massa. Fue secretario general del Comité Nacional de la UCR entre 2011 y 2015. Se desempeñó dos veces como diputado nacional, de 1983 a 1984 y de 1997 a 2001. Fue candidato a Gobernador de la Provincia de Buenos Aires en 1987, candidato a Vicepresidente de Argentina acompañando a Eduardo Angeloz en 1989, ministro de Trabajo en 1984 y diputado provincial entre 1973 y 1976.

Me interesa mucho su reflexión respecto a por qué la sociedad eligió seguir otro camino, el de Javier Milei, y también si cree que debería seguir la alianza entre la UCR y la parte del PRO que apoyó a Milei.

En primer lugar, mi disidencia con las propuestas de Javier Milei, mis diferencias en relación con su visión de la historia argentina y mi temor por la influencia que puede tener en su gobierno la actual vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, me llevaron a pensar que era riesgoso que Milei sea presidente de la República. No me gustó su mensaje sobre el radicalismo. Yo soy un viejo radical, hijo de un dirigente radical y, por lo tanto, tengo una vinculación espiritual con el partido que me lleva a pensar que agredir a los radicales en general, como lo hizo Milei, es una agresión injustificable. Me cayó muy mal. Todas estas razones me llevaron a intentar evitar que Milei sea presidente, por lo tanto, mi voto no fue a favor de Sergio Massa, sino para impedir que Milei llegue al gobierno. La gente votó y ganó el candidato libertario, ya está resuelto, una vez que la gente vota hay que aceptar el resultado con voluntad.

El Juntos por el Cambio que conocimos no existe mas. Esa decisión la tomaron Mauricio Macri y Patricia Bullrich cuando decidieron apoyar la candidatura de Milei, no solo de manera inconsulta, sino además sin siquiera comunicárselo a sus socios, lo que implica un abandono de la coalición original y representa la existencia de una nueva situación política. El radicalismo debe recuperar su identidad, volver a tomar contacto con la opinión pública, recuperar su representatividad, modernizar sus ideas a través de los mismo principios, renovar su dirigencia, que está envejecida, y darle a la sociedad argentina una alternativa clara en el campo progresista, lo que Alfonsín llamaba la socialdemocracia. Las coaliciones futuras y la posibilidad de otras nuevas, dependen de las circunstancias políticas. Las coaliciones son instrumentales, lo fundamental consiste en que los partidos de las coaliciones preserven su identidad y le ofrezcan a la sociedad soluciones para salir de sus problemas

¿Hay una oportunidad para que el radicalismo recupere protagonismo? ¿Por qué no hubo un candidato a presidente radical que compitiera en las PASO?

No solamente creo que hay una oportunidad, hay una necesidad. Si observamos los contenidos de las propuestas económicas y sociales de los tres candidatos que compitieron el 22 de octubre, vamos a advertir que sus propuestas estaban ubicadas desde el centro derecha hasta el neoliberalismo extremo que invoca Milei. En ese escenario electoral, había un espacio sin cubrir, que a mi criterio era el espacio que Alfonsín denominaba como socialdemocracia, ahí tendría que haber estado el radicalismo con candidatos propios.

Me parece que la decisión de integrarse a Juntos por el Cambio, tal como se adoptó en Gualeguaychú, le hizo mal al radicalismo y al sistema político. Esto no es una novedad, yo lo dije toda la vida, desde Gualeguaychú en adelante, soy crítico de esa coalición, que era poco probable que tuviera éxito, atendiendo a las diferencias de criterio existente entre las propuestas socioeconómicas del PRO y las del radicalismo.

No tuvimos candidato porque la conducción partidaria decidió aceptar la preeminencia del PRO, eso nos llevó a ser lo que la sociedad política y la opinión pública denominaron como “furgón de cola”. Nos convertimos en el furgón de cola de las lesiones del PRO, y eso implicó aceptar los candidatos que el PRO impuso, no solamente en el campo presidencial y gubernamental, sino también en la mayor parte de los cargos legislativos, de ahí la desaparición del radicalismo como partido competitivo en el plano electoral.

Si el radicalismo quiere volver a ser un partido nacional tiene que tener una conducción y una estrategia nacional además de tener candidatos presidenciales cuando hay elecciones presidenciales y candidatos a gobernadores cuando hay elecciones a gobernadores. Hay que recuperar ese espacio, porque es necesario que se cubra.

¿Es decir que el radicalismo actualmente es una confederación de radicalismos provinciales sin una conducción nacional que realmente tenga autoridad sobre cada una de las provincias?

Exactamente. Yo no le echo la culpa a Morales, es un proceso. El radicalismo empezó a perder perfil en el 2001, es más, habiendo sido testigo y participado en las reuniones, creo que el radicalismo empezó a perder perfil cuando se comprometió a mantener la convertibilidad, en la elección en la que compite por el gobierno con de la Rúa. Esa decisión fue electoralmente correcta, porque era lo que la gente quería, pero fue políticamente incorrecta, porque como alguna vez dijo Balbín, lo que sirve para ganar a veces no sirve para gobernar.

Intentando mantener la convertibilidad, llegamos a una crisis muy grave para la sociedad argentina y para el radicalismo. De ahí pasamos al 2% de los votos, todavía nos estamos recuperando de esa crisis.

Me parece que eso llevó a una actitud "pragmática" por parte de cierto sector de la dirigencia radical que buscó siempre la línea oblicua para ver si llegaba al gobierno por alguna vía que no fuera la de tener candidato propio. Lo acompañamos a Macri y, en las últimas PASO, optamos por Patricia Bullrich o Rodriguez Larreta, sin tener un candidato radical competitivo, eso difumina nuestra identidad política.

Para que el radicalismo pueda recuperar su identidad y representatividad social tiene que empezar por modernizar sus pensamientos a través de sus mismos principios. Ya no se solucionan la cuestión obrera con el pensamiento de Larralde únicamente, lo que vale del pensamiento de Larralde son sus valores centrales, pero la realidad laboral argentina es totalmente distinta.

De alguna manera, a partir de que el radicalismo optó por subirse a la convertibilidad con De La rúa, tras su caída y el surgimiento del kirchnerismo, ¿perdió ese lugar que usted señala frente al kirchnerismo durante sus tres primeras presidencias? ¿Ese posicionamiento socialdemócrata no es el que tomó el kirchnerismo y luego declamativamente Alberto Fernández?

Como usted señala, el kirchnerismo tomó ese espacio declamativamente.

Uno de los dramas de la sociedad política argentina actual consiste en que el peronismo y el kirchnerismo han cambiado su esencia histórica. El peronismo nació como el partido de la justicia social, nunca le importó demasiado la libertad individual, pero durante los primeros años del primer gobierno peronista, ejerció una política económico social que reivindicó la dignidad de mucha gente, de ahí viene esa fuerte adhesión que el peronismo todavía conserva, pero ese peronismo no existe mas, ya no defiende la justicia social. Se ha convertido en un partido clientelar, populista y autoritario. En la práctica concreta es eso lo que determina el voto de mucha gente desencantada con el proceso del último gobierno.

El gobierno de Fernández estuvo muy alejado de cualquier proceso de transformación social. Solamente mencionar el nivel de pobreza y de inflación indica que la política real del peronismo en el gobierno fue clientelar, autoritaria y populista.

Me parece que el espacio existe porque la gente está necesitando una visión progresista de carácter auténtico. El radicalismo tiene antecedentes en ese sentido, los puede volver a ofrecer para lograr lo que debe hacer: reunir el conjunto de ideas que el país necesita, apoyado en una dirigencia que esté convencida de que las elecciones se ganan después de un proceso de convencimiento de la opinión pública y de recuperación de la representatividad social. Esa es la única manera de que el gobierno posterior sea eficiente, en la medida en la que haya coherencia entre las propuestas, los instrumentos y la conducción política, eso le falta al radicalismo, pero hay una oportunidad y una necesidad social de encontrar esa respuesta.

Cuando usted citaba a Balbín diciendo que a veces lo que sirve para ganar las elecciones después no sirve para gobernar, me recuerda al teorema de Baglini, que plantea que, normalmente, los candidatos sostienen en campaña propuestas que tienen mucha adhesión pero son impracticables y, en la medida que se acercan a la presidencia, se acomodan a lo practicable. Me pregunto si no estamos frente a la paradoja inversa con Milei. El libertario gana diciendo todo lo que se supone que a la gente no le gustaría, que va a ajustar, que va a producir reformas recesivas, que va a haber dolor por un período inicial, y se da que, al llegar al poder, tiene que moderarse, no porque a la gente no le gusten sus propuestas, sino porque no las puede concretar. Me parece encontrar un punto de contacto inverso y una cierta paradoja...

La paradoja es real, objetiva. No solamente se presenta con relación al programa de Milei, sino con relación a las razones por las cuales mucha gente lo votó.

Siempre estuve alejado de las ideas de Milei, de la dolarización, del cierre del Banco Central, de la venta de órganos y del desprecio por la justicia social; son un conjunto de propuestas contrarias al interés de la gente, pero me encontraba con gente que decía que iba a votar a Milei sabiendo que no iba a cumplir con su programa. Eso también es parte de la paradoja que usted señala. Hay gente que votó a Milei pensando que debería no cumplir con lo que prometía.

Entonces Milei cumpliría no cumpliendo…

Exactamente. A mí me lo dijo mucha gente, que estaban seguros de que "no va a poder cumplir, porque no tiene mayoría en el congreso, no tiene senadores, no tiene diputados, no tiene gobernadores y no tiene intendentes". Votaban a una persona para que no cumpla lo que promete, y eso puede generar un resultado inverso, la reacción popular puede ser más dura todavía.

Había otro sector, fundamentalmente relacionado con la gente joven, que era comprensible y a la vez injustificable. La gente joven me decía que debía estallar todo de una vez por todas. Esto revelaba un estado disocial, porque los primeros que van a reventar son los que menos ingresos tienen, los que más dificultades económicas tienen. Los que más deseaban la explosión son sus primeras víctimas. Esto representa la pérdida de racionalidad de la política argentina, el retroceso de las ideas, la falta de debate serio.

Estamos viviendo una etapa política que se vincula con el pragmatismo y el marketing electoral, pero que ha despreciado las ideas, llevándonos a las paradojas que usted señala y que yo ratifico.

Usted tiene 82 años y una oratoria perfecta, me resulta característico de una época, donde en líneas generales los políticos eran así. ¿Hay algo generacional que usted encuentra en el voto de Milei? ¿En la manera de razonar más fragmentada que tienen las personas más jóvenes, que han votado en mayor proporción por él?

Sí. Por eso, cuando hablaba del tema, decía que se explica pero no se justifica.

Se explica porque el nivel de trabajo en negro, de pobreza, incluye el más del 50% de los jóvenes en el país, y ellos perciben que no les están dando respuestas en términos de calidad de vida, y no perciben la expectativa de que se lo otorguen en el futuro. Por lo tanto, tienen una actitud escéptica vinculada con la realidad de su vida cotidiana. De ahí que adopten esta actitud y la opinión de que debería explotar todo.

Esa forma de ver la política proviene de la falta de docencia de la dirigencia política en los últimos años y de que no vivieron los años anteriores. Nacieron en democracia, no saben lo que fueron los años duros que nosotros tuvimos que vivir. No vivieron la experiencia de la recuperación de la democracia, a la que le falta lo que Alfonsín ofrecía y no pudo ejecutar, esa idea de que "con la democracia se come, se cura y se educa". La gente vota, pero mucho no se come, mucho no se cura y mucho no se educa. Falta la vertiente social de la democracia, por eso, cuando escucho hablar de la defensa de la República en mucha gente que piensa en la dirigencia como un sistema de derechos y de garantías, yo digo que los derechos y las garantías están bien, pero si no tenemos una política económico social que distribuya el ingreso con justicia, eso no alcanza, porque mucha gente vive en la pobreza y sin esperanza de salir. Ese es el drama social argentino.

