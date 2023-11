Internaron a Ricardo Piñeiro tras sufrir un ACV

Este lunes trascendió la noticia de que el representante de modelos de los años ‘90, Ricardo Piñeiro, fue internado tras sufrir un ACV, según informó la periodista de espectáculos Andrea Bisso en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

En los ‘90 era un poco como el Boca-River, o estabas con Ricardo Piñeiro o estabas con Pancho Dotto.

El representante habría sido encontrado en su domicilio. Una persona muy allegada a él había estado intentando comunicarse con Ricardo, y como él no atendía el teléfono ni los mensajes ni nada, llamó al 911. Intervino la comisaría segunda junto con el SAME y llegaron a su domicilio, al departamento que Piñeiro tiene en Recoleta ubicado sobre la avenida Las Heras. Como no respondía, tomaron la decisión de romper la puerta y así entraron al domicilio. Allí lo encontraron prácticamente desvanecido, con insuficiencias de diverso tipo. Tenía bajos signos vitales, insuficiencia respiratoria, renal y además hipotensión arterial, la presión sumamente baja.

Allí mismo fue trasladado al Hospital Fernández. Lo ingresaron en terapia intensiva. De hecho, desde el Ministerio de Salud emitieron un primer parte médico, ni bien trascendió la noticia de su internación. En este parte se mencionaba que se encontraba en el Hospital Fernández producto de un ACV hemorrágico, que le estaba causando presión intracraneal. Se encontraba internado con asistencia respiratoria mecánica, y el estado era reservado. Después de esto, fue trasladado a un nosocomio privado por parte de su obra social y su medicina prepaga. Allí se encuentra ahora y su estado es crítico.

Hace pocos meses, él había dado una entrevista, la última que se tiene conocimiento, a Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. Allí, Ricardo Piñero habla un poco de circunstancias que realmente lo habían tenido mal y muy preocupado en el último tiempo. Estas estaban asociadas con problemas de depresión, con problemas con el alcohol y financieros.

“En un momento tuve una gran depresión, tuve muchos problemas. Se tuvo que cerrar la empresa y eso para mí fue muy doloroso, porque yo trabajé 35 años, y bueno, no me sentía muy bien y empecé a tomar un poquitito de más. Cuando me di cuenta de eso recurrí a Alcohólicos Anónimos y eso me salvó la vida”, contó en la entrevista.

Ricardo hablaba de cómo había ido cambiando su vida. Allá por los ‘90, ese esplendor que también vivieron las modelos, esos desfiles que se realizaban. Él mencionaba los 35 años de carrera.

En el año 2017, justo en el marco de la van de la Buenos Aires Alta Moda, se celebraron los 30 años de Ricardo junto con sus modelos. Algunos nombres que comenzaron su carrera con él, por ejemplo, Ingrid Grudke, Naltalia Lobo, Paula Chavez, Analia Maiorana, Mariana Arias, Verónica Lozano, Karina Rabolini, Roxana Zarecki y Lara Bernasconi, y la lista, obviamente, es enorme.

Lo importante del testimonio de él es también hacerse cargo de que la vida no es lineal. Él decía: "Bueno, sí, tuve una época de esplendor, no fui millonario. Sí, tuve un buen pasar siendo representante de modelos". Pero también esto de demostrar que tocó fondo, que tuvo problemas de depresión, que tuvo problemas con el alcohol y que gracias a Alcohólicos Anónimos y al haber también abrazado la religión, como él decía, pudo salir adelante.

En estos últimos meses, lo que Ricardo estaba haciendo, además de que estaba lleno de proyectos, por cierto, era asistir a un comedor, justamente de esta iglesia a la que él se había acercado, que es justamente la de las Hermanas Adoratrices de Esclavas. Bueno, allí, precisamente, en todos los mediodías, se lo podía ver tratando de ayudar a la gente, asistiendo a personas que, quizás, estaban en situación de calle, diciéndoles que podrían superar esa situación, entre otras cosas.

Todavía hay hermetismo con respecto a cómo va a seguir su estado de salud. Se sabe que es muy complejo y, por supuesto, estamos esperando un nuevo parte médico.

