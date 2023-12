El economista, Ismael Bermúdez, detalló las medidas que Javier Milei tiene pensando aplicar para los jubilados: "Quiere eliminar la pensión por viudez y cortar los regímenes especiales de los docentes universitarios y de los trabajos insalubres". Además, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), remarcó que "en los gobiernos de Macri y de Alberto la pérdida de los jubilados fue de casi un 50%".

Ismael Bermúdez es periodista, licenciado en economía, trabaja desde el año 1984 como redactor de la sección económica del diario Clarín, también colaboró en medios como la revista Noticias y Caras y Caretas. En 2021 fue destacado por su compromiso periodístico con los adultos mayores por la Sociedad Iberoamericana de Gerontología.

Nuria Am: ¿Cuál es tu expectativa al respecto de la asunción de Milei y lo que puede ocurrir a partir del lunes?

No es fácil responder esa pregunta porque sabemos que la Argentina tiene una doble hipoteca: la que dejó Macri que, luego, se agravó con Alberto Fernández. Nótese que no uso el término “herencia” porque acá se reciben todos pasivos. En segundo lugar, estamos especulando con las medidas que pueda adoptar Milei pero creo que se viene una situación desbordante en inflación, superior a la que está dejando el actual gobierno. En estos días hay remarcaciones alocadas en los precios, hay aumento de entre el 50% y el 80%. Esto tiene que ver con la máxima devaluación del peso que todos descuentan que podría ser anunciada la semana que viene. Si se duplica el dólar oficial implicaría que todo el comercio exterior argentino en pesos será muchísimo más caro. Y sabemos que nuestro país es muy dependiente de medicamentos, de insumos, alimentos básicos, etc.

Se supone que noviembre cerrará con un 13% de inflación pero en diciembre hay algunas consultoras que hablan de un 20%. En este contexto, además, se caen los acuerdos de precios. Y, de esta forma, hay muchos comerciantes que prefieren no vender porque no saben cuál es el precio de reposición. Por otro lado, estamos los que cobramos en estos días y que, como nos queman los pesos en el bolsillo, salimos a stockear lo poco que podemos stockear con un salario que cayó casi un 30% en estos últimos años de gestión.

Alejandro Gomel: En este marco de aumentos, las jubilaciones venían con los bonos que trataban de arañar la inflación. ¿Qué pasará si el gobierno entrante continúa con la jubilación pero sin los bonos?

Si no hay bonos en la jubilación sería una catástrofe para quienes tienen haberes mínimos. Es que hoy, entre la jubilación y el bono, son sólo 160 mil pesos, imaginate si le sacó 55 mil en enero. Además, con una inflación 20% superior, como mínimo. Ahora bien, si el gobierno tomara la decisión de mantener esos 55 mil pesos, también hay una pérdida porque ese bono de diciembre debería llegar a 70 mil en enero y 80 mil en febrero por la incidencia de la altísima inflación.

NA: El aguinaldo que los jubilados van a estar cobrando, ¿lo cobran todos? ¿Y se realiza sobre el bono o sobre el valor total del haber mínimo?

No se toma en cuenta el bono para el cálculo del aguinaldo, sino que se cobra sobre el haber de diciembre. Tampoco queda integrado en el haber jubilatorio corriente, con lo cual todos los aumentos que hubo siempre se hicieron sobre la base del haber. Y esto hace que los aumentos, porcentualmente, tengan un impacto menor porque la base sobre la cual se calcula los porcentajes es más baja. Por eso siempre se reclamó que el bono se integre al haber.

A su vez, está el problema de los que directamente no cobraron el bono. Ese segmento perdió con Macri un 19,5% y con la actual gestión perdieron otro 25%. Es decir que fue casi un 50% lo que perdieron con las últimas dos administraciones. Por su parte, los que sí cobraron el bono perdieron con Macri un 20% y con Alberto fue un poco inferior pero, de todas maneras, no se cumplió la promesa de la recuperación.

AG: ¿Hay margen para un tipo de ajuste en las jubilaciones o cuando se habla de ajuste en el sistema previsional se refiere a otras cosas como, por ejemplo, la edad jubilatoria o regímenes especiales?

Por las declaraciones que hicieron algunos colaboradores de quien va a ser titular de la ANSES, Osvaldo Giordano, están planteando que se debería ir cerrando la moratoria, eliminar la pensión por viudez para los convivientes. Otra de las medidas dependerá mucho de las sentencias judiciales que están firmes, que en este momento llegan a unas 85 mil. Esto significa que, según la ley, hay que pagarla dentro de los 120 días.

Los potenciales recortes en el sistema previsional

AG: ¿El tema judicial está relacionado con la llegada al gobierno de Rodolfo Barra?

Al margen de su pasado joven con el nacismo, está el tema de que cuando fue el ministro de Justicia de Menem salió un DNU en donde se suspendía el pago de la sentencia judicial. No sé si tendrá la misma postura que en ese momento, pero es un antecedente. Asimismo, suspendió la fórmula de movilidad, que es otra de las medidas que están contempladas dentro del DNU.

El otro tema polémico tiene que ver con los regímenes especiales y diferenciales. Es decir, cuando los docentes universitarios nacionales se jubilan con el 82% del salario del cargo, el resto de los jubilados lo hacen (si tienen más de 30 años de aportes) con un 60% aproximadamente. Estos sectores educativos, vale decir, aportan 2 puntos más al sistema jubilatorio, justamente para financiar el beneficio del 82%.

También están los regímenes de tareas insalubres, entendidos como los trabajos de riesgo y que tienen lo que se conoce como “envejecimiento prematuro”. Consecuentemente, pueden jubilarse con una edad menor a la del resto. Y ahora hay que ver si van haciendo aumentos graduales de las edades para equipararse con el régimen general.

NA: A partir de lo que escuchaste hasta ahora, ¿los jubilados van a estar mejor o peor con Javier Milei?

Tengo que esperar las medidas, pero al principio van a estar peor por la inflación. Como están las leyes hoy, ellos hasta marzo no tienen aumento, pero el problema es si la inflación se mantiene alrededor del 15% este verano, lo cual es probable. En ese sentido, Eugenio Semino, el defensor de la Tercera Edad, pidió un aumento de emergencia para los jubilados. Por lo menos hasta el 1 de marzo, donde ahí se verá cuánto da la movilidad, aunque hay que ver si se va a respetar porque se está hablando de que el gobierno mantendría el mismo presupuesto de este año.

Por tanto, las partidas que están previstas para el pago de sentencias a los jubilados o el financiamiento del sistema, dependerá de los decretos que saque el Ejecutivo. Pero, al margen de eso, debería haber un aumento de emergencia porque los mismo índices de pobreza general se dispararán. Con salarios, jubilaciones y ayudas estatales deprimidas por esta inflación, no sé qué panorama vamos a tener con estos indicadores sociales clave, como lo son pobreza e indigencia.

