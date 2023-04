Juan Luis Bour: "Hay que evitar caer en un ajuste salvaje"

El economista Juan Luis Bour opinó que el problema central es tener una gestión que esté dispuesta a asumir el costo político de aplicar un plan de estabilización. “Si no se hace nada, igual habrá una contracción de los ingresos reales de los salarios y de la actividad económica”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué opinás de los últimos anuncios de Sergio Massa? ¿Creés que este gobierno llegue a entregar la gestión al próximo mandato sin grandes sobresaltos económicos?

Con respecto a las medidas de Massa, el dólar agro se trata, básicamente, de una medida que repite los anteriores dólar soja 1 y 2, solamente que se extiende a otros productos del agro. Es una medida que intenta llenar un poco las reservas del BCRA en este segundo trimestre y mejorar un poco la situación fiscal.

Tanto las metas de reservas como la meta fiscal, este primer trimestre, no se cumplieron ni se van a cumplir. Esto ayuda al Gobierno a llegar al segundo trimestre, pero a un costo importante. Cada dólar que compra a $300 lo está vendiendo a $210 o $215. Por lo tanto, el BCRA tiene una pérdida.

Tras el golpe de la inflación, el Banco Central subirá este jueves las tasas de interés. Si son muy exitosos y logran que se liquiden los 10.000.000 de dólares que están buscando, la pérdida del BCRA sería de 800.000.000 de pesos. Eso es emisión monetaria que, en algún momento, en mayo o junio, va a generar que aumente nuevamente la brecha cambiaria, va a impactar en los precios.

En todo caso, eso tiene dos o tres consecuencias. Hay sectores que se benefician a corto plazo, otros sectores que se perjudican, porque los que están comprando los insumos de estos sectores van a tener aumentos de costos. A todo el mercado, esto le da una señal muy clara, que cada tanto se devalúa el dólar de acuerdo con la inflación.

Si hoy el dólar es de 300, se sabe que a fin de año, el dólar soja 4 va a ser de 350 o 500 pesos. Ese es el tipo de cambio que está insinuando el equipo de Massa. Por lo tanto, se han quedado sin anclas nominales de inflación.

Más allá del efecto del efecto de corto plazo para mejorar las reservas, el costo es el de imponer un problema monetario al BCRA, vas a generar más inflación, le vas a generar problemas a muchas cadenas productivas, y estás levantando todas las anclas nominales de la economía sabiendo que, para fin de año, tenés un dólar que ellos mismos te están diciendo que va a ser de 450 o 500 pesos.

Hay una frase que dice que “en economía todo es posible, lo que no es posible es pagar las consecuencias de las medidas que uno toma”. ¿Hay alguna otra salida? ¿Podrían haber hecho otra cosa? ¿No sucede que cualquier cosa tiene consecuencias inflacionarias en este contexto?

Sí, porque no tenés programa. Ninguna de estas medidas, ni el “Dólar Soja 1”, ni el “Dólar Soja 2”, ni el “Dólar Agro” son programas económicos. Son simplemente medidas para adelantar recursos, en la medida que se pueda, creando un agujero enorme para los próximos meses. Ahora tienen que durar 7 u 8 meses.

¿Y llegan?

Bueno, vamos a llegar todos muy machucados. La inflación interanual no baja del 100% o 110%. Puede haber un momento en el que haya un “fogonazo” producto de todo esto en noviembre o diciembre, producto de todo esto, porque lo que hacen es “indexar” el tipo de cambio sin hacer nada más.

Entonces, se podría hacer otra cosa si existiera la decisión política de ir corrigiendo los problemas en lugar de agravarlos.

Al tipo que usa insumos de soja, hoy le subieron un 50% los costos. Transitoriamente, pero todo el mundo sabe que está 50% arriba, y ese tipo sigue vendiendo con un tipo de cambio de exportación de 210. Al tipo ese lo embromaron.

Están haciendo, en este momento, la renovación de los arrendamientos agropecuarios, y van a tener un aumento de los montos de alquiler mucho más altos de los que tenés hasta ahora.

Eso pareciera que el equipo económico no lo entiende. Cuando cambia un precio importante, cambia un precio relativo y afecta a toda la economía del sector, pero parece que eso no les importa.

Por otro lado, el problema inflacionario no lo van a resolver así. Lo único que pueden lograr con esto es tirar tres meses más con el acuerdo con el Fondo.

La relación entre política y economía

¿Es posible que un gobierno haga un plan de estabilización estando en los últimos meses de su mandato? ¿No requiere eso de contar con una mayor confianza de la gente?

En el mundo hay mil ejemplos de gobiernos que tienen que enfrentar una situación sin contar con la confianza de la gente, y sin embargo, toman decisiones y van para adelante. Te doy un ejemplo, el Partido Comunista de Grecia en el poder, que decidió ir adelante con reformas económicas que eran muy resistidas por toda la población.

No digo que sea el Partido Comunista el que va a resolver las cosas, pero te doy un caso extremo de alguien que no cree en la ortodoxia económica y que, finalmente, aplicó las decisiones para encarrilar las cosas.

Lo que nadie de la coalición quiere enfrentar los costos de decisiones difíciles, como podría ser limitar el gasto público o la emisión monetaria. Pero restringir la emisión de pesos en año electoral sería lo contrario de lo que ha propugnado este gobierno.

Se puede hacer, si en lugar de tener a quien tenés en comando, ponés a gente que quiera hacer una transición razonable hacia el próximo gobierno, pero políticamente eso hoy no es factible.

¿Decís que se puede hacer pero tiene consecuencias electorales negativas que no están dispuestos a pagar? Al mismo tiempo, necesitarías que el Congreso te apruebe ciertas leyes…

Seguramente necesitás del Congreso para algunas cosas, pero otras decisiones las podés tomar, como por ejemplo, sobre el gasto público.

En realidad, acordate que toda esta administración se maneja con leyes de emergencia que les permiten mover partidas presupuestarias y aumentar el gasto durante el año. Además, tienen un presupuesto aprobado que les dice que el gasto público va a crecer mucho menos que lo que en realidad está creciendo. Que nos quede claro que los instrumentos los tienen.

Te doy un ejemplo. Si vos querés maximizar el efecto de la soja y que liquiden más granos, podrías subir la tasa de interés, 10 puntos, por decir, y así el que liquida sabe que se puede quedar en pesos y no va a salir corriendo a comprar dólares. Pero no lo hacen.

El último movimiento fue una suba de tres puntos, y todavía la tasa de interés está cerca de la inflación. Por lo tanto, no están generando un incentivo grande a que se venda la cosecha.

Básicamente porque tienen miedo del efecto que pueda producir en la economía. Pero podrían mejorar la liquidación de divisas aumentando la tasa. Esa es una decisión del Banco Central. No necesitan ninguna ley para eso.

El problema de los equilibrios

Aquí se trata de un sistema. Si se aprieta en un lugar, esa presión repercute en otro. Tienen temor a subir la tasa de interés porque eso podría generar recesión y retraer el consumo; si aplican el dólar soja o fomentan la inflación.

Cada medida positiva tiene un efecto secundario negativo. Así planteada, la única solución sería aplicar un ajuste, ¿pero la sociedad está dispuesta a aceptarlo? Y, por otro lado, ¿se puede decir que hay un plan si la sociedad no está dispuesta a acompañarlo?

El plan que se requiere es frenar el crecimiento de la demanda, que se está expandiendo sobre la oferta porque el Gobierno toma decisiones equivocadas. Por ejemplo, mantener el dólar general bajo, mientras se lo aumenta a unos pocos.

Esas decisiones, lo mismo que corregir el gasto público y la emisión monetaria, son decisiones necesarias que deben ser explicadas y, por supuesto, estaría bueno que fueran entendidas por la población.

Ahora, si no se hace nada, igual habrá una contracción de los ingresos reales de los salarios y de la actividad económica. Este año va a terminar con una caída del PBI del 3%, probablemente, y con una caída de los ingresos de la población no inferior al 5%, cuando ya cayeron el año pasado.

También habrá una caída en el orden del 10% de los ingresos de los trabajadores informales, que se suma al 15% que ya cayeron el año pasado. Los datos que estoy dando son datos oficiales.

Si no hacés nada, los índices caen igual. La diferencia es que en un caso tenés un programa para ordenar el ajuste, podés recibir insultos de la gente, en cambio, si no hacés nada, podés decir que tuviste mala suerte, que fue la sequía, el FMI.

Es cierto que un plan requiere apoyo. Y es cierto que, desde el punto de vista político, para un gobierno que se va es mejor “no hacer nada”, porque total el problema le queda al gobierno que viene.

Sin embargo, la población está peor cuando el ajuste se da en los hechos, como fue el ajuste del 2002, que la economía cayó un 10%, una flor de caída. Si hay una caída monstruosa, con los salarios que se desploman, etc, eso es porque no hiciste nada.

Esa caída corrige ciertas cosas, pero a un costo altísimo. Un costo mayor del que podrías tener si ordenás un poco las cosas. Por eso existen el FMI y los organismos que tratan de ayudar con el financiamiento para que se hagan ajustes que no caigan en el “ajuste salvaje” hecho directamente por el mercado.

Hay que evitar caer en un ajuste salvaje, hecho automáticamente por el mercado. Si como político, presidente o ministro no querés pagar los costos y preferís insultar y poner la responsabilidad afuera, no te estás haciendo cargo de un problema que tenés.

Asumir los costos del ajuste

Como la economía es un sistema, si uno no aplica el ajuste, el ajuste se produce directamente por el mercado, pero al producirse sin plan, es pura pérdida, en lugar de producirse como inversión. Por lo tanto, la problemática es política, no económica, encontrar a alguien que esté dispuesto a pagar el costo político del ajuste que es necesario, ¿es así?

Sí. Alguien que esté dispuesto a pagar un costo de corto plazo, que puede ser de un año, para tener luego el beneficio de salir en una economía más ordenada y con crecimiento.

La pregunta es cómo vive un año ese presidente en una sociedad que no está dispuesta a aceptar el ajuste…

Bueno, a las patadas, es decir, con conflictos. Hoy vos tenés conflictos, pero no los tenés totalmente abiertos. Tenés conflictos sectoriales y conflictos tapados. El problema del conflicto lo vas a tener que enfrentar, en el sentido de que no es cuestión de venir con globitos y decir que todo va a ser fácil, hay que explicar.

Si vos no querés explicar y después tenes que aplicar medidas que son “malas noticias”, te van a reclamar que dijiste otra cosa.

Es necesario explicar que hay muchas cosas que corregir en esta economía. No se puede trabajar con una economía que no tiene moneda. No se puede trabajar en una economía en la que no te podés relacionar con el resto del mundo porque este mes no hay tornillos, el mes que viene no va haber vacunas, y así sucesivamente.

Para que un plan económico sea tal, tiene que poder aplicarse, si no sería sólo una abstracción intelectual. ¿Cómo cruza el primer año un gobierno que no controla a los sectores que reclaman? Creo que el día de hoy hasta el peronismo podría tener ese problema, porque no controla a todos los sectores que protestan…

Es correcto, pero no subestimemos el hecho de que hoy hay muchos actores que entienden que estamos en un problema.

Yo tengo una mirada negativa de lo que es el sindicalismo argentino, no basada en análisis políticos, sino desde un análisis técnico de las macanas que se han hecho en los últimos 80 años. Sin embargo, una parte del sindicalismo entiende los problemas mucho mejor que muchos políticos y funcionarios, así como tenés empresas que entienden que hay un problema que hay que encarar y resolver.

Tenés que definir tu programa, sentarte con una serie de actores, plantearlo y discutir cómo llevarlo adelante. Si no tenés esa capacidad, no sos un político.

Yo soy economista. No somos los economistas los que tenemos que mediar en la sociedad, para eso están los políticos. Si los políticos no pueden hacer eso, ¿para qué están los políticos?

