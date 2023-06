Muy pocos son capaces de lograr lo que hizo ayer Juan Román Riquelme en conferencia de prensa, donde todo el mundo sabía que iba a presentar su partido despedida, informó Román Iucht en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (101.9).

El domingo 25 de junio es la fecha elegida por el ídolo de Boca para llevar adelante el encuentro en La Bombonera, sin mayores precisiones respecto del horario y las entradas.

Al respecto, Riquelme dijo que "volveremos a disfrutar, junto con la gente y mis compañeros, y seguramente será un gran día. Espero no errarle a la pelota, pero creo que no va a pasar".

Riquelme aseguró que: "me siento muy feliz por volver a jugar en la cancha más linda del mundo"

Y además, confirmó la presencia de un invitado especial de lujo: Lionel Messi. "Yo iba a hacer el partido despedida en diciembre del 2019, la primera vez, pero Messi me llamó para decirme que no lo hiciera porque no llegaba para esa fecha".

"Cada vez que hablaba con él me decía que sí. Hoy tuve la suerte de hablar con Messi y me dijo que será un placer estar en La Bombonera el 25 de junio. Y para todos los hinchas de Boca será una alegría tener al mejor jugador del mundo y, tal vez, de la historia. Será un sueño tenerlo al lado, una alegría", concluyó Román en su conferencia de prensa.

Los mejores memes luego de que Riquelme confirmé que Messi estará en su despedida

A su vez, es sabido que Carlos Bianchi será el entrenador de uno de los equipos, y en el otro podría estar Alfio "Coco" Basile. De todas maneras, el propio Riquelme reconoció que tal vez lo convenzan de hacer otro partido. Mientras tanto, será una realidad aquello que se postergó tantas veces.

JL