Julio Bárbaro: "Cristina Kirchner está proscrita por las urnas"

El analista político, Julio Bárbaro, detalló cómo fue el histórico 11 de marzo 1973 en donde Héctor Cámpora triunfó en las elecciones. "Nunca se nos hubiera ocurrido que Cámpora fuese importante para recordarlo", resaltó. Además, cuestionó a Alberto Fernández deja y destacó que "Javier Milei tiene una mística que los viejos políticos no logran forjar", en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Mañana se cumple el 50 aniversario de Héctor Cámpora como presidente de la Nación y una recuperación de la democracia. ¿Qué le genera?

Recuerdo ese maravilloso 11 de marzo: yo era diputado en quinta lugar en aquella lista por Capital Federal, y queríamos instalar de segundo diputado al padre Carlos Mujica, pero la jerarquía eclesiástica le dijo que no.

¿Dónde estaba físicamente ese día?

Esa noche me acuerdo que estábamos en Oro y Santa Fe, porque teníamos la sede en el piso de arriba. Y fuimos recibiendo los datos hasta que se acercó a los 49 puntos y Ricardo Balbín dijo que no iba a ir a la segunda vuelta. Todavía tengo en mi cabeza los festejos. Después de eso viajé a Trelew a visitar a los presos. Ahí empezaba una historia nueva, era el cumplir el sueño de una generación.

La Cámpora fue mutando con los años, no es la misma en el inicio del kirchnerismo que la que está ahora, ¿qué opina al respecto?

Nunca se nos hubiera ocurrido que Cámpora fuese importante para recordarlo. Era un buen tipo que, cuando se equivocó, Perón lo tuvo que echar. Lo inventa Miguel Bonasso con su libro “El Presidente que no fue”.

¿Cámpora-Perón, dejando de lado la circunstancia y contexto, tiene algo en común con el binomio Alberto-Cristina?

Perón elige a Cámpora y se siente traicionado por él. Y en ese sentido, Cristina elige a Alberto y parece que la historia se repite. Y, como dice Marx, la primera como tragedia y la segunda como farsa: hoy ni Cristina ni Alberto pueden ser candidatos ganadores.

Las chances peronistas en las elecciones

Alejandro Gomel (AG): ¿Hay algún peronista en condiciones de ganar las elecciones?

Así como después de De la Rúa los radicales tuvieron que remar mucho para volver a acercarse al poder, Alberto deja al peronismo en una situación complicada. Para la sociedad no es un gobierno exitoso.

AG: ¿Y entonces que viene a partir del 10 de diciembre?

La desesperanza. La gente está enojada con el Gobierno pero no está esperanzada con la oposición. La Argentina lleva 40 años de democracia en decadencia. Yo fui diputado de un país donde no había un subsidiarios porque no hacía falta, donde no había inseguridad.

¿Esto no se da en parte porque ninguno quiere correrse del lugar y, consecuentemente, no le dan espacio a otras personas, incluso dentro de su propio espacio?

La Argentina generó un Papa, un Messi. Dio grandes hombres, pero actualmente ni un sólo político. Hoy me consultaron si Alberto es o no kirchnerista, y la verdad es que el Presidente es de Néstor, no de Cristina. Son concepciones duramente distintas del kirchnerismo.

AG: Ante esta orfandad de dirigentes, ¿puede haber un crecimiento real de una figura como Javier Milei?

Hasta ahora la política es tan débil que el cuestionamiento crece más que sus propias opciones.

Milei ocupa el lugar que cualquiera hubiera pensado que le tocaba a la izquierda, porque este empobrecimiento lleva a la rebeldía de los humildes. Pero no se da por ahí. El líder libertario tiene una mística que los viejos políticos no logran forjar, aunque algunos puedan tener ciertos rasgos.

El rol de la Justicia y una Cristina debilitada

¿Qué le parecieron los fundamentos de la Justicia respecto de la condena a Cristina?

Tenemos que defender esto que nos quedó de Justicia, si la disolvemos somos una sociedad incapaz de organizarse para elegir otra.

Entonces, tenemos un Gobierno que es muy débil y un parlamento que está cristalizado en la confrontación. Es grave que no seamos capaces de encontrar un proyecto político común.

Un país es un sólo rumbo con distintos acentos, que son los partidos políticos, pero no con distintos destinos. Por eso envidiamos a Brasil o Uruguay. A nosotros la mística que la política no nos da, sólo nos la devuelve el fútbol.

¿Cristina está proscripta?

Cristina Kirchner está proscrita por las urnas, porque no podría ganar las elecciones. Mauricio Macri tampoco.

En el retorno de Perón hay un país que se reencuentra, cosa que ahora no está pasando como sociedad. Un país que lleva toda su democracia en crecimiento de pobreza y de deuda es para mandarlo al psiquiatra.

