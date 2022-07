La apertura de Modo Fontevecchia: el fin de la moderación

"Bienvenidos al famoso segundo semestre", expresó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9) en este 1° de julio y el inicio de la segunda mitad del año 2022.

El conductor presentó el tema del día en la voz de Andrés 'Cuervo' Larroque, militante y dirigente político, quien dijo que "la fase moderada se agotó". Y continuó: "Eso no quiere decir que nosotros hayamos hecho todo perfecto. Todos somos concientes de las dificultades que se enfrentan pero sí me parece que se intentó, y no ha funcionado, entonces tenemos que, en ese sentido, recalibrar y creo que no podemos quedar atrapados permanentemente en ese laberinto. Recuerdo la discusión en 2016 y entendí que en 2017, después del proceso electoral, ese debate estaba estancado porque en ese momento se planteaba que Cristina no tenía voto. Fuimos a elecciones en 2017 y Cristina tenía votos. Y además tuvo la generosidad y la inteligencia de reagrupar a todos los sectores del movimiento nacional y, para que eso sea eficaz, no dudó en ceder posiciones y darle al sector moderado el mayor protagonismo, entonces me parece que eso tiene que ser recíproco", decía el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense.

"La misma grandeza es que no se presente él como presidente", comentó el conductor explicando que estas declaraciones tuvieron relación con lo dicho por Alberto Fernández, al expresar que se presentará en las PASO y que "veía una competencia en las PASO, que era positiva", recordó Fontevecchia.

El Plan B del peronismo

"Yo creo que no hay peor peronismo que el peronismo quieto, inmovilizado. El mejor peronismo es el que compite, debate, y el mejor peronismo es el progresismo. El progresismo silenciado por un Gobierno no es bueno. Un progresismo que debata, que proponga ideas y uno que acepte la síntesis es un progresismo muy valioso", comunicaba Fernández cuando confirmó, de alguna manera, su candidatura en las PASO 2023.

Más tarde, la senadora Anabel Fernández Sagasti "fue más concreta respecto a la mirada que tiene el kirchnerismo respecto a las próximas elecciones, del Presidente y la vicepresidenta". Y comentó: "Las decisiones tienen que darse, para mí, a cielo abierto, para que los ciudadanos y ciudadanas sepan lo que está sucediendo, cuál es la postura de cada uno. Siempre digo que no quiero ser el radicalismo cuando Macri hizo todos los desastres que hizo. Yo creo que si nosotros mantenemos vivas a nuestras fuerzas políticas, e indicamos lo que nos parece bien y lo que nos parece mal, le estamos dando un beneficio, no a un Gobierno solamente, sino a la gente".

Al respecto, Fontevecchia planteó que "la moderación es entendida como virtud, equivale a la mesura, a la prudencia, y también en cierto modo a la humildad", y que es existencial ya que hay un concepto de ruptura entre el sector cercano a la vicepresidenta y el Presidente.

"¿Te votarías?", Rodríguez Larreta busca candidatos sin experiencia política para 2023"

Segundo semestre y aniversario peronista

En la mañana del lunes 1 de julio de 1974, Perón recibe la extremaunción de parte del sacerdote Héctor Ponzio en Olivos, y a las 10:25 tiene un paro cardíaco del que es reanimado por los médicos.

Dos horas después, quien supo ser electo en tres ocasiones Presidente constitucional de Argentina experimenta otra crisis similar. En esa especie de sala de terapia intensiva que se había montado en la residencia presidencial, el equipo de médicos que lo atiende intenta reanimarlo durante una hora, pero no lo consigue.

Las muertes de Perón

"El presidente de los argentinos ha dado a su Patria y al continente latinoamericano la más grande expresión de grandeza de humanismo cristiano. Entregó su vida en holocausto a la libertad pacífica de los pueblos. Hasta sus últimos instantes trabajó por la unidad nacional, continental y universal. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país, dando a cada uno de los habitantes la entereza necesaria para que me ayuden a conducir los destinos del país hacia las metas que Perón soñó para los argentinos", anunciaba con la voz quebrada María Estela Martínez de Perón.

A continuación, Fontevecchia presentó un audio del presidente Alberto Fernández quien explicó qué es el peronismo. Y comentaba: "El peronismo es recordado por incorporar a un sector de la sociedad al sistema social argentino, porque hasta la llegada de Perón no existían los gremios, el aguinaldo y las vacaciones. La mujer no votaba, hasta que llegó el peronismo. Después, más recientemente, el peronismo amplió muchos derechos como el matrimonio igualitario, o la Asignación Universal por Hijo, el voto joven, la identidad de género, la muerte digna. Me parece que, en realidad, el peronismo es tomado por gran parte de la sociedad argentina porque es un movimiento dador de derechos".

Las últimas horas de Juan Domingo Perón y su multitudinaria despedida

Por último, el conductor cerró la apertura con la voz del conmemorado Juan Domingo Perón: "No podemos negar que, en los dos siglos de acción y capitalismo, el mundo haya progresado más que en los diez siglos precedentes, aunque indudablemente ese progreso gravitó sobre las espaldas de los pueblos que han vivido miserables durante mucho tiempo. Llegamos a este momento en que se ha producido una gran revolución mundial como reacción a ese sistema que implica el sacrificio de los pueblos para el avance científico y técnico de la humanidad".

"Indudablemente la sociedad está esclarecida por los medios de comunicación, quienes han llegado a darse cuenta que se prepara para otro sacrificio semejante para obtener un progreso parecido, y ya no quieren los pueblos que eso se realice porque impulsa al hambre y la miseria. Entonces es necesario que ofrezcamos a los pueblos la posibilidad de que trabajen felices con un grado de dignidad para un progreso de la Humanidad que quizás no sea tan grande como el que ha asegurado el capitalismo, pero por lo menos que no sea sobre el sacrificio de nadie", cerraba el ex presidente.

GA PAR