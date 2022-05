La apertura de "Modo Fontevecchia": es la economía, estúpido

Un nuevo comienzo de semana con novedades en Modo Fontevecchia ya que desde hoy comienza a emitirse en simultáneo por el canal NET como así también lo sigue haciendo por Radio Perfil (FM 101.9) y, a partir de julio, también se retransmitirá por radio AM, según palabras del conductor Jorge Fontevecchia.

La editorial del día tiene como eje los ecos del asado de camaradería que compartieron Martín Redrado, Marco Lavagna, Miguel Peirano, Diego Bossio y Martín Rapetti, entre otros. "Esto sería como el idus de mayo ante una posible sustitución del ministro de Economía, hilar este dilema argentino", explicaba el conductor.

Y se emitieron algunos audios en relación a la nota realizada a Redrado en Modo Fontevecchia: “Hablamos muy seguido porque estamos muy preocupados para generar soluciones para la Argentina que viene. Estar por encima de la grieta con soluciones prácticas y concretas, no ideológicas”, expresó el ex ministro de Economía.

Según Fontevecchia, Redrado sería el nuevo titular económico de Sergio Massa, a su vez un súper ministro en la relación con Cristina Kirchner ya que Redrado se amigó con CFK. “Se retomó un diálogo que se había cortado hace 12 años y sentí un manoseo y manoteo de las reservas, no hacerlo desde un punto de vista legal llevándolo al Congreso, no solo iba a ser malo para la Argentina sino también para el propio gobierno de Cristina Kirchner. Por eso escribí un libro que se llamó Sin reservas", explicaba Redrado al aire por Radio Perfil (FM 101.9).

El economista sostuvo que Lavagna vino con algo esencial, que son leyes que le den previsibilidad a la Argentina como la Ley de Emergencia Económica. "Argentina tiene un problema de inflación de ya muchos años. Para solucionarlo, el país tiene que armarse de un esquema para ir bajándola. No se puede hacer de un día para el otro", remarcó Marco.

Otro de los integrantes del asado, Diego Bossio, remarcó en un audio que "Massa es una persona muy preparada, tiene idea del mundo y una agenda interesante. Él forma parte de una coalición política. Muchas de sus ideas se llevan adelante, y otras no", enfatizó mientras agregó un concepto sobre las coaliciones políticas, que "son útiles para ganar elecciones pero no para gobernar”. "Las coaliciones muchas veces no avanzan. Argentina necesita un peronismo al servicio de la Argentina y no al revés", subrayó.

Además, otro audio del Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katokopodis, en donde hizo hincapié que "lo único que tiene la gente para defenderse es el Frente de Todos. El Frente es más grande que el acuerdo entre Alberto y Cristina", sostuvo el funcionario y agregó una frase contundente: "En todos lados, cuando me encuentro con los manifestantes, el mensaje es ganen o mueran. Lo único que no estápermitido, es perder en el 2023", manifestó.

"Morir es que venga la oposición", agrega Fontevecchia mientras da lugar a las recientes declaraciones de otro economista, Carlos Melconian, ex presidente del Banco Nación. "Lo que favorece al regreso de la oposición son los desaciertos y la falta de resultados del Frente de Todos. A ellos se le abrió un arco, es como un penal sin arquero”, indicó y, con su "retórica melconiana", continuó sobre una apreciación de la figura de Javier Milei. "Es el rompehielo Almirante Irízar, dicho muy simpáticamente. Cualquier tipo que no diga eso, es el Che Guevara".

El cierre de la editorial del día, en palabras de Fontevecchia, es acerca del eclipse de luna total de ayer que el conductor lo compara con el ocaso del kirchnerismo, su eclipse. Y para cerrar el panorama diario dio lugar al tema Luna gitana, del grupo La surca.

