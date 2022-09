La paritaria ya no alcanza

"El fenómeno que estamos viviendo no se circunscribe a un gremio pequeño, de 5 mil empleados, como el de los neumáticos, pero vale destacar que tienen una gran posición de fuerza, ya que pueden parar muchas actividades. La idea es entender cuál es la cuestión de fondo: la puja distributiva", comenzó Jorge Fontevecchia en la apertura del martes 27 de septiembre de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Luego se repasó la cronología de la relación entre las paritarias y la inflación en las últimas décadas. "En los noventa, la inflación, que pasó a ser mínima, hizo que la paritaria no tuviera relevancia. En 2006, cuando Néstor Kirchner echó a Lavagna, la inflación ese momento era de 6%, los salarios habían recuperado parte de lo que se perdió en 2002, cuando con el 40% de inflación el salario real se redujo a la mitad, y el Presidente decidió inclinar el peso de la puja distributiva a favor de los sindicatos, promoviendo paritarias por arriba de la inflación. Eso funcionó, pero en 2007 se llegó a 12% de inflación. Y desde ahí no paró de acrecentarse hasta llegar al 30% en el último año de Cristina Kirchner", rememoró el conductor.

Luego, se recordó la frase de Hugo Moyano, quien decía que "un poco de inflación era buena" porque "hacía que hubiera paritaria y volvía necesaria la participación de los sindicatos en la sociedad". "Eso dejó de funcionar en algún momento, no hay ninguna paritaria que genere recuperación de salario real, sino que se pierde. Probablemente se llegó a un punto en el que los sindicatos comprenden que la única alternativa es que se acabe con la inflación", analizó el periodista.

Los detalles del conflicto por los neumáticos

Posteriormente, se compartió con la audiencia la voz de Alejandro Crespo, líder sindical de los neumáticos, quien manifestó que "organizados es como podíamos salir de este momento en donde cobrábamos tan poco, por más esfuerzo laboral que hacíamos".

Además, señaló que "en un país con el 100% de inflación, nos quisieron cerrar las paritarias del año que viene también. Si no estuviéramos reclamando, todos los trabajadores de neumáticos estaríamos camino a una atraso salarial más significativo, estaríamos yendo a una negociación de una rebaja salarial".

Alejandro Crespo

Por su parte, Daniel Catalano, secretario General de ATE, ratificó un paro para este viernes. "La crisis política que tenemos es muy grande. Hay incertidumbre política, estoy harto de no llegar a fin de mes. Tenemos dificultades para garantizar que podamos vivir de nuestro salario. No podemos pasar de ser los trabajadores que fuimos la primera línea en la pandemia a que el 30% de los compañeros no lleguen a los 100 mil pesos por mes. Hay un cansancio importante, queremos mejorar las paritarias, por eso nos reunimos este viernes", afirmó el sindicalista.

Los reclamos gremiales

Por último, las voces de los Moyano fueron las que se escucharon. Primero fue el turno de Pablo, que indicó que el Gobierno está más preocupado "por las figuritas del Mundial que por el aumento de los productos básicos". Y agregó que "dicen que la inflación es una percepción, pero todos sabemos cuáles son los cuatro tipos que aumentan".

Mientras que Facundo Moyano, en un tono más iracundo, señaló que este gobierno "hace populismo berreta" y sostuvo que "estamos cansados del peronismo de chamuyo, el verdadero es el del laburante. Así parece que están haciendo todo para que vuelva la derecha".

"Tiene que haber un consenso para que exista un plan antiinflacionario, como una especie de "Plan Austral" de Massa. Es inevitable que se haga un plan de estabilización macroeconómica porque, con una inflación como la que hay, no existe paritaria que pueda solucionarlo", sentenció Fontevecchia.

