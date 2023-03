La revolucionaria aplicación que previene el cáncer de colon

El doctor Lisandro Pereyra advierte que el cáncer de colon es uno de los que más muertes generan, y muchas veces es por falta de estudios y conocimiento. “Solamente el 29% de los argentinos en edad de riesgo se hicieron el estudio correspondiente por edad”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cómo es esta nueva aplicación que permite prevenir y evaluar los riesgos de cáncer de colon?

El cáncer de colon es uno de los que más muertes generan. En Argentina mueren más de 20 personas por día, y en el mundo casi un millón de personas por año, por un cáncer que es considerado como uno de los más fácilmente prevenibles.

Hace mucho tiempo que estamos trabajando, desde las sociedades y con un grupo de médicos, cómo hacer para mejorar el conocimiento y la educación de esto. La mayoría de la gente muere por cáncer porque no sabe que está en riesgo, por no tener el conocimiento y la educación de esto, por no hacerse los chequeos correspondientes.

En la encuesta nacional de factores de riesgo de Argentina, se demostró que solamente el 29% de los argentinos en edad de riesgo se hicieron el estudio correspondiente por edad. Ahí fue donde tomamos la decisión de empezar a trabajar en herramientas que mejoren el conocimiento.

Lo que hicimos fueron dos herramientas, una para los médicos, de cualquier especialidad, para ayudarlos a, mediante preguntas al paciente, que los algoritmos vayan determinando qué tipo de riesgo tiene, si ya le corresponde empezar con los estudios, qué tipo de estudios corresponden.

Una vez que hizo los estudios, el médico puede ingresar todos los datos, y le va a decir cuándo le corresponde continuar.

Pero también, hace ya un año, lanzamos una herramienta para la gente. Para empoderar a las personas de nuestro país, y que puedan tener el conocimiento de cómo prevenir y compartirla con familiares.

Esa herramienta se llama chequeatucolon.com.ar, es una página donde una persona puede consultar las características del cáncer de colon, como se originan los pólipos, qué es esta verruga que aparece previamente, y tiene dos calculadores inteligentes, en los que el paciente puede ingresar su edad, los antecedentes de su familia y síntomas, y va a determinar si tiene algún síntoma preocupante que deba consultar a la brevedad, y si esto no ocurre, le va a decir cuál es su riesgo y cuándo le corresponde empezar con los estudios.

También hay una sección de prevención, donde se pueden chequear los hábitos y se indica qué comportamientos se pueden modificar para bajar el riesgo de desarrollar cáncer. Esa es un poco la herramienta general que lanzamos para esta campaña.

¿Todo esto tiene que ver con realizarse videocolonoscopias, que antes eran a partir de los 50 años y ahora se hacen previamente?

No es tan sencillo. La colonoscopía es un método más, pero hay otros, por ejemplo el que analiza la sangre oculta en materia fecal.

Es un método muy validado, barato, que es bastante sencillo. Se usa en España e Inglaterra. Se lleva la materia fecal a un laboratorio, y con un kit se puede verificar si hay partículas que corresponden a un pólipo. Ese test de sangre oculta también lo podemos hacer, pero el estudio depende mucho de nuestro riesgo, si tenemos familiares con cáncer, si tenemos síntomas, entre otras cosas.

Tampoco es que todo el mundo tenga que empezar a los 50 años. Hay un 30% de la población, que por tener un familiar con cáncer de colon o quizás otro tipo de cáncer, le corresponde empezar antes.

Es cuestión de minimizar el riesgo. Ver que no haya síntomas que no haya que consultar hoy, ver si somos candidatos para un estudio de sangre oculta, más económico, o si tenemos que hacer una colonoscopia. A qué edad nos corresponde empezar, si tenemos riesgo genético, y también cambiar los hábitos de nuestro día a día.

No es tan fácil. Todos estos algoritmos llevan tiempo, y el mundo fracasa muchas veces al estratificar así la población, por eso surgió esta idea.

¿Cada cuánto debe hacerse la videocolonoscopia? ¿A qué edad debe empezar quien no tenga antecedentes de riesgo?

Quien no tenga ningún familiar con cáncer, el paciente entra en lo que se llama “riesgo bajo”. Pero hay que consultar que no tenga ningún síntoma. Que no tenga sangrado en la materia fecal, que no tenga glóbulos rojos bajos en su análisis clínico. Hay un montón de síntomas que hay que saber que no los tenemos.

A los pacientes clasificados como de "riesgo bajo" se les recomienda empezar con los estudios a los 50 años. En el último tiempo, en lugares como Estados Unidos, bajaron la edad a los 45 años, porque una base de datos mostró un aumento del 9% en los cánceres de colon en personas menores de 50 años.

Aunque esa base de datos tiene algunos sesgos. Fue un muestreo en un área cercana a Misisipi, donde hay muchas otras cosas que pueden aumentar el riesgo de cáncer de colon. Pacientes obesos, personas de raza negra, que son más propensos, entre otras cosas.

En Argentina no tenemos el dato de que haya aumentado ese riesgo. Pero como vimos que sólo el 29% se realiza los estudios, estamos realizando esta campaña para que los jóvenes que apenas tengan un síntoma, o si tienen antecedentes familiares, consulten.

