La ex senadora Liliana Gurdulich detalló el proceso electoral y descartó cualquier posibilidad de maniobras fraudulentas. "Es imposible que las Fuerzas Armadas y de Seguridad puedan hacer algo ilegal, y mucho menos con esta organización", argumentó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Además, ponderó la labor de todos los participantes del acto electoral: "Todos están movilizados masivamente por la generosidad".

Liliana Gurdulich, es secretaria de interior del Círculo de Legisladores, fue senadora nacional por 1983 hasta 1992, también subsecretaria de Asuntos Institucionales del Ministerio del Interior y delegada del gobierno de la provincia de Santa Fe en la ciudad de Buenos Aires.

Alejandro Gomel: ¿Puede haber fraude en una elección en Argentina?

Deberíamos ir a cómo la Argentina terminó con el fraude patriótico. Es decir, a principios del siglo pasado la UCR tuvo ese logro al conseguir el padrón militar. Es que este padrón tenía a todos los electores, mientras que el que hacían los caudillos de la época, no.

En segundo lugar, en 1952 el peronismo completa esto a partir de la creación del escrutinio en mesa. Es decir, ya no estaba el problema de que te “quemen” la urna porque, de esta manera, el acta va por otra vía a la Justicia. Por tanto, en el mismo momento en que dicen que un gendarme manipuló una urna, se está trasladando el acta, una para el Ministerio del Interior (para el escrutinio provisorio) y otra para la Justicia.

Por ende, esa manipulación del acta no se entiende de dónde ni para qué salió, ya que el problema ya está resuelto. La Argentina ha desarrollado políticas de Estado y en 1997 terminamos digitalizando el padrón y el recuento de las urnas. Se tiene un control absoluto.

Todos los gobiernos mantuvieron el mismo sistema y por eso en las últimas dos elecciones tuvimos prácticamente resuelto el problema a las 21 horas. Lo único que están discutiendo es si le sacan una boleta. Y en ese caso el presidente de mesa la reemplaza inmediatamente.

Nuria Am: Entonces, ¿por qué está esta idea instalada ahora? ¿El fraguar una elección tiene más que ver, por ejemplo, con llevar gente a votar y/o que vayan con documentos que no son los correspondientes y pretendes votar igual?

En general las autoridades de mesa tienen total autoridad sobre el acto electoral. Además, tienen a las Fuerzas de Seguridad que están custodiando el acta, y que si las llaman pueden llevar detenido a cualquiera que pretenda hacer algo ilegal.

Sí escuché que fue gente muerta a votar. Pero nadie lo puede documentar porque los muertos no votan. Para que vote un muerto tenés que llevar una persona de alrededor de 80 años y hacerle un documento. Y eso es para la delincuencia internacional, tenés que pagar miles de dólares por un documento. Por tanto, es sólo una idea imaginaria ese planteo.

Tenemos algo bueno como un sistema electoral que funciona y que ha sido una política de Estado a través de los distintos gobiernos. Destaco también que casi no hay diferencias entre el escrutinio provisorio y el definitivo. El Estado les ha dado casi 3 millones de pesos para que compren las boletas, teniendo una enorme cantidad para poder reemplazar. No sé de dónde viene el capricho de LLA de no dar las suficientes boletas porque los mismos presidentes de mesa te las reemplazan.

AG: ¿Entonces, todo lo que se habló esta semana es más especulación política que una preocupación real sobre lo que pueda pasar en las elecciones?

Ya lo dijo la Justicia. En este momento, tenemos un general de Brigada al frente del Comando Electoral. Es imposible que las Fuerzas Armadas y de Seguridad puedan hacer algo ilegal, y mucho menos con esta organización. Recordemos que los presidentes de mesa, elegidos por la Justicia Electoral, no están afiliados a ningún partido y tienen absoluta independencia.

No busquemos degradar un acto electoral en el que participan casi un millón de personas: 200 mil autoridades de mesa, 400 mil fiscales, y todo el personal del Correo, de la Justicia y el Comando Electoral. Todos movilizados masivamente por la generosidad.

