Silvina Martínez señaló una serie de irregularidades en las últimas elecciones generales que, según su opinión, atentan contra la transparencia democrática. "Hay un candidato que tiene la suma del poder político, maneja el 100% de los recursos y ha implementado medidas que violan el código electoral", sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Silvina Martínez es abogada y periodista. La letrada forma parte del equipo de Patricia Bullrich, la excandidata presidencial, que llamó a los fiscales a estar "muy atentos a su tarea" y advirtió que "el peronismo sólo puede ganar mediante la ilegalidad".

¿En qué se basan para anticipar que puede haber fraude?

En las últimas elecciones vivimos situaciones de muchas irregularidades, aunque no se pueda hablar de fraude. Esto hizo que la ciudadanía pusiera en duda el resultado de los comicios. Y mucho más ahora en balotaje, en donde hay un candidato que tiene la suma del poder político, maneja el 100% de los recursos y ha implementado medidas que violan el código electoral.

Los fiscales de Javier Milei

Y del otro lado, Milei no tiene ni la estructura de fiscales ni el poder político del Estado para salir a cuidar una elección. Por eso, Patricia Bullrich le pidió a la ciudadanía no solo que vote sino que tenga un rol de fiscal.

El peronismo ha perdido en San Luis o Chaco, lugares donde les solía ir bien. También en varias intendencias de la Provincia por poquísimos votos. Entonces, si el peronismo pierde, ¿cómo pueden hacer fraude? ¿No es contradictorio?

Acá se dieron 3 situaciones diferentes. Una fue la que se dio en las elecciones locales, en donde hubo lugares que se desdoblaron las elecciones. Y ahí sí han ganado fuerzas diferentes al peronismo.

En la última elección se vieron irregularidades en el proceso eleccionario. En dicho proceso hay distintas etapas y en el escrutinio provisorio (que es el que chequeamos a través de la web de la Dirección Nacional Electoral) veíamos mesas que no estaban cargadas y números que eran diferentes a lo que surgía del telegrama que habían firmado las autoridades de mesa. Además, en el padrón aparecieron personas que están muertas.

Narrativa del fraude

Todas estas situaciones que se fueron generando particularmente alrededor de los dos finalistas para el balotaje fueron lo que advirtieron sobre estas irregularidades que atentaban contra la transparencia democrática. Por eso la necesidad de la fiscalización.

En la Provincia de Buenos Aires el peronismo perdió y ganó, con amplía mayoría, el candidato de la oposición. Sin embargo, cuando se votó a presidente el resultado se dio vuelta. Aunque, por supuesto, puede responder a diversas cuestiones políticas.

Los que fiscalizan son los intendentes o los gobernadores y ellos perder no debían querer. Eso me parece contradictorio. Pero coincido en que si hay mayor fiscalización, habrá más legitimidad en la elección. Ahora bien, más allá de todo lo que falta en el país, tenemos un sistema democrático sólido. ¿No es un valor a rescatar y no a erogar? ¿Coincide con esta visión?

Totalmente. Un ejemplo es el caso de Pinamar, en donde ganó el candidato de Juntos por el Cambio por 20 votos. El margen de diferencia chico en el balotaje da para el fraude, pero confío en la Cámara Electoral.

La Libertad Avanza y el fantasma del fraude: "Que no nos roben"

Hoy nos presentamos con dos candidatos. Pero destacó que el que es ministro de Economía en ejercicio tiene el manejo de los recursos públicos. La gente desconfía de esta situación y más cuando se usan los recursos para la campaña. La ciudadanía deberá controlar que no existan estas irregularidades. Y si surgen dudas, al estar involucrada la población, se disiparán rápidamente.

Yo investigué las supuestas irregularidades, pidiendo que me manden denuncias, y cuando las analicé vi que no ameritaba hacer una denuncia formal ante la Cámara Electoral, que es el ámbito en donde se deberían resolver.

La propia Patricia Bullrich sostuvo que “hay un sistema obsoleto de boletas que se debería cambiar pero no hay fraude en la Argentina, por más que se hable mucho en las redes no hubo una denuncia formal”. ¿Es así?

Sí. Recuerden que hay que ir a votar y a fiscalizar, independientemente del partido que uno comparta ideología. Se tiene que respetar y valorar la democracia que tenemos.

