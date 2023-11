Guillermo Francos, asesor de Javier Milei y eventual ministro del Interior en un gobierno de La Libertad Avanza expresó que decidieron entregar “entre 100 y 150 boletas porque no había un piso mínimo según la resolución” y agregó que tuvo dos motivos: para que no nos roben y para que los fiscales estén atentos e ingresando para reponer boletas si hacen falta”.

"No pensamos que vaya a haber fraude, pero sí tenemos la responsabilidad que controlar la elección", expresó en diálogo con “Ahora dicen” por Futurock el eventual ministro de interior de LLA.

Las denuncias de fraude, por debajo del promedio histórico

Con respecto a un posible fraude que fomentan del partido encabezado por Javier Milei expresó: "Estamos preparados para controlar la elección, se está trabajando en conjunto entre los equipos de LLA y Juntos por el Cambio (JxC) que se han coordinado para tener boletas en todas las escuelas y en todos los puntos de votación”.

Con respecto al reconocimiento del ganador en caso de que el resultado sea justo. "Cuando el resultado es muy ajustado, siempre se espera el escrutinio definitivo. Si se gana por 5 mil votos o por un millón son cosas diferentes. Uno encuentra todas las encuestas posibles, según tu gusto. La única encuesta es la que expresa la voluntad de los argentinos en las urnas”.

Asimismo, Francos subrayó que están trabajando para “que la voluntad de los partidos sea respetada con el control y la fiscalización". Y añadió: "Si tenemos la convicción de una derrota, no veo por qué no reconocerla. Las palabras de Milei se relacionaban a la transparencia de la elección. No nos preocupa el control del proceso electoral”.

La Justicia Electoral Bonaerense le advirtió a LLA que envió "una cantidad insuficiente de boletas" para el balotaje

Y agregó: "Si la derrota está clara, de cualquiera de los dos candidatos al final de la noche lo reconocerá. Si es muy cerrada habrá que esperar un poco más”.

Sobre el rol de Juntos por el Cambio, el eventual ministro del interior de La Libertad Avanza señaló que "el domingo el PRO nos va a ayudar a fiscalizar la elección, y supongo que si obtenemos la victoria festejará con nosotros. No sé si Macri y Bullrich están invitados, pero si hay festejo no necesitan invitación”.

La Libertad Avanza le respondió a la Justicia Electoral por la falta de boletas de Milei

En referencia a la cantidad de boletas distribuidas en el resto del país, Guillermo Francos remarcó: "Decidimos poner menos boletas en cada urna, pero depende de cada provincia. La justicia electoral no pone un piso, pone un techo".

Posición tomada

Javier Milei publicó un controvertido posteo en la red social X (exTwitter). El candidato a presidente citó la publicación de una usuaria española con un solo agregado: "dato". En apenas cuatro letras, el candidato de LLA reposteó lo dicho por esta usuaria que denunció: "INDRA la empresa española tan "amiga de Pedro Sánchez" es la que hará el recuento de votos en las #EleccionesArgentina2023 #MileiPresidente2023".

La usuaria en cuestión se presenta como "Cecilia HB Majorca, Spain" con el tilde azul. Según los datos públicos de la red social, esta mujer cuenta con más de 4 mil seguidos y sigue a 4.224.

