La remanida frase "faltan boletas", que suele escucharse tantas veces los días de elecciones, esta vez la dijo a Justicia Electoral Bonaerense, una semana antes del balotaje: en efecto ese Tribunal advirtió este domingo a los apoderados de La Libertad Avanza (LLA), de Javier Milei, que "no enviaron la cantidad suficiente de boletas" para cubrir las mesas de ese distrito en el ya cercano balotaje del 19 de noviembre. Según la nota, La Libertad Avanza (LLA) presentó "sus fajos de boletas con una cantidad sustancialmente menor" a la esperada, por lo que si esa situación no se subsana de inmediato, no se alcanzarán a cubrir las mesas de toda la provincia.

La advertencia a LLA se realizó a través del Acta 33, que lleva las firmas del presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Roberto Agustín Lemos Arias; el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Sergio Gabriel Torres, y el juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla.

Asimismo, la Justicia recordó que "cada agrupación debe entregarle para su distribución través del Correo Argentino un fajo de hasta 350 boletas por cada una de las 38.074 mesas a habilitarse y dos fajos de igual cantidad de boletas para el sistema de 'contingencia' por cada establecimiento en el que fueran a funcionar hasta ocho mesas de votación, y además cuatro fajos extras para los casos de los establecimientos en los que habrán de funcionar nueve o más mesas de votación".

En el texto, que difundió este domingo la agencia Télam, se enfatiza que "en las entregas efectuadas hasta la fecha, la agrupación 'La Libertad Avanza', ha presentado sus fajos con una cantidad sustancialmente menor de boletas (a esas 350 ya mencionadas), y se destaca que "en algunos fajos la cantidad no alcanzaba ni siquiera un cuarto de la cantidad máxima sugerida”.

En ese sentido, el planteo también remarcó que en muchos casos la cantidad de fajos “tampoco alcanza a cubrir todas las mesas de los municipios que se están procesando para su entrega al Correo; lo que obligó a sacar fajos de las bolsas de contingencia, o inclusive restarlos de otros municipios de procesamiento posterior, para poder completar las mesas".

De esa manera, la Justicia Electoral Provincial denunció lo que considera “un incumplimiento de lo requerido en el Acta 31 en cuanto al modo de presentación de los fajos, puesto que la agrupación los ha presentado en cajas cerradas de cartón o en bolsas plásticas negras, que dificultan y demoran su control y verificación".

Los jueces firmantes confirmaron que los apoderados de la Libertad Avanza ya fueron puesto en conocimiento del tema a través de “los funcionarios de esta Junta responsables de la recepción". Mientras que, con respecto a Unión por la Patria, comunicaron que hasta el momento no se advirtieron inconvenientes en la cantidad de fajos de sus boletas.

Según remarcó el organismo bonaerense “es deber de esta Junta advertir que una entrega de boletas tan deficiente como la que se observa hasta aquí por parte de 'La Libertad Avanza', no se adecua a las previsiones estimadas por este Tribunal, para el mejor desarrollo de la jornada comicial". Y agregó que "no existe forma de que la Junta Electoral remita boletas a cada mesa de votación, ni para el sistema de contingencia, si estas no le son entregadas por las propias agrupaciones políticas participantes de la elección, en la cantidad, tiempo y forma oportunamente fijada para permitir su adecuada distribución".

Cabe destacar que “el Estado Nacional destina y les transfiere fondos de asignación específica para dicha impresión de boletas, habiéndose asignado en esta oportunidad, por Disposición n°16/2023 de la Dirección Nacional Electoral, una suma de $258.379.302,50 para cada una de las alianzas participantes", apuntaron los jueces. En este sentido el Tribunal planteó que "no dispone por sí mismo de boletas" de ninguna agrupación.

