Marcela Tinayre reflexionó sobre la realidad argentina

El próximo jueves Marcela Tinayre vuelve a la televisión con una nueva edición de Las Rubias, magazine que se verá por NET y KZO. Es por esa razón que se sentó con Ángel de Brito para hablar en LAM sobre su familia, su presente y la actualidad política y social de la Argentina.

En el mano a mano, Tinayre destacó que el pueblo argentino debía “aprender a votar, me parece que es algo fundamental”, luego de afirmar que las costumbres nacionales y la calidez de la gente son únicas en nuestro país y que se pueden comparar con otros en el mundo.

Marcela Tinayre contó una inesperada anécdota con la China Suárez

En un jueves caótico en la ciudad de Buenos Aires por las masivas marchas de movimientos de personas sin trabajo, la madre de Juanita Viale opinó sobre las protestas y dijo “si le preguntamos uno a uno ¿saben por qué están acá?. Unos te dicen por el choripán, otro por un peso, otro porque los movilizan a eso” y agrega “pero eso no es libertad, no es por decisión propia que ha ido toda esa gente. Me gustaría que la gente tenga libertad de moverse de otra manera, que se termine la corrupción, para tener mejor educación, seguridad”.

La conductora también hizo referencia a su ausencia en la pantalla chica y lo que le costó amigarse con las redes sociales: “yo dejé seis años de hacer televisión. Le tuve mucho miedo a las redes porque me habían pasado muchas cosas. Tenía miedo que las redes me hagan mal”.

