Margarita Stolbizer: "El PRO se cree dueño de la Ciudad"

Margarita Stolbizer, diputada nacional, sostuvo que no comparte que haya candidatos de la Ciudad gobernando en Provincia, y viceversa. Además, agregó que “Juan Schiaretti es una persona que puede ser considerada dentro del equipo de quien gane la elección”, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Ayer te reuniste con Martin Lousteau, ¿significa esto una confirmación de regreso a las fuentes? ¿Qué nos podés contar?

Me parece que eso sería hacer una representación más allá de lo que fue la reunión. Con Lousteau tengo una relación de reconocimiento de su trayectoria profesional y un afecto personal. Me gusta charlar con él porque, en medio de la tremenda mediocridad y la pobreza del debate político en el país, conversar con alguien que siempre aporta algo más, que tiene la capacidad de mirar hacia adelante, es refrescante, y eso es lo que busco.

Y con Martín, cada vez que nos juntamos, recreamos ese sueño de construir en la Argentina un espacio político socialdemócrata y no dejamos de pensar siempre en eso. Así que la charla fue por ese lado. Más allá de que en el medio de que nosotros habíamos acordado juntarnos para hablar de política se dio la decisión del jefe de Gobierno de la Ciudad, de definir un sistema electoral que provocó todo este cimbronazo dentro del PRO, y por supuesto, también conversamos de eso.

Los dos compartiendo el asombro de que se esté discutiendo si se aplica o no una ley que está vigente. Un poco por ahí fue nuestra conversación.

¿Cómo imaginás el gestal de Juntos por el Cambio como un capitis diminutio, por parte del PRO, sobre los otros integrantes? ¿Termina siendo como dijo Illia, que no se estaban peleando, sino reproduciendo?

No, no lo sé. Preferiría que las disputas que son de orden interno y de competencias personales fueran mucho más puertas adentro. No me gusta que en momentos en donde tenemos un muy mal Gobierno, y eso nos obliga a estar pensando de otra manera, la gente que viene padeciendo las consecuencias de una situación económica-social muy compleja, y de un mal Gobierno, tenga que ser espectadora involuntaria de la rencilla. Yo no le tengo miedo porque se define con las elecciones, pero no me parece un buen mensaje hoy hacia afuera.

A veces digo que ni siquiera vale la pena pelearnos con el kirchnerismo, o esperar y demandar cosas a un Gobierno que ya no puede dar. Todo nuestro esfuerzo debería estar destinado a generar y recuperar la credibilidad, y que la gente vea que estamos preocupados por encontrar las soluciones a los problemas.

A mí me tranquiliza cuando participo de alguna reunión en la que están los grupos técnicos, el equipo económico, ahí me parece que hay mucha seriedad, mucha solidez, y que tienen el foco puesto en las cosas que importan, y ahí es donde deberíamos estar.

¿Cómo tomaste la decisión de Horacio Rodríguez Larreta?

Me pareció correcta, por eso me llama la atención que se discuta si aplicar o no una ley que está.

El año pasado, en el Congreso Nacional, compartimos una batalla en la que el PRO fue muy activo para la aprobación de la boleta única. Me parece increíble que si estamos impulsando ese sistema, donde ya lo tenemos se pretenda no aplicarlo.

Siempre representaste a las personas que no se alinean en los extremos polares, y siempre se trató de construir una tercera vía que nunca fructificó. Incluso hoy se habla de que Schiaretti, junto a Urtubey y Randazzo, están intentando construir una nueva tercera vía. Alguna vez yo definí que había tres familias en dos casas, que obligaban a encorsetar a aquellos que estaban en esa posición intermedia en uno u otro lado, y podía pasar lo que te pasó a vos con Massa, y eso indica que hay un problema de falta de representación de esa tercera vía.

Tenemos, por un lado, a Larreta diciendo que hay que sumar a esa tercera familia y, al mismo tiempo, dependiendo de lo que decida el candidato del FdT. ¿Cuál es tu visión de esos argentinos que no están en la polarización y podrían estar de un lado o del otro?

Coincido con el gráfico de las familias y de lo que ha venido ocurriendo. Sigo pensando que la grieta y la polarización fue un negocio electoral y rentable para quienes lo practican, pero muy malo para la Argentina.

Es algo que me cuesta ver en el Congreso, y hoy no hay casi posibilidad de trabajar porque es difícil aceptar al que piensa diferente. Lo padezco porque pienso que uno puede confrontar fuertemente pero tiene que poder convivir con el resto y con las ideas distintas.

La grieta es pensada como un espacio de intolerancia hacia el otro, por eso fracasan quienes tienen una idea intermediada, como la nuestra. Estamos condenados al fracaso. Esto tiene que ver con la sociedad que está muy fracturada, porque la sociedad nos llama tibios a quienes intentamos tomar otro camino.

Creo que esto nos ha llevado a intentar llevar esas posiciones moderadas hacia los extremos, sin demasiada suerte. Yo lo vivo en Juntos por el Cambio, nuestra posición no es para JxC una posición a la que le sea fácil ir permeando, sino que cada vez las posiciones se van endureciendo más.

No podemos desconocer hoy la irrupción en el escenario político de una figura como Javier Milei, que viene a generar una provocación en esos espacios, porque a partir de eso hoy no veo tan claro que Schiaretti puede representar ese tercer espacio. Y me da la impresión que el escenario electoral está casi dividido en los tres tercios, pero donde uno irrumpe esta figura más como un personaje al que hay que terminar de entenderlo.

Creo que estamos atravesando un cambio, la discusión hacia adentro de las casas es interesante, por lo menos en JxC, donde hay una expresión como la de Larreta, que es interesante en el sentido de la amplitud, de traer e invitar a la casa, a los del otro lado.

En particular, a una persona como Schiaretti, con una trayectoria que aporta mucho al debate de ideas, y que tranquilamente puede ser considerada dentro del equipo de quien pueda llegar a ganar una elección, pensando en esta idea de amplitud, que es lo que expresa Larreta, y que no es lo que piensan todos.

Pasadas las elecciones, ¿entra también una persona como Sergio Massa, que en algún momento tuvo que estar en esa tercera vía?

Me da la impresión que no, que no está en nuestras cabezas, porque Massa llegará muy complicado sobre el final de esta gestión, porque mantuvo la casa como vienen manteniendo este Gobierno y eso ha producido un desgaste muy fuerte en lo que podía ser una posición más moderada de la que terminó jugando en otro esquema.

Alejandro Gomel (AG): Macri se encuentra cercano a Milei, hablan de dinamitar, ¿Juntos tiene que decidir para qué lado va?

Sin duda que esa es una de las tensiones internas que hay, y que en algún momento habrá que resolver. La descripción que vos hacés es correcta, es esa la tensión que existe.

El radicalismo es un actor dentro de esa tensión, más cercano hoy a las posiciones de Larreta y menos a esas posiciones extremas, porque la posibilidad de acercamiento de Macri con Milei está hablando de un endurecimiento de las posiciones que la mayoría no compartimos.

AG: Jorge Macri sigue siendo intendente de Vicente López. ¿Cómo ves que uno de los candidatos a jefe de Gobierno de la Ciudad sea intendente de otra localidad?

Esto ocurre desde hace muchísimos años, hay una sociedad que no condena ni castiga esto. Yo no podría nunca ir a reemplazar mi domicilio real por una candidatura, por lo tanto tengo una muy mala opinión sobre quién lo hace y quien lo hizo.

Sin ir más lejos, la Provincia de Buenos Aires no tiene un gobernador de la Provincia hace mucho, y sin embargo, esto no tiene costo, por eso se sigue haciendo y se repite.

El PRO cree que es dueño de la Ciudad. Ni los territorios ni los gobiernos son patrimonios de personas ni de partidos políticos, para eso está la competencia, y quien gobierna debe asegurar una abierta, equitativa y transparente para todos.

Me parece espantoso que el argumento que usan sea esto es el PRO y tiene que ser el PRO. Tenés que garantizar igualación de condiciones en la competencia a todos, no es un territorio propio.

Nuria Am (NA): Aníbal Fernández dijo ayer que “si gana la oposición las calles van a estar regadas de sangre”...

Es un horror, yo no sé que le puede pasar por la cabeza para decir eso en momentos tan críticos. Porque la gente está padeciendo muchísimos problemas como para que un funcionario de ese nivel diga eso. Me asombró y me preocupó muchísimo esa expresión.

MVB JL