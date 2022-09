La Directora Ejecutiva de EcoGo Consultores, Marina Dal Poggetto, resaltó que "el camino ideal sería el plan de estabilización" económico. También manifestó que "el problema sigue siendo que faltan dólares en el Banco Central y sobran pesos en la economía". "Para evitar un mal mayor, la política debería generar algún mecanismo de cooperación", sentenció en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Vos marcabas que, las divisas que sobran hoy, faltarán el último trimestre del 2022. ¿Cómo ves que llega la economía a fin de año?

El problema sigue siendo que faltan dólares en el Banco Central y sobran pesos en la economía. Para sostener esa demanda de pesos hay un cepo gigante y una brecha cambiaria muy alta. El esquema de política económica que adopta la nueva gestión tiene tres patas: el anuncio fiscal, la tasa de interés más alta y el cambio de esquema de incentivos para darle a la soja un dólar más alto.

Lo que estamos viendo es que el Central está comprando dólares, las reservas netas empiezan a ser positivas, pero lo que están haciendo es generar un incentivo transitorio. La pregunta es cómo sigue esto después del 1 de octubre. Por ejemplo, lo que pasó con el dólar soja generó incredulidad, y hay que ver cómo pueden hacer para generar oferta de dólares si no les van a creer la próxima medida.

A mi juicio, el esquema que están anunciado no cierra. Se está cambiando un régimen inflacionario y el ajuste fiscal lo está haciendo la aceleración inflacionaria y, del otro lado, estás generando más pesos. El esquema sólo cierra con más inflación, en un contexto donde no resolviste el balance.

¿Puede ser que el próximo paso sea el desdoblamiento del mercado cambiario?

Es probable. Como no quieren devaluar, buscan otros mecanismos para tener más oferta y frenar importaciones, gastos con tarjetas y turismo, entre otras cosas. La pregunta es cómo se hace ese desdoblamiento: si lo hacés formalmente y tenés dos tipos de cambio o si mandás parte de la demanda de divisas al mercado paralelo.

Hoy ese mercado está regulado por las medidas que vienen tomando, como la del dólar soja, donde si querés comprar dólares oficiales no podés ir al financiero. Ese acceso está restringido. No creo que vayan a una liberación del tipo de cambio. Pero el esquema es complejo y no resuelve el problema de origen. La economía tiene un nivel de actividad que no es consistente con el nivel de dólares que se generan, mientras el país se quedó sin crédito y sin moneda.

Hay que pensar cómo se transita el tiempo hasta el próximo gobierno. Si no encontrás algún mecanismo de cooperación entre el gobierno actual y el que viene, es muy difícil pensar en un escenario estable de cara al año que viene.

Teniendo en cuenta lo que se planteó en el presupuesto para el 2023. ¿Sería lógico que el Gobierno aplique un plan similar al Austral?

Urge un programa de estabilización, tendrían que haber arrancado por eso. Eso implica ordenar los precios relativos y un tipo de cambio más alto. Una devaluación sin programa es muy compleja, pero ese camino no lo eligieron. Cada día que pasa es más costoso hacerlo porque se acerca la elección. Ahora la inflación es creciente, pero todavía no estás en un escenario de alta inflación.

Otro problema es que tenemos un excedente de pesos en la economía y, a eso, tenés que sumarle que estás comprando dólares caros para venderlos baratos. El camino ideal sería el plan de estabilización y un acuerdo para que siga el próximo año.

En la transición hacia el próximo gobierno, la discusión es qué es lo que va a pasar con la brecha cambiaria. Por eso, para evitar un mal mayor en la economía, la política debería generar algún mecanismo de cooperación. Pero en el marco de un acuerdo con el Fondo eso es muy complejo.

