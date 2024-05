Marinos de la hidrovía rechazan la ley bases y ven la flota paraguaya como una amenaza

El secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo analizó la situación compleja de la hidrovía y denunció asimetrías en la flota y la necesidad de revisar tratados. "La flota paraguaya se ha convertido en la tercera flota fluvial del mundo", comentó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Mariano Moreno es secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo. Este lunes, la delegación de Puerto San Martín del Centro de Patrones se sumó al rechazo al impuesto a las Ganancias que se trató de Diputados y que consiguió media sanción por ahora, y lanzó una movilización de todos los buques arribados a los puertos de San Lorenzo.

¿Alguna relación con Mariano Moreno, fundador de la patria?

Ninguna relación filial pero el nombre hizo mella en la personalidad.

¿Está en la marcha de la CGT? ¿Cómo va esa movilización?

Están llegando los compañeros, va a ser una marcha importante. No tuve la oportunidad de ver la totalidad, venía por la parte del paseo Colón. Y por ahí al principio se veía un poquito, pero todavía no había llegado toda la gente.

¿Qué está pasando con la hidrovía? ¿Qué riesgos hay en la licitación que se está haciendo?

Nosotros venimos con una situación complicada en todo lo que es la marina mercante. La hidrovía era, allá por los años 90, una de las posibilidades de generar trabajo importante. Era el movimiento de prácticamente todo el territorio entre Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina.

Pero las cosas no se fueron haciendo de la mejor manera, el concepto de reciprocidad que acuñaba ese acuerdo de Santa Cruz de la Sierra se fue incumpliendo y hoy vemos que hay enormes asimetrías. La principal es que la flota paraguaya se ha convertido en la principal flota de la hidrovía y en la tercera flota fluvial del mundo después de Estados Unidos y China. Argentina prácticamente ha dejado a la mínima expresión su flota, hoy si hay uno o dos barcos haciendo el tráfico en hidrovía es mucho. Lo demás es bandera paraguaya y bandera boliviana con tripulantes paraguayos.

O sea, es la tercera flota marítima de río después de dos colosos como son Estados Unidos y China. Intuyo uno en Mississipi y el otro en el Río Amarillo, contra nuestro Paraná. Nuestro Paraná tiene ese potencial de ser la tercera hidrovía del mundo. ¿Correcto?

Exactamente. Sí, de hecho, la flota paraguaya se ha convertido en la tercera flota fluvial del mundo. Y nosotros no tenemos participación en esa flota. Cuando uno escucha o cree en la reciprocidad, habla de que es un desarrollo compartido entre todos los países.

Entonces, hoy vemos que un país mediterráneo ha alcanzado ese status internacional, cuando un país como la Argentina, con más de 5.000 kilómetros de litoral marítimo y fluvial, y un potencial de carga enorme, todavía no.

En el caso del Mississippi y del Río Amarillo, son dos ríos que corren por un solo país. Lo utiliza solo Estados Unidos y solo China. En nuestro caso, usted mencionaba varios países que utilizan la hidrovía. Formalmente, si yo no entiendo mal, el único otro país que tiene el río Paraná sería Bolivia y Paraguay.

En el Alto Paraná, Bolivia tiene parte de uno de los puertos principales de Bahía Negra. En Brasil el Puerto Cáceres es el último, pero hay otro de los más conocidos, el Corumbá, donde se extrae tanto del lado boliviano como del lado brasilero, el mineral de hierro.

Y después los puertos paraguayos. Pero Argentina, además tiene la característica de que el territorio puramente argentino, la hidrovía tiene un recorrido de 1.600 kilómetros, que es exactamente la mitad de la extensión de la hidrovía. Y rectifico algo, no es el río Alto Paraná, sino el río Paraguay.

La última en esos temas geográficos: un río que atraviesa varios países es el Danubio. ¿Cuál es el régimen que normalmente se utiliza? ¿Hay que hacer el derecho de paso? ¿El país que tiene la desembocadura tiene la obligación de no poner límites a los países que están río arriba, por decirlo de alguna manera?

Hay distintas cuestiones que tienen que ver con las diferentes normas que hay. Paraguay, a través de una norma, creó en 1967 un tratado donde se le ha dado la libre navegación del río Paraná. Lo que no implica que no debe acudir con ciertas cuestiones.

En el año 67 la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay y la dictadura de Onganía en Argentina. ¿Supongo que esos tratados se pueden modificar?

Sí, se podrían modificar. Nosotros lo hemos pedido en varias ocasiones. Porque además de esas asimetrías, también hay otras que tienen que ver con los regímenes del trabajo o la vitalidad de los buques.

Me imagino si en Paraguay creo que menos del 20% de los trabajadores están registrados, ¿no?

Nosotros hemos tenido un par de situaciones trágicas en el río Paraná, una hace 12 años, donde un buque de bandera paraguaya colisionó a un buque argentino arenero, donde tuvimos la desgracia de perder 7 compañeros en este episodio, que fue acá a la altura de Zárate. Y esto tiene que ver también con la capacitación.

En el Mississipi recientemente hubo un accidente también, un barco carguero chino se llevó un puente por delante. Los barcos de otros países, así como en el Mississippi era un barco chino, ¿pueden navegar por la hidrovía?

De hecho, hace una semana antes de ese episodio en EE.UU. tuvimos la inspección de un buque de bandera extranjera en el puente Zárate-Brazo Largo. Los buques pueden navegar, de hecho, el cordón industrial portuario de Rosario es uno de los principales y ahí ingresan un promedio de 4.000 buques anualmente, que son de buques de bandera extranjera.

Argentina, ante otra de las contradicciones, no tiene un solo buque de navegación marítima que haga una navegación transatlántica o que circunda el continente para ir a Asia, por ejemplo. Tenemos, sí, buques de ultramar pero que hacen el movimiento, sobre todo, de combustibles entre la Patagonia, los puertos de Bahía Blanca y Buenos Aires. Creo que hoy en día son solamente dos buques de porte que hacen el tráfico de contenedores entre el puerto de Ushuaia y Buenos Aires.

El impuesto a las Ganancias y su afectación en el sector

Claudio Mardones (CM): Hay un impacto inmediato que ya está sucediendo en distintas ramas de la actividad, especialmente por el regreso de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, y nos encontramos con un mapa de conflictividad que está en pleno desarrollo. Los trabajadores aceiteros llevan adelante un paro por tiempo indeterminado, y eso impacta directamente en las exportaciones de los principales puertos. En Santa Fe tenemos a los trabajadores petroleros, algunos de sus referentes, incluso diputados nacionales vinculados al gremio petrolero en la Patagonia, ya anticiparon que lo rechazan ampliamente, y este nivel de conflictividad anticipa que va a haber presión en el Senado para que haya cambios. ¿Qué espera a partir de lo que puede pasar con la aplicación y el regreso de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias?¿Cuál es su evaluación?

Es una regresión a momentos que hemos vivido no hace más de seis meses. En el sector del personal de embarcado, hemos estado en el paro de todos los puertos a nivel nacional, desde Puerto Santa Fe, donde coincidimos con los compañeros aceiteros, hasta Bahía Blanca, Ushuaia, Necochea y Mar del Plata. Todos han sido parados en todas las zonas portuarias por nosotros, mientras se estaba tratando esta ley base.

Una vez finalizada la sesión, se volvieron a levantar los trabajos. Por supuesto, ese fue el inicio de un plan de lucha que se va a redoblar hasta tanto agotemos las instancias administrativas o de diálogo, porque lo hemos hecho con Diputados en su oportunidad, y lo vamos a hacer con Senadores en estas otras instancias.

Tenemos que ir para atrás con los topes que está poniendo el Estado,a las paritarias. Nosotros volviendo a esa etapa anterior, que es ni más ni menos que esto, pero agravado porque además le sacan la posibilidad que antes teníamos de deducir de alguna manera el impuesto a la Ganancia, algunos gastos que tenían que ver con la prepaga, con si había empleados domésticos, si teníamos el seguro de vida. Había algunas cuestiones que se deducían, eran muy poco, pero teníamos esa posibilidad. Ahora absolutamente nada.

Entonces, repetimos la consigna de que el salario no es ganancia, y si hay que hacer un aporte, no estamos negados a hacerlo, pero no podemos en esta situación, con algo que ya habíamos conquistado. Más allá de la derogación, a fines del año pasado, de la cuarta categoría, los trabajadores embarcados habíamos logrado en junio, y por mérito propio de los trabajadores, la exención sobre el 46% de nuestros saberes. Eso también es eliminado.

El impuesto a las Ganancias y una preocupación creciente en el sector.

Así que nosotros pasamos a ser alcanzados nuevamente por la totalidad del impuesto a la Ganancia, lo que pauperiza de forma importantísima los salarios. Unos salarios de trabajadores altamente capacitados, que deben hacer los 5 cursos básicos que debe tener un trabajador a bordo. Estos cursos están costando entre 750.000 y 900.000 pesos y son obligatorios para hacerlos cada 5 años. Además, en el caso de los petroleros, sumarle alrededor de 30 cursos más que son aún más caros que esto que les estoy diciendo.

Pablo Martín Piccirilli Francos el que era el subsecretario de Vías Navegables, presentó la renuncia en las últimas horas, fue una renuncia por motivos personales, pero es precisamente un área muy sensible y que genera interrogantes sobre qué va a pasar con la repartición del Estado Nacional que interviene directamente en la hidrovía. Y sucede en vísperas de un momento que parece que se va a agudizar, porque existe la posibilidad de un paro impulsado por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte que implique un paro de alcance mucho más ambicioso de lo que ha venido pasando hasta ahora. ¿Hay alguna relación en esta renuncia de este nuevo funcionario con las próximas medidas de fuerza?

En principio le comento que no hemos tenido la posibilidad de conocerlo, porque apenas asumió este funcionario enviamos, las notas solicitando audiencias y nunca hemos tenido una respuesta. Y fue el primer funcionario que se nombró después de tres meses de gestión y ya no lo tenemos.

Diputados: se aprobó la Ley Bases y el paquete fiscal con la vuelta de Ganancias

Es un área importantísima para nosotros porque es nuestro nexo con el Gobierno pero lamentablemente seguimos en esta área sin tener interlocutores. Sinceramente, la naturaleza o el motivo de la renuncia de este señor lo desconozco, pero creo que, sinceramente, hay cuestiones mucho más importantes por las que se tendría que preocupar un funcionario, más allá del por qué hay un paro.

El paro tiene que ver con un montón de cuestiones de las que venimos hablando. La reforma laboral que ha logrado una media sanción, es muchísimo más dañina, amén de que la hayan querido disfrazar de reforma light. Esta reforma tiene efectos trágicos para el sector, que ya es un sector golpeado desde hace muchísimo tiempo.

