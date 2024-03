Mario Boskis y los riesgos de la dieta intermitente que no miramos

El director de Boskis Group Cardiológico, Mario Boskis, señaló la falta de cuidado preventivo en la población argentina, lo que puede afectar la salud cardiovascular. "El 40% de la población tiene hipertensión arteria y más del 60% están por encima del peso que les corresponde", graficó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Mario Boskis es cardiólogo. Miembro Titular de la Sociedad Argentina de Cardiología (MTSAC) y comunicador en temas de salud.

Alejandro Gomel: ¿Hay que tener cuidado con el ayuno intermitente?

Me parece que el estudio que salió hace muy poco y nos sorprendió a todos, especialmente a los cardiólogos, sobre el ayuno intermitente nos está diciendo que no hay que asustarse pero sí mirar los estudios con cautela. No hay que salir a hacer una dieta tan alegremente, sobre todo cuando algunas pueden sonar extremas a lo que estamos habituados, porque no son tradicionales.

Lo que tenemos que pensar es que una dieta tiene que ser eficaz para bajar de peso, en eso todos estamos de acuerdo. Pero también tenemos que pensar si es segura, es decir, si mientras bajamos de peso no estamos generando daño o alguna alteración metabólica que dañe la salud.

AG: ¿Este tipo de dietas pueden tener complejidades para la salud?

Ya desde hace algunos años estamos escuchando sobre este tipo de dietas, que se pusieron de moda y hay gente que las está haciendo. Me pasa con pacientes que me lo cuentan. Pero hay distintos tipos de dietas dentro de lo que es el ayuno intermitente. Por eso, cuando me preguntan qué es el ayuno intermitente, lo que digo es que, en vez de estar contando las calorías que consumís, estás contando el tiempo en que vas a comer, es decir, contás más las horas que las calorías.

Esto se basa en que te dicen que vos podés comer durante ocho horas y tenés que ayunar 16. Ese tipo de dieta es de lo más practicado. Otros te dicen que durante cinco días podés comer normalmente y los otros dos días no comés nada, lo cual es más agresivo. También hay dietas donde comés 12 horas y las otras 12 no. Entonces, de la que más se habla en general es la que vos comés 8 horas y las 16 horas restantes no.

Pero se hicieron estudios al respecto y lo que dicen es que haciendo esta dieta por tres meses, la persona va a bajar de peso, y es lógico que sea así. El segundo tema es qué pasa con el colesterol, con el azúcar, con la presión, y lo que vieron es que la presión hasta tendería a bajar, mejora el perfil del colesterol (sobre todo el malo) y te ayuda con el azúcar. Pero eso se estudió a corto plazo.

Hace pocos días se presentó un estudio en Chicago (Estados Unidos) que nos llamó la atención, donde evaluaron a 20 mil personas que hicieron dieta intermitente y que lo siguieron a más de 15 años, es decir, a largo plazo. Lo que encontraron fue una mortalidad del 91% más que los que no hacían esa dieta. Este estudio fue preliminar, es decir que todavía no se presentó en ninguna revista científica, sino que se hizo en una charla dentro de un Congreso.

También hay que estudiar bien qué comían, porque no es lo mismo la comida chatarra que una alimentación más natural. La alerta es tener cuidado a largo plazo con este tipo de dietas y siempre consultar con tu médico, alguien que sepa del tema y te diga la forma de hacerlo, habiendo realizado un análisis de sangre previo para tener en cuenta los valores.

AG: ¿Los argentinos nos cuidamos? ¿Somos de hacernos los chequeos correspondientes?

Estamos un poco en falta, según medimos en los indicadores. Si hablamos de una población de riesgo, entre sobrepeso y obesidad tenemos casi un 60% de los argentinos que están por encima de lo que les corresponde. También hay muchas personas con hipertensión arterial, casi 40% de la población, y muchos no lo saben o no toman la medicación. La realidad socioeconómica, con respecto a los medicamentos, es bastante compleja. Un medicamento para la presión puede llegar a estar en 30 o 40 mil pesos.

AG: Y bajó la venta de medicamentos…

Imaginate si aparte tenés un poco de colesterol, que es un combo bastante frecuente. Es todo un combo lo que hace que la gente vaya menos a la consulta, no se hacen tantos controles preventivos y muchos vienen ya con “el corazón roto”. Hay que cuidarse, hacer prevención y así poder tener una vida más plena y larga.

