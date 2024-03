El economista y diputado de la UCR, Martín Tetaz, consideró que "el Congreso es perfectamente soberano y si puede rechazar todo el decreto, puede rechazar una parte", en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Por otra parte, remarcó: "La idea de esta convocatoria a un pacto significa desandar el camino del choque permanente".

Martín Tetaz es economista y diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires (Unión Cívica Radical), y estuvo el viernes en la Asamblea Legislativa cuando Javier Milei propuso 10 puntos a tratar en mayo con los gobernadores.

Día 85: Las tablas de Milei

Alejandro Gomel: ¿Esta propuesta del Pacto de Mayo, puede llevar a buen puerto?

La idea de esta convocatoria a un pacto significa desandar el camino del choque permanente que había tenido Milei con los gobernadores hasta ahora y que le había consumido su capital político con ellos, sobre todo con Córdoba. Esa piña final se lleva el impacto, comunicacionalmente, de un discurso tribunero que cayó en muchos lugares comunes que su público quiere escuchar. Por ejemplo, sabe que les gusta la idea de la reforma política de que ninguno de los diputados puede tener más de 20 asesores, cuando nadie tiene más de cuatro. Además, invirtió los porcentajes entre la licuadora y la motosierra. Para ser más claro: si a las jubilaciones del mes de enero le devolvés la inflación del mismo mes, no hay ningún ajuste fiscal en enero, es decir, más del 90% del superávit es la licuación de los jubilados.

El presidente Javier Milei, hablando ante la Asamblea Legislativa.

Pero después de todas esas diatribas cerró con esta propuesta, a la cual hay que meterse de lleno todavía. Hay que ver, por ejemplo, cómo se hará la reforma provisional y qué pasará con los jubilados que ya están, o cómo será la reforma política que quieren implementar. Vale aclarar que si se tomaba la reforma política propuesta en la Ley Bases, equivalía a darle al kirchnerismo 20 diputados más en la Provincia de Buenos Aires.

Ganancias y Ley Bases: mensajes de Milei a los gobernadores para el Pacto de Mayo

AG: Más allá del Pacto de Mayo, Milei dijo que iría llamando a los gobernadores para llegar a un acuerdo fiscal a cambio de la aprobación de gran parte de la Ley Bases. ¿Qué pensás de eso?

Entiendo que eso tuvo que ver con un acuerdo fiscal con los gobernadores, pero no con el Pacto de Mayo en sí. Los tiempos del Congreso no son los que me gustaría a mí o a Milei. El único dato fijo es el Pacto de Mayo en Córdoba.

AG: ¿Qué debería hacer el Congreso con el DNU? ¿Deberían rechazarlo y que vaya todo por ley?

Contrario a lo que piensan muchos constitucionalistas, hay que abrir el DNU. El Congreso es perfectamente soberano y si puede rechazar todo el decreto, puede rechazar una parte. Y eso es lo que creo que debería hacer. Hay cosas que están bien en el DNU, como la ley de alquileres o la reforma laboral. Y otras que están mal, como la desregulación de las prepagas, que es un disparate que generó que la medicina prepaga suba un 100% sin que estén mejor ni los médicos ni los pacientes.

Los gobernadores peronistas descreen del pacto y preparan una respuesta a Milei

Las expectativas económicas

AG: El Gobierno plantea que habrá un sendero de baja de inflación, e incluso algunos hasta dicen que habrá inflación de un sólo dígito en el segundo semestre. ¿Qué opinás al respecto?

El Gobierno tiene el compromiso de no usar la emisión monetaria para financiar el fisco y eso es acertado. Incluso quieren meter preso al que lo haga, pero hay que cumplir la ley porque el incumplimiento de los deberes de funcionario público tiene su figura penal. Igual, Milei suele pensar que descubrió la pólvora en varios campos y hay mucho terraplanismo en sus ideas económicas.

Javier Milei y los gobernadores.

Sin un plan de estabilización y con una emisión monetaria reducida, Argentina experimentará una recesión pronunciada en 2024 debido a una política antiinflacionaria inadecuada y poco expansiva. En el ámbito global, los planes exitosos contra la inflación son expansivos, pero en nuestro caso, un enfoque contractivo augura un 2024 recesivo.

AG: Pero de eso no habló nada Milei en su discurso, no mencionó nada de una política económica expansiva. De hecho, el sector productivo sostuvo que no hubo ni una línea para una política productivista…

Absolutamente no y tampoco mencionó el presupuesto 2024, que es la regla número 1 para el equilibrio fiscal y para la materialización de tu plan de gobierno. Si presenta el presupuesto del 2023 está complicado porque estaría demostrando que su plan de gobierno es el mismo que tenía Massa, lo cual es muy contradictorio. Por tal motivo, ayudaría que presenten el presupuesto 2024.

El Gobierno logró equilibrio fiscal en enero por el ajuste en jubilaciones y programas sociales

AG: ¿Cómo ve que sigue el tema con el radicalismo, al cual Milei le tiró varios palitos, como cuando varias veces dijo “a los que se dicen republicanos”?

Es una construcción tribunera porque, al no poder darle resultados a su electorado, le da pochoclo, pan y circo. Y como tanto pan no tiene, le da mucho más circo, aunque no creo que dure mucho esto. Esto es un juego de timing. Es decir, todo el mundo sabe que, eventualmente, el programa económico va a desinflacionar pero la pregunta es a costa de qué.

AO JL