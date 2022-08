Nicolás Pino: "El Gobierno tiene que dar señales claras al campo"

El presidente de la entidad agropecuaria, Nicolás Pino, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) y expresó que si bien el equipo técnico de La Mesa de Enlace se reunirá con funcionarios del área económica "la confianza entre el sector agro-productivo con el Gobierno está dolida". Además adelantó que independientemente de las decisiones que tome el gobierno "la soja es de los productores y ellos van a vender cuando les parezca".

¿Qué expectativas tenés de la reunión que va a tener el equipo técnico del campo con funcionarios del Ministerio de Economía?

Expectativas siempre uno tiene, expectativas hacia adelante y más la actividad que tenemos nosotros de sembrar para cosechar, pero la verdad cómo le dije al Ministro y al Secretario el viernes pasado, la confianza entre el sector agro-productivo con el gobierno está dolida, podría decir que quebrada.

Pero bueno, siempre uno entiende que tiene la responsabilidad de encontrar el diálogo. Más allá de eso, el día viernes le planteamos al Ministro y al Secretario diferentes puntos que el campo entiende que tiene la posibilidad de asumir el compromiso de producir más y de colaborar para que Argentina empiece a moverse y crecer.

Inmediatamente, anteanoche, me llamó el secretario de Agricultura y quedamos en esta reunión de técnicos para hoy a las cinco y media de la tarde, para ver punto por punto lo que fuimos hablando para ver cómo se empieza desde el lado del Gobierno, que le tiene que dar señales claras al campo.

Cuando uno plantea la palabra "quebrada" es porque antes estaba sólida. ¿Hubo algún momento que tuviste una buena expectativa con Sergio Massa y luego se quebró o ya estaba quebrado preexistente a la llegada del Ministro?

En este año que yo asumí la gestión de La Rural estábamos de paro agropecuario por cierre de la exportación de carne, ustedes se acordarán, fue por abril mayo del año pasado. En ese momento asumió el ministro Julián Domínguez, empezamos a trabajar, se lograron algunas cosas quizás no todo lo que nosotros queríamos pero sí se empezó a reabrir la exportación de carne, en algunas categorías totalmente, en otras media cuotificado, pero bueno se empezó a transitar un camino virtuoso en la relación campo y Gobierno.

Después suceden situaciones que van afectando tanto al productor como al país cómo el drama que tenemos con la brecha cambiaría y vemos inacción por parte del Gobierno. Tenemos una brecha que por momentos supera el 120%. También cuando desde el Gobierno se tilda al campo de especulador o mezquino, son términos feos que se usan. Todo eso va golpeando. Por eso decimos que la confianza está dolida. Con esta asunción del nuevo ministro, el nuevo secretario y los cambios generan expectativas.

El Ministro después de haber asumido se juntó con nosotros y hoy empezamos una etapa de volver a construir. Si el campo demanda es porque tiene para ofrecer. Necesitamos trabajar más, necesitamos exportar más y necesitamos que Argentina empiece a crecer seriamente y el campo tiene mucho para aportar.

Mencionaste la reunión que tuvieron el viernes pasado con Sergio Massa, ¿les pidieron ustedes que sea en secreto?

Esa reunión tuvo varias idas y vueltas. En un primer momento nos íbamos a encontrar en General Las Heras. No sé cómo trascendió eso, no fuimos nosotros, La Rural no hizo ese trascendido. El Ministro nos había pedido una primera reunión no resolutiva, sino de conversación. Tener una primera reunión tranquila sin tanta demanda de prensa y bueno se filtró vaya a saber cómo.

Después el día viernes a las diez de la mañana, yo no tenía ni idea dónde nos íbamos a juntar y a media mañana me dijeron donde era el lugar y así fue. A mi en lo particular me parecía que quizás lo ideal era juntarnos en el Ministerio de Economía o en el de Agricultura. El quiso hacer algo más informal, más relajado. De hecho en la reunión estaba presente el ex ministro Julián Dominguez. Fue una reunión de conversación y no de resolución. Esperemos que a partir de hoy, con esta reunión técnica donde vamos a ir tratando punto por punto, se pase a una reunión resolutiva.

Ayer se confirmó que existirán revisiones en el dólar soja, ¿tenés expectativa que esas revisiones puedan ser beneficiosas? ¿Cómo te gustaría que fuese esa medida para que tuviese éxito?

Todo lo que sea para mejorar la situación de los productores que tienen soja, bienvenido. Hay que aclarar que el productor argentino recibe el 30% del valor de la soja en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Hoy la soja está a 550 dólares y el productor argentino recibe 52 mil pesos.

Como lo planteó el Banco Central, en su momento, es imposible de realizar porque una cosa es tomar decisiones y hacer anuncios y otra cosa es como se pone en práctica. La manera que lo quieren realizar es muy complicada. Todo muy engorroso. Les dijimos que así va a ser difícil. Bueno, son decisiones que puede tomar el gobierno, está todo derecho en tomarlas.

Lo que está claro es que la decisión que pueda tomar el gobierno, el productor va a vender cuando necesite vender. No es que la Mesa de Enlace le va a decir a los productores y ellos van a vender. La soja es de los productores y ellos van a vender cuando les parezca.

Vos dijiste que en la medida de que las condiciones no mejoran podría correrse el riesgo de que los productores puede que se vuelquen a plantar más proporción de soja y que eso podría generar una degradación del suelo.

En tanto y en cuanto la situación de los productores sea de incertidumbre hacia adelante, el productor va a optar seguramente sembrar lo que menos costo tiene. Por supuesto eso no es virtuoso porque ir de vuelta a una sojización no le hace bien al campo. La soja consume una cantidad de nutrientes que va degradando al suelo.

En números, para sembrar una hectárea de maíz tenes que calcular entre mil a mil doscientos dólares de inversión, la soja casi es un 50% menos. Si hay incertidumbre si se va a tener todo lo que es el paquete tecnológico para tener una buena cosecha, el productor va a reducir su invención y la soja es una salida rápida en eso.

¿De alguna manera eso paso en la crisis del 2001, 2002?

Claro paso eso y si hacemos memoria también en el 1008 y 2009 también se vivió un proceso un proceso de sojizacion por falta de rentabilidad y predictibilidad en los cultivos.

