El escritor Pablo Alabarces puso foco en los efectos a mediano plazo de la crisis económica actual en los barrios más marginados. "Ante la ausencia de economía formal, la economía informal más atractiva es, sin duda, la del narco", remarcó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Pablo Alabarces es escritor, sociólogo, licenciado en Letras, trabajó como coordinador del Grupo de Trabajo, Deportes y Sociedad del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Estuvo a cargo de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, donde dirigió el doctorado. Y sus investigaciones incluyen estudios sobre la música popular, las culturas juveniles y las culturas futbolísticas. Y este fin de semana, en el diario ElDiarioAr, Alabarces publicó un artículo titulado “La Política es Show”.

Después de 57% de pobreza y 4 millones de nuevos pobres en un mes, ¿seguís pensando en el tema del pasaporte?

Sí, pero es mi esposa la que sigue resistiendo, aunque vale aclarar que tiene alternativas en el mundo de la empresa privada que yo no tengo. Particularmente, me pesa la idea de cerrar mi carrera, me quedan 5 años activos antes que el CONICET me obligue a jubilarme, entonces quiero terminar de la mejor manera posible.

La pobreza alcanzó el 57,4% en enero, el dato más alto en 20 años

Pero el panorama que se nos presenta es que si vamos a tener universidad abierta en abril. Es algo difícil, si la pobreza supera el 50% en apenas dos meses de ejercicio de poder, significa que los resultados son bastante problemáticos.

Conversábamos con Agustín Salvia, el director del Observatorio de la UCA, acerca de que si la sociedad argentina, luego de haber recibido varios shocks como estos. Él afirmó que las crisis son disciplinadoras, por eso la sociedad argentina no reacciona de la misma manera. ¿Qué perspectiva tenés de la conflictividad social que puede enfrentar esta política económica?

No lo sé, sólo tengo conjeturas en función de indicios muy breves. Lo charlo con gente que tiene trabajo en terreno y me dicen que hace varios años las organizaciones sociales están funcionando como amortiguadores del conflicto. Organizaciones de todo tipo, incluso algunas más radicales como puede ser el Polo Obrero, aunque la mayoría están relacionadas a distintos extractos del peronismo.

A través de los planes, rebusques y subsidios vienen amortiguando el impacto de una crisis que en este momento se agudiza, pero que viene desde el 2011 por lo menos. Esto lo sabe todo el mundo, salvo Cristina Fernández. Lo que amortiguó la revuelta social es el rol de las organizaciones sociales que contienen, pero no sé hasta qué punto lo siguen haciendo exitosamente.

57,4% de pobreza: Agustín Salvia admitió que esperan "un febrero todavía más complicado"

En cuanto a la gestión macrista, alguna vez habrá que reconocer a Carolina Stanley por atenuar las barrabasadas económicas de Macri. Ella, como ministra de Trabajo Social durante 4 años, negoció con las organizaciones sociales para que las decisiones económicas de Macri no repercutieran de manera dura en los sectores populares. Pero todo eso se acabó, con Sandra Pettovello no funciona de esta manera.

Entiendo la hipótesis disciplinadora, pero es una hipótesis que ya la maneja el recordado José Nun en un texto que hablaba de cómo funcionaba la masa marginal. Lo cual lleva a pensar cómo funciona el narco en este tipo de contexto, aunque no quiero ser agorero.

Después del Efecto Tequila en México lo que tenés es que toda esa mano de obra desocupada, fue ocupada por el narcotráfico, era una mano de obra de reserva para la delincuencia.

Obvio que no se pueden comparar situaciones, ya que Argentina tiene producción, mientras que México tiene al lado al mercado más importante del mundo. Por lo tanto, la situación se volvió mucho peor. De hecho, estuve en Chiapas el año pasado y era muy llamativo ver la alternancia de la construcción indígena y la del chalet del narco.

Un policía se disfrazó de oso para detener a una mujer acusada de narcotráfico

Ahí me decían que había una fuente de recursos, que es el tráfico, pero el tráfico de personas. Por suerte esos corredores de inmigración ilegal no nos van a pasar a nosotros, en este caso la geopolítica distante juega a nuestra favor.

Esto es algo que saben las personas de barrios populares: ante la ausencia de economía formal, la economía informal más atractiva es, sin duda, la del narco. Y eso es muy preocupante porque no hay casos exitosos para desarmar ese tipo de corporación económica.

AO FM