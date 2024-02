Pablo Juliano: “Con la ley ómnibus se está gestando un nuevo fraude”

El diputado nacional Pablo Juliano remarcó que la ley ómnibus tiene mecanismos pobres y herramientas anticuadas, “de antes de la caída del Muro de Berlín”. “El radicalismo tiene que definir fuertemente su perfil y evitar asumir posiciones inerciales”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Pablo Juliano es diputado nacional de la Unión Cívica Radical con mandato hasta 2027. Fue presidente de la Juventud Radical Bonaerense, subdirector general de Gestión Legislativa de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires y ocupó el directorio de IOMA.

Junto a Facundo Manes, ustedes fueron los únicos dos miembros de la bancada radical que decidieron no apoyar la aprobación en general de ley ómnibus, marcando una fuerte diferencia con sus compañeros de espacio. Me gustaría destacar tu coraje, porque Facundo Manes tiene un peso específico distinto. Además, te felicito por la independencia de criterio. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión?

Cuando uno tiene que elegir el voto lo primero que debe hacer es entender si ese voto se condice con lo que cree y piensa, con los motivos por los cuales empezó a hacer política. Llevo pocos días en el Congreso, fue mi primera votación, al lado de Facundo no me resultó difícil encontrar un pedazo enorme de la Argentina. Veo que hay una nueva defraudación, se está gestando un nuevo fraude, porque la gente que votó a Javier Milei no es parte de la ley ómnibus y no es punto ni base de partida de la nueva Argentina. Me parece que el resultado final del trámite parlamentario encarna distintos manotazos de ahogado de un no plan político.

Diputados arranca la fase final de la Ley Ómnibus: votación en particular y dudas en los artículos claves

¿Por qué crees que tus correligionarios votaron a favor? ¿Cómo crees que se va a resolver el futuro del radicalismo?

Creo que hay que cortar con la construcción de posiciones inerciales, esta cuestión de ser meramente actor reflejo, de no querer asumir las posiciones. Ahora está pasando lo mismo, estamos yendo devuelta al Congreso a renovar la sesión, para tratar el tema en particular de las privatizaciones, y yo creo que una mirada estratégica sobre el Estado es clave en ese sentido. Estos mecanismos que tiene la ley son muy pobres, son mecanismos que nos quieren colocar en el siglo XXI con herramientas de antes de la caída del Muro de Berlín, como es la ley de reforma del Estado.

Pablo Juliano y Facundo Manes, los diputados de la UCR que se opusieron a la ley ómnibus.



El radicalismo tiene que definir fuertemente su perfil y evitar asumir posiciones inerciales, posiciones ajenas que les va a costar explicar.

Nuestros colegas que sí lo acompañaron tienen sus motivos, que la mayoría de ellos se encuentran en la responsabilidad del Gobierno de sus provincias. En mi caso yo vengo de la provincia de Buenos Aires, soy opositor al Gobierno de Axel Kicillof y en ese aspecto puedo ejercer la representación con menos condicionamiento.

Milei y la ley ómnibus: “bilardismo”, nuevas desregulaciones y mirar hacia adelante

Vos venís de la provincia de Buenos Aires, donde el radicalismo no es Gobierno, mientras que otros diputados que vienen de provincias en donde Juntos por el Cambio es gobierno tienen responsabilidades diferentes. ¿Qué crees que va a suceder con eso en las cuestiones individuales en las que sí hay un conflicto con los gobernadores de las provincias?

Creo que ahí es en donde se ve la mirada estratégica de pensar un país, en donde se tiene que conjugar y equilibrar la necesidad de gestión con la realidad. Ahora entramos a discutir el impuesto PAIS, cada vez que en el Congreso se coparticipó un impuesto llegó para quedarse, y no era el plan inicial de este Gobierno. La política empieza a encarnar pequeñas defraudaciones, ahí es en donde hay que ser claro y tratar de sostener la posición. Entiendo la situación de los gobernadores que tienen que encarar la obra pública, pagar sueldos y afrontar la gestión; pero me parece que mezclar todo en una licuadora no puede ser el punto de partida, que es lo que intenta hacer el Gobierno con los gobernadores a través de la extorsión.

La UCR justificó su voto a favor de la Ley Ómnibus: "Frenamos un ajuste a los jubilados"

Vos hablabas de “inerciales”, que sería continuar con la alianza tal cual como estaba, lo que fue Cambiemos en el 2015 y Juntos por el Cambio en el 2019. Lo que vos llamas inercial es la continuidad de compartir un colectivo, que era Juntos por el Cambio. ¿Ves como algo lógico en el camino hacia el futuro que ese colectivo se reelabore en otras identidades? ¿Crees que una parte del PRO podría ir con La Libertad Avanza y otra parte hacia un sector más progresista?

Creo que en ese sentido nos debemos un debate sobre la construcción de esos espacios, es más complejo. Estas discusiones abren camino a un largo trecho. Tenemos que tratar de ver de qué manera se construye la alternativa que planteas.

VF FM