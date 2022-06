Pablo Zurro: "Con Cristina te subís a un Audi, con los demás vas en Fitito"

Pablo Zurro, intendente de Pehuajó, dialogó con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y contó: "Cristina 2023 es el sueño de cualquier militante kirchnerista".

¿Cómo es el plan que vos le presentaste a la vicepresidenta?

Charlando con el ministro de Nación, Juan Horacio Zabaleta, hay 334 planes con la idea de potenciar trabajo que no me consta que laburen, porque no estoy estigmatizando a nadie, pero pueden pintar una escuela o ir de vez en cuando a un comedor pero no cambia esto. Entonces, pensando en esto, en reivindicarlo y en llegar al trabajo pleno, la propuesta es potenciar el trabajo pagando un plus y pagarle una obra social de la municipalidad.

La obra social debe ser IOMA porque estamos en la provincia de Buenos Aires y, cuanto más afiliados tenga, mejor será la obra social de la provincia. Pero tienen que cumplir 20 horas de trabajo, porque el trabajo dignifica y no se puede pasar de la nada al todo. No se puede tener un plan como estos 10 años y pasar a trabajar directamente.

Me parece que en el medio hay que darle la posibilidad de aprender a manejar máquinas para cortar el pasto, carpintería y, en el medio, ir trabajando en arreglos del barrio, aprender los oficios para cuando la Argentina mejore tenga trabajos plenos. No es la solución, esto lo veo como un paso de transición.

Casualmente de lo que dijo Emilio Pérsico sobre tu plan, ¿qué pensas?

No creo que me conozca, no tiene por qué conocerme. Para hablar de otros hay que conocerlos. Pehuajó es uno de los sitios con más de 1.800 empleados y jamás pensé tener mano de obra barata. Y obvio que los que trabajan en un comedor, que acá no ocurre o pueden ser muy pocos, obvio que se lo toman como un trabajo, pero con horarios.

Cuando habla de guarderías -y eso que nosotros tenemos guarderías municipales- estamos trabajando muy bien con la niñez. No se puede discriminar como lo hace desde el desconocimiento. En ningún momento se me ocurrió, ni mencioné, que iban a ser empleados municipales.

Si ves que una persona que va a una huerta y aprende huerta y está cuatro horas, con eso lo dignificas porque que haya producido esa huerta puede servir para los comedores. Pérsico me quiere tirar aquello de intendentes que usaron durante muchos años, gente que no estaba en blanco, o trabajando con los planes y yo no tengo nada que ver con eso. En ningún momento se me ocurrió que tenían que venir a trabajar a la municipalidad. Hacen cosas parecidas a los municipales, pero capacitándose. ¿O está mal que alguien haga un laburo en una carpintería y después sepan armar algo para que se puedan desarrollar su vida? No puedo contestar a alguien que desconoce y que no está bien. Que vaya a la Justicia si quiere.

Nuria Am (NA): ¿Cómo pasa una persona del sector social al sector privado, cómo se hace ese enlace si no trabaja para el municipio y de cuánto es el plus más que cobrarían?

No pasa del sector público al privado. Sigue dependiendo de Nación, de la Secretaría de Desarrollo en un convenio con el municipio en un control del municipio semanales que cuando incumple se le da de baja, y cuando cumple nadie lo molesta. Sigue haciendo su trabajo con horarios, con trabajo de 20 horas semanales.

NA: ¿Y en el caso de que incumpla no cobraría ese plus del que habla?

El plus que se puede negociar es de 4 mil pesos más la obra social. La obra social son 2 mil y pico de pesos más, que se haría cargo el municipio de pagarlo que es IOMA.

NA: Entonces sería, si cumple no tiene que hacer más trabajo y cobraría esos 4 mil pesos, más la obra social, ¿es un premio el que cumpla?

Si, en realidad me parece que el que no cumpla hay que darlo de baja. Que me diga Pérsico o Navarro cuál sería el único propósito para no cumplir. Que trabajen en un comedor, que en ese caso certificamos las horas de trabajo que tienen que ser 20, y ver si cumplió. No estoy estigmatizando, pero si lo planteás así como Pérsico pensás que no conoce la realidad o miente.

Juan Luis González (JLG): D'Elía hace unas semanas te preguntó en redes si creés que la crítica dura de Cristina Kirchner a Alberto contribuye a la victoria del 2023, ¿o le abre el camino del regreso al macrismo?

D'Elía me contestó con mucho respeto, así que yo le voy a contestar con mucho respeto. No abre la crítica dura a la victoria del macrismo. Lo que la abre a eso son las políticas no llevadas adelante por un gobierno que es una coalición, que sufrió la pandemia, pero yo quiero ser muy respetuoso con el Presidente.

Pero cuando Cristina le dice que hay que gobernar, hay que gobernar. Te hace perder las elecciones Vicentín, haber hecho un mal acuerdo con el FMI, no aplicar la redistribución de la riqueza, que Guzmán tenga un poco de miedo de poner retenciones en vez de bajar la inflación. No vamos a perder las elecciones porque está garantizado que no se rompe el Frente de Todos, pero no nos hace perder las elecciones, es contrafáctico lo que dice el compañero D'Elía.

JLG: ¿Entonces cree que no está gobernando bien el Presidente?

No. Sería muy duro que yo diga eso. Lo que yo digo es que habíamos descartado unas expectativas por la pandemia, pero después tenemos que ver porque nosotros en frente tenemos el Poder Judicial en su 80 o 90%, Clarín y La Nación. Yo no leía esos diarios y ahora le hago leer a mi secretario de Gobierno para que me comunique algunas cosas que después el Gobierno las hace. Nosotros tenemos que tener las convicciones claras para cambiar el curso del país donde el dominio lo tienen las corporaciones.

¿Es decir que el gobierno tiene a Clarín y La Nación de aliados, en contra de Cristina?

Si, que así como se enteran, publican. Por suerte desapareció el chanta que nos tiraba tanto en contra.

¿A quién te referís?

Uno que tiraba siempre en contra de Cristina. Pero también decile a Kulfas que, después de todo el papelón que hizo, tiene que desaparecer un tiempo. Kulfas hablando en contra del kirchnerismo cuando debía encargarse de gobernar, haciendo una denuncia que después se desdijo. Y la verdad es que no sé cómo no les da vergüenza. Todos los que están en contra de Cristina están en contra de los militantes kirchneristas.

Es decir que lo que podría hacer perder al Gobierno no es la crítica sino una mala gestión

Una gestión no esperada de lo que nosotros queríamos. ¿A vos no te hace ruido que después de ganar Colombia, después de que Lula vuelve, todo el mundo está viendo con quién realmente puede cambiar el destino de los argentinos, que se llama Cristina Fernández de Kirchner? ¿No hace ruido tanto en contra, o se están preparando para que el 2023 haya un candidato que pueda cambiar el estado de las cosas?

Yo no soy paranoico, soy militante kirchnerista. Realmente América está tomando una postura que ya tuvimos años atrás, que ya se dan cuenta que la derecha rabiosa no se puede, de los Bolsonaro, y que en la Argentina necesitamos alguien que nos pueda gobernar de manera diferente. Con Cristina te subís a un Audi, con los demás tenes un Fitito.

JLG: O sea que posicionás a Cristina como candidata...

No, yo no la posiciono. Es un sueño de un militante kirchnerista. Se lo preguntás a cualquiera y sueña con Cristina 2023.

