El padre Adrián Santarelli, recién llegado a Roma tras su salida de Israel, aseguró que Argentina “más allá de los problemas internos que tenemos, es una tierra de paz”, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Me escucha desde Roma?

Sí, estamos en la puerta del Consulado, donde nos van a dar indicaciones al grupo que ya bajamos del Hércules.

Nos están recibiendo para ver las situaciones particulares de cada uno. Estoy acompañando a los peregrinos que quedan, había algunos que tenían vuelo a Buenos Aires y otros para distintos lados, así que el grupo se achicó.

¿Qué estaba haciendo usted?

Mi caso es diferente al de los israelíes que dejan familias y gente, es un estado mucho más difícil porque además de dejar algo, dejan su Patria. En mi caso, somos una comunidad que se llama Comunidad Belén, yo soy el fundador y trabajamos por la alianza de la paz entre las naciones y las religiones, hacemos diplomaturas para formar promotores de paz.

La visita a Tierra Santa todos los años nos abre la mente, en un lugar de mucho conflicto histórico, no solamente religioso, sino también con intereses políticos e internacionales. Llegamos el 4 de octubre y nos agarró el atentado el día 7 de este mismo mes.

A partir de la magnitud del conflicto, notamos que era algo hecho con una gran inteligencia extranjera. El país se llenó de mucho temor, fuimos a Jerusalén pero las calles estaban muy solitarias.

¿Hasta cuándo pensaba quedarse?

Tenía el pasaje para el día 20.

Hablar de Roma como una tierra segura, y que justo el Papa sea argentino, ¿qué le produce?

Una vez, hablando con el patriarca de Jerusalén, él me decía que Jerusalén no es un lugar de paz, sino para entender la importancia de la paz y coincido, porque entre cristianos, judíos, musulmanes, hay que tener siempre respeto y saber cómo no ofender al otro, teniendo en cuenta sus sentimientos. Queremos ver si podemos hacer una “casa” donde nos podamos alimentar unos de otros.

Roma era el invasor y hoy es la tierra segura. Me imagino que siendo argentino y sabiendo que el Papa es argentino, considerar a Roma tierra segura debe tener alguna reminiscencia del Papa…

Argentina, más allá de los problemas internos que tenemos, es una tierra de paz. Hemos sabido acoger todo tipo de culturas y religiones y vivir pacíficamente. Tenemos un valor muy importante, y creo que el Papa lo aporta.

Afortunadamente tengo un vínculo con él y he comentado la alianza que estamos llevando a cabo, me apoya con todo lo que hacemos con la comunidad.

La Iglesia está haciendo un gran esfuerzo, porque esta “casa común” no se puede construir desde una sola historia o paradigma, me parece que hay que tener en cuenta las demás visiones. Todo esto merece aprender, la paz hay que aprenderla.

