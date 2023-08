Massa anunció el bono de 60 mil pesos en dos tramos de 30 mil, pero hay gobernadores e intendente que se resisten a otorgar este beneficio, según informó Alejandro Gomel en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Sergio Massa informó que el bono se otorgaría en septiembre y octubre, y dijo que era para el sector privado y para el sector público nacional, pero invitó también a las provincias y a los municipios, que tienen autonomía, a que se adhieran a la medida, y ahí comenzaron los problemas y resistencias.

Algunos dijeron ya abiertamente que no iban a pagar el bono, y pusieron distintas excusas. Como que ya habían cerrado paritarias y le estaban empatando o ganándole a la inflación, por lo que no hacía falta, o que ellos habían dado un bono en el último mes y con esto era suficiente.

Lo cierto es que la ciudad de Buenos Aires y 11 provincias: Misiones, Santa Fe, Jujuy, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Neuquén, Catamarca, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán, ya han dicho que no van a pagar este bono.

Señalemos que las que se niegan a pagar el bono son provincias gobernadas por distintos signos políticos, desde la Santa Cruz de Alicia Kirchner hasta la Jujuy de Gerardo Morales. La excepción es Santiago Del Estero, que pagará un bono récord de $400,000. Pero hay varias provincias que han dicho ya que no lo van a pagar.

Algo similar sucede con los municipios de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof todavía no hizo el anuncio concreto. Dijo que hay una buena paritaria, pero no se va a descolgar de la propuesta de Massa. Lo que sí, no van a salir al rescate de los municipios. Muchos de ellos plantearon que necesitan un auxilio de la Provincia para poder pagar el bono.

En el Ministerio de Economía les dijeron: “Chicos, rompan el chanchito”. En general, la mayoría o muchas de las provincias y los municipios tienen plata en plazos fijos. Este que la están haciendo trabajar en el sistema financiero para que no pierda con la inflación.

Les piden que desarmen los plazos fijos y, con esa plata, paguen el bono. Obviamente, cuando se habla de plata, hay enojos de por medio, hay acusaciones cruzadas y se mezcla también con la campaña electoral.

Hay dos extremos en la Provincia. Uno es Grindetti, que además de ser candidato a gobernador de la Provincia Buenos Aires por Juntos por el Cambio, es el intendente de Lanús. Dijo que no va a pagar el bono porque la paritaria está al día.

En el otro extremo, está Mario Seco, el intendente de Ensenada, que fue uno de los primeros en anunciar que va a pagar el bono, y anunció que va a pagarlo con fondos municipales.

