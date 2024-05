Psicopolítica: Por qué el trauma gigante del ajuste no golpea la imagen de Milei

Alejandro Razé, magister en Ciencias Políticas, analizó la insistencia de Javier Milei por ocuparse más en conseguir un triunfo cultural que de los cambios en materia económica: "El Presidente plantea una suerte de utopía", sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alejandro Razé es médico especialista en medicina familiar, psicoanalista, magister en Ciencias Políticas. Es, además, socio del Grupo Político Argentino,y desde que asumió el Gobierno nacional, apuesta por llevar adelante la llamada batalla cultural para gestar un cambio en la idiosincrasia nacional,

Quiero ir al punto de un artículo que leí de usted que me parece que pueda dar luz para tratar de entender algo que mucha gente se pregunta, el hecho de cómo puede ser que, frente a un ajuste económico de tal magnitud, Milei mantenga altos índices de aprobación. Usted pone foco en algo casi religioso y mítico, de la idea del sufrimiento para luego tener un resultado, lo que en Estados Unidos se vulgariza como no pain no gain: sin dolor no hay ganancia. La idea mítica de cruzar el desierto para encontrar del otro lado el paraíso. ¿Es posible que esta idea religiosa del sufrimiento esté operando a favor de la comprensión y la tolerancia que recibe Javier Milei por parte de los votantes?

Creo que hay algo de esa idea religiosa que plantea la redención del Presidente. Ahora, a mí me parece que hay una cuestión sobre que en todas las democracias se está pensando también esta suerte de endurecimiento de discursos autoritarios, fascistas o de derecha. Pero la Argentina tiene una particularidad ahí. Es decir, en la democracia nosotros hemos vivido situaciones que colocan a la economía y por ende a la cultura, tomando a la economía como una manifestación de la cultura, en una suerte de situación de posguerra.

Porque si usted piensa en los indicadores económicos de los últimos años en la Argentina, usted no encuentra otro país que no haya vivido una situación cataclísmica desde el punto de vista de guerras civiles u otro tipo de guerra que tenga semejante destructividad.

Entonces, eso favorece esa tolerancia que tiene la gente al ajuste, porque si vemos los índices de popularidad del Presidente, son bastante similares a los que tuvieron los inicios de otras presidencias. Lo que efectivamente llama la atención es que, prometiendo semejante esfuerzo con un discurso que muchas veces plantea una suerte de certeza y decisión y que a veces impresiona como cruel, por qué la gente lo sigue tolerando. Estamos hablando igual de solo cinco meses, pero este ajuste es un trauma gigantesco en términos económicos.

Sé que es un pecado mortal pasar del uso del psicoanálisis individual al social. ¿Pero qué explicación le da a esa capacidad de la Argentina de sufrir y volver a sufrir constantemente?

Yo ahí pensaba en dos cuestiones. Primero, efectivamente, la espera. Es decir, el sistema político, por lo menos estos 40 años de democracia, piensa también en la cuestión de la paciencia estratégica. La verdad es que la sociedad argentina, en términos de una resolución de sus conflictos, sigue esperando, tiene esa paciencia.

Y creo que también, en un sentido, tiene esa suerte de ilusión depositada en un sistema político después de lo que fue la tragedia de la última dictadura. Es decir, eso sigue siendo un inicio de esta estabilidad. La pregunta que se me hace frente a situaciones de frustración donde la gente sabe, ¿por qué tolera tanta mentira? Yo creo que ahí está un poco la explicación de Milei como fenómeno. Es decir, esa idea de rompamos todo de una manera, por ahora, bastante democrática.

Ahora bien, en términos psicoanalíticos, si nos preguntamos acerca de por qué uno espera, tendríamos que pensar en el porvenir de una ilusión, en términos de lo que podría ser también el discurso presidencial. Todos guardamos cierta ilusión. El tema es qué magnitud tiene esa ilusión y cómo sostenemos otras partes, porque sólo de ilusión no vive el hombre.

¿Entonces es una especie de mecanismo de supervivencia, como para poder levantarse de la cama?

Pienso que tiene que ver con investir en un proyecto, es decir, es intolerable la vida humana sin investir un proyecto. En ese sentido lo que usted dice de levantarse de la cama es que hay que vivir.

El Presidente en ese sentido plantea una suerte de utopía. Ahora, acá tenemos un problema porque el sistema político argentino, por lo menos las últimas experiencias, son discursos totemizantes.

Es que el cristinismo y el kirchnerismo tienen una suerte de totemización del Estado, en el sentido de una suerte de sociedad perfecta en términos de un Estado que todo lo podría. Lo mismo Milei con esa idea de que el mercado lo podría todo. Yo diría que son poco liberales, porque una de las cuestiones del proyecto liberal es tratar de evitar esos proyectos de mundo perfecto y habilitar un mundo mejor.

En ese aspecto el sistema político argentino está dando pasos para acotar esa idea totemizante, como fue la discusión en el Congreso o la espera de la Corte Suprema. Es decir, hay en la sociedad una idea de hacer algo mejor y salir de ese discurso utópico y totemizante del mercado.

