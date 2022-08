Raúl Padró: "Massa es un producto de los medios de comunicación"

El ex legislador y político peronista, Raúl Padró, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y contó cómo fue su experiencia con Sergio Massa en el pasado. “Trabajaba para nosotros y nunca manifestó ninguna posición ideológica”, recordó. Y agregó que "es un testaferro subordinado a intereses internacionales".

¿Cómo era su relación con Sergio Massa cuándo era un joven integrante del departamento de prensa cuando usted estaba en la Legislatura?

Primero le quiero decir que me parece muy elocuente la canción que eligieron para presentarme, "Escrache" de Copani, porque retrata el sentir de bronca popular que tenemos los argentinos. Ahora nos tildan de violentos, pero nosotros no fuimos a escrachar a nadie, sino a manifestarnos espontáneamente. Cuando estaba en el gobierno anterior, que tenía otro signo político, ellos colocaban las fotografías de los periodistas que no estaban con el régimen. Me acuerdo que estaba Mirtha Legrand y me parece que estaba usted también.

Sí, estaba mi fotografía, pero eso no me habilita a mí a ser lo mismo que los demás.

Por supuesto, pero quiero decir que los violentos son ellos. Tenían actos violentos físicos y morales. Porque eso de colocar una fotografía despectivamente, escupirla, arrojarle excremento y piedras es una afrenta moral. Pero fíjese que, durante la elección de octubre del 2019, en el centro de cómputos que tenía el kirchnerismo en el acto de Chacarita, el Presidente electo dijo que si no se cumplía con el programa se lo digan públicamente. Ahora la gente asiste a protestar y no hubo violencia. Lo que sí fue violento fue que la camioneta en la que iba Massa se tiró encima de la gente.

Volviendo a su pregunta, efectivamente Massa trabajaba conmigo en prensa. Ya estaba de novio con Malena Galmarini. Era a mediados de los noventa, Massa estaba vinculado al herminismo, (por Herminio Iglesias) y después se acercó al menemismo, se volvió ultra menemista, el venía de la UCD. Allí me lo presentó un boxeador de peso pesado que era custodio de Saul Ubaldini. Ramón Lara era su nombre. Entonces Massa se puso a trabajar conmigo.

Massa trabajaba para nosotros en prensa. Causalmente él era el que operaba para desnaturalizar todas las infamias que caían sobre mí por denunciar penalmente a Carlos Grosso. Hoy todos estos individuos del kirchnerismo y del albertismo forman parte de esa banda: Jorge Argüello, Eduardo Valdés, Daniel Filmus y Julio Vitobello. Ellos fueron los que instalaron a Mauricio Macri en la política porteña. A Macri lo trajeron ellos.

Lealtad Peronista, la fuerza política que usted presidió, ¿tenía alguna relación con la suegra de Sergio Massa, con Marcela Durrieu?.

No, al contrario, la suegra de Massa es una militante de Montoneros y defensora del aborto. Todo lo contrario a nosotros. Practicaba el terrorismo. Tanto ella como su esposo, Fernando Galmarini, tienen episodios trágicos en su haber. Colocaron explosivos y generaron daños muy graves. Para nada estaban relacionados con nosotros, en absoluto.

En un artículo que publicó Roberto García, el columnista de Perfil, cuenta que fue Marcela Durrieu, quien convenció a Massa de pasar de la UCD al peronismo. Estamos hablando de la misma época que me habló usted, cuando Massa tenía 25 años ¿Cómo era ideológicamente Massa en esos tiempos?

Él nunca manifestó ninguna posición ideológica. Yo creo que Massa es un producto de los medios de comunicación masiva. Durante años estuvo en programas y horarios puntuales, sin nadie que lo contradiga. Nunca lo vi en un debate público. No tiene ninguna formación económica, ni experiencia. El es un testaferro subordinado a intereses internacionales, como el Fondo Monetario Internacional.

No lo digo yo, lo dicen los Wikileaks de Julian Assange. Cuando se pudo conseguir esa información se pudo ver que John Podesta, el ex embajador norteamericano en Buenos Aires, decía: "Los hombres para manejar la Argentina y el movimiento Justicialista son Alberto Fernández y Sergio Massa”. Estos tipos no tienen ninguna trayectoria ni militancia en el peronismo.

¿Qué podría decirnos sobre su propia visión ideológica?

Toda mi vida milité en el peronismo, fui secretario general del justicialismo y me fui del partido porque dejó de ser justicialista. Hoy la mayoría de los funcionarios peronistas no vinieron del peronismo. Massa de la UCD, Boudou lo mismo, Filmus del Partido Comunista, Heller también y a Ofelia Fernández nunca la vi militar en el peronismo, e incluso tuvo expresiones despectivas con el peronismo.

¿Usted se identificaría con el gobierno de Carlos Menem entonces?

No, para nada. Yo fui el único expulsado del Partido Justicialista por Carlos Menem.

¿Y con quien se identificó con los líderes de la democracia hasta ahora?

De los presidentes que tuvimos, peronistas no hubo. Se acercó un poco más Eduardo Duhalde, pero después tuvo el desacierto de traer la familia Kirchner y entronizarla en el poder. Hizo un daño terrible e irreparable.

