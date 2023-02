Reapareció Salman Rushdie

Luego del atentado que sufrió el pasado 12 de agosto en Nueva York, en el que recibió varias puñaladas en el cuello y el abdomen y tuvo que ser operado de urgencia, Salman Rushdie volvió ahora a la escena pública con la publicación de un nuevo libro.

El escritor, de 75 años, se quedó ciego del ojo derecho, tiene dificultades para escribir y a veces, también pesadillas, confesó en la entrevista concedida al director del New Yorker, David Remnick.

Consultado por su estado de salud, Rushdie responde: “Bueno, he estado mejor pero, considerando lo que pasó, no estoy tan mal. Como puedes ver, las heridas grandes se han curado. Tengo sensibilidad en el dedo pulgar y el índice y en la mitad inferior de la palma. Estoy haciendo mucha terapia de manos y me dicen que me va muy bien”.

La imagen de Rushdie, tomada por Richard Burbridge para ese periódico, es impactante: se trata de la primera aparición pública del escritor en la que se ven sus heridas.

Tras el ataque, su libro más famoso se disparó en ventas. Y Rushdie lo lamentó: “Ahora que casi me muero, todos me aman”. Mañana sale a la venta en todo el mundo el nuevo libro, Ciudad Victoria, una novela realista que sella su renacimiento literario de Rushdie con una historia en la que viaja hasta la India del siglo XIV para seguir los pasos de una niña de nueve años llamada Pampa Kampana.

