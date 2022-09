Revolución Federal + Hermanos de Italia

"Revolución Federal es esta organización que tendría conexiones con el atentado a la vicepresidenta y Hermanos de Italia es el partido de extrema derecha que puede ganar este domingo las elecciones parlamentarias. Pero hay una serie de procesos electivos en donde prima la extrema derecha. Por ejemplo, en noviembre, en Estados Unidos están las elecciones de medio término y hoy hay 100 senadores repartidos entre mitad republicanos y mitad demócratas, pero al renovarse 34 senadores, con que solo 1 pase de un bando a otro es probable que vuelvan los republicanos a tener mayoría", explicaba Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Luego se comenzó un recorrido de audios vinculados a candidatos a la derecha como el caso de la Giorgia Meloni, perteneciente al partido Hermanos de Italia, que efusivamente aseguraba: "Digamos sí a la familia natural, no a los lobbys LGBT. Sí a la identidad sexual, no a la ideología de género. Sí a la cultura a la vida, no a la muerte. Sí a fronteras seguras, no a inmigración masiva. Si a la soberanía de los pueblos, no a los burócratas de Bruselas. Sí a la civilización, no a quienes quieran destruirlo".

Posteriormente, se procedió a escuchar las voces de diversos ciudadanos italianos que se mostraban muy confundidos al respecto de a quién votar dada la crisis económica que los arrasa. Sostuvieron que no tienen " expectativas ni esperanza". Además muchos afirmaron que "es insostenible" y que "en estas elecciones no hay gente calificada”.

El giro de Italia hacia el neofascismo

Luego se compartió con la audiencia un fragmento del spot, perteneciente a las últimas elecciones, del partido ultraderechista Vox en España en donde se aseguraba que "venimos a representar la idea de los españoles que se sienten representados. Queremos darle voz al español medio, el que no se avergüenza de nuestras raíces, de nuestro Rey, de todo lo que representa nuestra patria". Además, manifestaban que "lo básico es el sentido común, el esfuerzo, la caridad bien entendida, el respeto a la autoridad" y que "hay que apoyar a nuestra policía, guardia civil y a las Fuerzas Armadas".

Neonazismo argentino

Una de las representantes fundacionales de Vox es Rocío Monasterio quien resumía la postura de su partido aduciendo que no les importa que los llamen homófobos y que no quiere que "a mi hijo de 8 años le digan que prueben con ser niñas y al revés: nosotros podemos ganar esta batalla".

La francesa Marine Lepen, de extrema derecha, se refirió a la inmigración y propuso "poner fin a la invasión anárquica y masiva" y propuso un referéndum para votar quién puede quedarse y quién irse de su país. Además admitió que su lucha es "contra el islamismo" aunque está a favor de la prohibición del velo de las mujeres en espacios públicos.

En los grandes de América la tendencia es la misma

En Estados Unidos, Donald Trump, siguió esa línea de pensamiento al respecto de los inmigrantes: "Nos mandan mexicanos que traen droga o violan, es estúpido seguir con esto", aseguró el político con mayor apoyo actualmente en ese país.

Más cerca de nuestras tierras, en Brasil, en vísperas de las elecciones, se escucha la voz de Jair olsonaro que afirma: "somos los buenos" y que "estamos dispuestos a luchar por nuestra libertad y nuestra Patria, tenemos que atraer a los jóvenes de izquierda de nuestro lado para mostrarle la verdad".

En la ONU, Bolsonaro se dice pacifista y defiende el diálogo entre Rusia y Ucrania

Por último, Jorge Fontevecchia mencionaba como el discurso del odio está siendo cada vez más popular en todo el mundo, a partir de la situación de la economía global en los últimos años. "Hay un decrecimiento en la valoración de la democracia como constructor de bienestar y progreso", sostuvo.

"Es por esto que surgen estos movimientos de ultra derecha, donde se hacen más fuertes en países con líderes que los puedan encarnar, como es el caso de Trump en Estados Unidos. Gracias a Dios, en la Argentina, todavía se explican en estos grupos de marginales", cerraba el conductor.

