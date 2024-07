RIGI: "No fuimos invitados a la reunión del Gobierno con la UIA", reclaman las Pymes industriales

Desde Industriales Pymes Argentinos (IPA), entidad que nuclea a las pequeñas y medianas empresas del sector, insisten en señalar la necesidad de dar tratamiento a una norma sectorial específica, el impulso de una nueva Ley Pyme que establezca los beneficios que equilibren las desigualdades y desventajas. En ese sentido, las pymes industriales remarcaron una vez más sus críticas al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), incluido en la Ley Bases recientemente aprobada, y volvieron a poner foco en el reclamo de una ley sectorial. Se busca que contemple las modificaciones necesarias para “compensar asimetrías” que están incluidas en el controvertido régimen.

Daniel Rosato, presidente de IPA en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), dijo: “Las principales desventajas del RIGI para las Pymes industriales tienen que ver con las ventajas impositivas en favor de los grandes inversores. Además la libertad y la quita de aranceles a las importaciones que tienen los grandes inversores, que es 0% frente al 17,5% o más que tienen las Pymes industriales a nivel nacional”

“Esto implica que la libertad y posibilidad que tienen los grandes inversores de importar bienes de capital nuevos o usados, repuestos y demás insumos, deja en desventaja a las Pymes nacionales, porque no tienen ningún compromiso de hacer inversiones hacia adentro, es decir, en el país hacia las pequeñas y medianas empresas”, agregó. La entidad cuestionó firmemente el RIGI y manifestó que representa una “bomba de tiempo” en perjuicio para las pequeñas y medianas empresas. “Es una forma de competencia desleal a todo el sector Pyme industrial nacional”, remarcó Rosato.

“No fuimos invitados”

“A la reunión del Gobierno con los industriales no fuimos invitados, fue con la Unión Industrial Argentina (UIA), nosotros venimos hace tiempo solicitando una reunión con el Secretario de Comercio Pablo Lavigne que no nos fue concedida, con argumento en la falta de agenda hasta el mes de agosto. Desde el sector necesitamos plantear temas clave, importantes y concretos relacionados con la entrada de productos importados en forma desleal que afectan no solo la seguridad, sino también la salud de la población”, enfatizó a este medio el titular de IPA.

“El Secretario de Comercio al derogar los controles reglamentarios de calidad técnicos, provocó que estén ingresando productos en condiciones no optimas y además compitiendo deslealmente con la industria nacional Pyme”, añadió.

“El RIGI es algo que se va a venir, que ya está instalado. Hoy tenemos otro problema en Argentina, que es más que el RIGI, tenemos una falta de competitividad de las pymes y de la industria nacional, que está afectando la productividad, que significa cierre temporal de empresas, suspensiones y despidos, y esto tiene que ver con la caída abrupta del mercado, de la demanda en muchos casos en más del 50%. A su vez esto se ve agravado por una política industrial llevada adelante por el Gobierno Nacional que tiene que ver con una apertura comercial sin límites”, señaló Daniel Rosato, presidente de IPA en recientes declaraciones radiales a Radio Nacional Bariloche.

“Están ingresando productos terminados del exterior, bienes de capital, insumos que se producen en el país y es sin ningún tipo de control”, Y agregó IPA que “el RIGI prácticamente plantea un paquete de barreras para el funcionamiento de las MiPymes”, indicaron que cuando esté vigente el régimen, las pequeñas empresas tendrán “mayores obligaciones en comparación con las empresas alcanzadas por el RIGI”.

Destacó Rosato, que este martes fueron invitados a exponer en la Cámara de Diputados. “Estamos trabajando para solucionar a los sectores productivos de la industria que sufren la competencia desleal. Presentamos un proyecto de ley Pyme al Jefe de Gabinete de la Nación y a la Secretaría de Industria, que fue elaborado por el Observatorio de IPA, y expusimos también los inconvenientes que afronta el sector con las importaciones desleales a causa de decisiones políticas del Secretario de Comercio. Dejamos el proyecto de ley a consideración y pusimos a disposición el equipo de profesionales de IPA para avanzar en el nuevo proyecto de ley Pyme”, remarcó.

El Gobierno analizaría una ley Pyme y un RIGI sectorial

Tras la reunión que este martes mantuvieron funcionarios del Poder Ejecutivo con representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA), el Gobierno habría aceptado avanzar en un trabajo para revisar la ley pyme y el régimen de inversiones enfocado al sector de las pequeñas y medianas empresas. Ello sin afectar los resultados obtenidos sobre el superávit fiscal. Según trascendidos, y lo reportado por Ámbito, un mínimo impacto sobre el costo fiscal “fue la condición que los secretarios de Comercio, Pablo Lavigne, y de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía, Juan Pazo, pusieron para dar lugar al reclamo del sector”.

Finalizada la reunión con funcionarios del Gobierno, Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA, manifestó la necesidad del sector para poder impulsar una pronta salida de la recesión y reactivar la actividad económica. En concreto, señaló que “la Ley Pyme es central para la reactivación industrial", poniendo el foco en el reclamo contundente que vienen haciendo las entidades que nuclean a las pequeñas y medianas empresas. La industria quiere una reactivación: la necesitamos y la deseamos".

"Diseñar un marco normativo moderno eficiente para las pymes, que permita una transformación tecnológica, es central para la reactivación industrial", enfatizó el empresario industrial. Asimismo, Funes de Rioja dejó en claro el gran aporte de las Pymes como abastecedoras de las grandes compañías y también con gran generación de empleo. A la vez, señaló la importancia de promover las inversiones derivadas al sector. "Necesitamos un sistema de incentivos a la inversión nacional mientras llega el momento de la reforma fiscal que la Argentina necesita inexorablemente. Cuanto antes tengamos algo que incentive el incremento de inversión o la nueva inversión más rápido vamos a salir de la crisis", puntualizó el empresario de la cadena industrial alimenticia.

También destacó respecto del rol como generadoras de trabajo de las Pymes, que sumarán su gran aporte en un contexto de caída abrupta de la actividad, y cuando en la industria manufacturera se busca amortiguar el desplome que en muchos sectores productivos oscila entre un 20 y un 40%.

Reglamentación del RIGI

En el encuentro de este martes, también se giró en torno al debate para reglamentar la Ley Bases, en lo que hace puntualmente al apartado del RIGI. Los industriales de la UIA remarcaron la importancia de garantizar la igualdad de condiciones, tanto en la participación como el desarrollo de los proveedores nacionales.

En ese orden, el titular de la UIA puso foco en que los impuestos que impactan sobre la producción nacional “provocan asimetrías” en cuanto a los insumos, el equipamiento y la maquinaria importada, que se necesita incorporar a los procesos productivos. Además apuntó: “Estamos promoviendo la recuperación de la economía real. Para eso necesitamos exportar más y reducir la carga fiscal. No pedimos privilegios, sino reducir las asimetrías mientras se recupera la actividad”.

Mostrando compromiso, los representantes de la gran industria remarcaron la necesidad de eliminar inequidades. “Es muy importante que existan instrumentos como el RIGI para promover el desarrollo de grandes inversiones y el ingreso de capitales. Así como también resulta clave que esas herramientas se consoliden en un marco de igualdad de condiciones para la industria nacional, de tal manera que se promueva la competencia en condiciones equitativas”, agregó Funes de Rioja.

